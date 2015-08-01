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Современный минимализм в малогабаритной квартире

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Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
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Воссоздание природной гармонии в своей квартире является совершенно естественным желанием жителей мегаполисов. Уникальный интерьер под дерево в стиле современного минимализма, который нам предстоит сегодня увидеть – работа архитектурного бюро «AFTER SPACE». Именно такой интерьер чаще всего становится актуальным для жителей городских высоток. Специалистам была предоставлена полная свобода творчества и самовыражения, все оригинальные идеи авторов проекта находили полное понимание и поддержку клиентов.

Гостиная

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Гостиная в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Гостиная комната объединена с кухней. Зонирование осуществлено при помощи аквариума и закругленной гипсокартонной перегородки, она же  выполняет функцию стены с нишами, в которых клиент может разместить телевизор, предметы декора, диски или книги.

Прихожая

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Входная зона сделана по-максимуму светлой. Белизну и сверкающую чистоту прихожей подчеркивают темные наличники и, точно надломленная крыша, потолок со встроенными светильниками. Для того, чтобы передать настроение стиля минимализм дизайнеры сделали акцент на его цвете и геометрических формах.

Кухня

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Кухня в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

В минималистичной кухне важным элементом является сложное многоуровневое освещение. Люстры находятся над обеденным столом и над отдельно стоящей барной стойкой, светодиодная подсветка размещена по периметру потолка и вдоль рабочей зоны кухонного гарнитура. В качестве акцентов использованы яркие зеленые стулья, которые идеально сочетаются с белым кухонным гарнитуром, а также навесными полками и обеденным столом орехового цвета.

Спальная комната

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Спальня в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

За стеной с нишами гостиной находится спальная комната. Здесь мы видим большую современную кровать в эко-стиле, каркас которой выполнен из массива дерева цвета орех. Оригинальное мягкое изголовье (тренд этого года) привносит в интерьер легкий шик, оно воплощает в себе игру света и объема. В комнате использовано двухуровневое освещение. Светлые теплые оттенки визуально увеличивают пространство и «согревают» интерьер. В противоположной части комнаты находится кабинет, который отделен от спальни стеклянной перегородкой (смотреть фото).

Санузел

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE Ванная комната в стиле минимализм
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Визитной карточкой этой квартиры является санузел, выполненный из дерева и керамогранита под мрамор. Деревом выделена ванная, она же размещена на специально созданном подиуме – своего рода акцент в помещении. Стену украшает несколько круглых зеркал разных в диаметре.

Планировка квартиры

Квартира в ЖК "Дирижабль", AFTER SPACE AFTER SPACE
AFTER SPACE

Квартира в ЖК Дирижабль

AFTER SPACE
AFTER SPACE
AFTER SPACE

Выполненный в стилистике минимализма интерьер отражает характер и динамичный ритм жизни хозяев: минимум мебели, прямые линии, светлые стены, яркие акценты. Благодаря использованию необычных предметов декора и дизайнерской мебели, авторам проекта удалось создать гармонию форм и стиля.

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