Дизайн в стиле лофт – главные правила

Такой популярный в последнее время дизайн в стиле лофт характерен для переоборудованных под жилые помещения промышленных зданий – фабрик, складов и тд. Отличительными особенностями этого направления в дизайне является наличие больших окон, отсутствие полностью закрытых пространств, игра с
индустриальными металлическими элементами и большой размер самого помещения, которое, как правило, занимает целый этаж.
Но как появился этот тренд? Все началось в Нью-Йорке в 1940-х годах: фабрики и заводы постепенно покидали центр города и мигрировали на окраины. В ситуации нехватки жилья пустующие здания быстро занимали художники и студенты, которые не могли себе позволить более конфортные, но в то же время и более дорогие условия проживания. Сейчас такие апартаменты давно перестали быть пристанищем бедных артистов и относятся к категории престижной богемной недвижимости.
В связи с растущим интересом к стилю дизайнеры отошли от его классического понимания и применяют элементы лофта даже в городских квартирах. Однако специфика направления делает задачу дизайнеров и архитекторов довольно сложной. Как оптимальнее всего использовать большое помещение? Как сохранить личное пространство при отсутствии отдельных комнат? Как сохранить тонкую грань между уютом и брутальными деталями? Мы расскажем о главных особенностях стиля лофт и подскажем, какие предметы должны присутствовать в любом лофт-интерьере.
Неоштукатуренные стены? Отлично! Рисунок кирпичной кладки является уже сам по себе элементом интерьера. Грубые, необработанные стены и большие окна без гардин – один из самых характерных признаков того, что перед вами интерьер в стиле лофт.
Еще одна отличительная черта дизайна в стиле лофт – мебель больших размеров,
свободно расставленная в пространстве, а не возле стен, чтобы обитатель такого дома не чувствовал себя потерянным в своем просторном жилище. Если вы всегда мечтали о кровати королевских размеров, огромном диване или гигантском мешке для сиденья – в стиль лофт такие предметы вписывается как нельзя лучше.
Еще одна отличительная черта – сочетание разных фактур и материалов. Например, грубого деревянного пола, простой мебели и открытых металлических/бетонных конструкций с мягкими коврами и роскошной обивкой мебели.
Промышленные элементы дизайна в домашнем интерьере – изюминка лофта. Обратите внимание на грубые металлические светильники, лампы, выполненные из настоящих деталей и другие предметы обихода. Не проходите мимо
брутальных предметов интерьера, выполненных из бетона, как эти оригинальные боксы для хранения канцелярских принадлежностей или горшки для цветов. Игра на контрастах – краеугольный камень приверженцев стиля.
Еще одна особенность дизайна в стиле лофт – это использование в дизайне ретро-лампочек разных размеров и формы. Самая традиционная – это обычная лампа накаливания в ее первозданном виде, когда она была изобретена всемирно известным американцем Томасом Эдисоном в 1879 году. Такие лампы создают уютную, теплую атмосферу в доме и часто используются в виде гирлянд для подсветки как на первом примере.
Часто помещения, переоборудованные под лофты, в прошлой жизни были цехами заводов или фабрик, о чем свидетельствует большое количество труб, бетонных или железных перекрытий и прочих деталей индустриальной стройки. Архитекторы, повлиявшие на развития стиля лофт не пытались как-то скрыть эти элеметны, убрать их или закрасить, а, напротив, гармонично включить в общий вид пространства, сделать их его неотъемлимой частью. Поэтому не спешите избавиться от таких деталей, а лучше проявите креативность. В последнее время очень популярны предметы из труб, как-то крючки и декоративные крепления для белья и полотенец, вешалки для одежды или вот такие полки как на фото.
Палеты уже довольно давно зарекомендовали себя как один из самых популярных материалов для конструкции оригинальной мебели в рустикальном стиле, которая особо удачно вписывается в дизайн в стиле лофт. Палеты можно раздобыть на обычных складах за умеренную цену и при наличии столярских навыков соорудить из них практически любой предмет мебели – будь-то стол, диван или стул. Ежели вы ничего тяжелее ручки в руках не держали, лучше доверить это дело специалисту.
В случае же, если вы продвинутый обитатель лофта и тренд с палетами вам уже порядком надоел, обратите внимание на добротную простую мебель из дерева натуральных цветов, лучше выполненную из цельного куска дерева. Такая мебель прослужит вам очень долго и станет украшением любого просторного интерьера в индустриальном стиле.
Так как обычно размеры помещений, переоборудованных под жилые, позволяют свободно решать, где в доме будет кухня, где ванная комната, а где дополнительная стена, каждое жилье является уникальным с точки зрения планировки.
Часто архитекторы решаются на нестандартные шаги: надстроить второй этаж, который одновременно является потолком кухни и продолжением комнаты на верхнем этаже, визуально отделяя кухню от остального пространства. Винтовая лестница из кованного железа соединяет второй этаж с гостиной.
В дополнение к открытой кухне лофты пзволяют обзавестись отдельностоящей ванной. Обычно ванные комнаты не ограждены со всех сторон от остального помещения. В этом случае санузел отделяется только с помощью электрохромного стекла. Одним нажатиемпульта стекла из матового состояния переходят в прозрачное, тем самым это помещение является световым фонарем между кухней и гостиной-спальней. Прозрачные стены показывают всю обстановку маленькой красивой ванной комнаты от компании «Rosbri»: унитаза с высоким бачком «Sir Edward Johns», раковины на изящном подстолье «Chadder», отдельностоящей чугунной ванны «BAGLIONI» в металлическом обрамлении, с подводкой воды из пола, классических английских аксессуаров, круглого зеркала-люк, напольного полотенцесушителя. Вся фурнитура здесь выполнена из хрома.
Перегородки, такие как раздвижные двери или шторы позволяют визуально выделить разные зоны в помещении. Полки также отлично подходят для этой цели. При этом они не всегда должны соответствовать высоте комнаты. Такая полка без задней стенки как на фото позволяет одновременно отделить зону спальни и при этом сохронить воздушность пространства, не загромождая его. Также хорошо видно как старая фабричная лестница эстетически согласуется с концепцией жилой комнаты.
Абсолютным преимуществом промышленных помещений является высота потолков, которая не только создает впечатление присутствия света и воздуха, но и позволяет расширить жилое пространство не только горизонтально, но и вертикально. На фото мы видим небольшое помещение, которое было когда-то местным магазинчиком. Для оптимального использования узкой комнаты с высокими потолками архитекторы итальянского бюро R3Architetti решили построить небольшой мезонин, с помощью которого удалось создать дополнительный жилой этаж. Светлые цвета и ненавязчивая красота натурального дерева в комбинации создают ощущение открытого пространства. Вместо тяжелых раздвижных дверей используются легкие гардины и прозрачные раздвижные элементы, через которые способен проникать свет.
Этот примет является еще одним доказательством того, что дизайн в стиле лофт возможен не только в огромных фабричных или заводских зданиях, но и в довольно скромных по размерам помещениях, а то и в обычных квартирах.