Биоклиматический дом в стиле эко

Популярность биоклиматических домов растет с каждым годом в основном из-за внедрения все более и более простых способов их постройки. Такие дома не нуждаются в обычном отоплении благодаря гениальным энергоэффективным решениями, и большинство из них построено из натуральной древесины. Почему? Давайте узнаем!

Во-первых, древесина – самый экологичный материал для строительства из всех известных природных. Во-вторых, оно красиво и своим рельефом и естественным рисунком радует любого эко-сторонника. В-третьих, древесина подходит под любой стиль в архитектуре от модерна и минимализма до кантри. Также дерево является идеальным изолятором, что позволяет сохранить внутри тепло зимой и прохладу летом. А во время изготовления многих деревянных элементов, которое проходит на заводе, производится самый минимум из возможных отходов. Практически все может быть использовано или утилизировано самым щадящим для планеты образом, что очень важно в эпоху глобального потепления.

Итак, мы переходим к работе от студии Modulo12 из Мадрида, которые спроектировали и построили этот замечательный биоклиматический дом в Австрии, Испания. Он даже получил награду в эко-области, и конечно же, нам очень любопытно, в чем их секрет!