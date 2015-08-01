Современный минимализм в малогабаритной квартире

За стеной с нишами гостиной находится спальная комната. Здесь мы видим большую современную кровать в эко-стиле, каркас которой выполнен из массива дерева цвета орех. Оригинальное мягкое изголовье (тренд этого года) привносит в интерьер легкий шик, оно воплощает в себе игру света и объема. В комнате использовано двухуровневое освещение. Светлые теплые оттенки визуально увеличивают пространство и «согревают» интерьер. В противоположной части комнаты находится кабинет, который отделен от спальни стеклянной перегородкой (смотреть фото).