Дизайн в стиле лофт – главные правила

Такой популярный в последнее время дизайн в стиле лофт характерен для переоборудованных под жилые помещения промышленных зданий – фабрик, складов и тд. Отличительными особенностями этого направления в дизайне является наличие больших окон, отсутствие полностью закрытых пространств, игра с индустриальными металлическими элементами и большой размер самого помещения, которое, как правило, занимает целый этаж.

Но как появился этот тренд? Все началось в Нью-Йорке в 1940-х годах: фабрики и заводы постепенно покидали центр города и мигрировали на окраины. В ситуации нехватки жилья пустующие здания быстро занимали художники и студенты, которые не могли себе позволить более конфортные, но в то же время и более дорогие условия проживания. Сейчас такие апартаменты давно перестали быть пристанищем бедных артистов и относятся к категории престижной богемной недвижимости.

В связи с растущим интересом к стилю дизайнеры отошли от его классического понимания и применяют элементы лофта даже в городских квартирах. Однако специфика направления делает задачу дизайнеров и архитекторов довольно сложной. Как оптимальнее всего использовать большое помещение? Как сохранить личное пространство при отсутствии отдельных комнат? Как сохранить тонкую грань между уютом и брутальными деталями? Мы расскажем о главных особенностях стиля лофт и подскажем, какие предметы должны присутствовать в любом лофт-интерьере.