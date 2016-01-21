Биоклиматический дом в стиле эко

Популярность биоклиматических домов растет с каждым годом в основном из-за внедрения все более и более простых способов их постройки. Такие дома не нуждаются в обычном отоплении благодаря гениальным энергоэффективным решениями, и большинство из них построено из натуральной древесины. Почему? Давайте узнаем!
Во-первых, древесина – самый экологичный материал для строительства из всех известных природных. Во-вторых, оно красиво и своим рельефом и естественным рисунком радует любого эко-сторонника. В-третьих, древесина подходит под любой стиль в архитектуре от модерна и минимализма до кантри. Также дерево является идеальным изолятором, что позволяет сохранить внутри тепло зимой и прохладу летом. А во время изготовления многих деревянных элементов, которое проходит на заводе, производится самый минимум из возможных отходов. Практически все может быть использовано или утилизировано самым щадящим для планеты образом, что очень важно в эпоху глобального потепления.
Итак, мы переходим к работе от студии Modulo12 из Мадрида, которые спроектировали и построили этот замечательный биоклиматический дом в Австрии, Испания. Он даже получил награду в эко-области, и конечно же, нам очень любопытно, в чем их секрет!
Как мы уже упоминали в начале, биоклиматические дома в основном построены из дерева. Их структура проста, они быстро строятся, что является дополнительным фактором экономии энергии. К сожалению, многие люди против не сложных минималистичных структур. Им кажется, что они слишком скучны, но в наше время дизайнерские приемы в дизайне экстерьера и ландшафтном дизайне помогут обыграть любой дом!
Например, в этом проекте мы видим аутентичный каменный забор, белую парадную дверь, панорамное остекление и отдельный блок для хранения мопедов, что помогает разнообразить общий облик проекта.
Прежде чем идти дальше, мы хотим показать вам еще один фасад, в дизайне которого использовался только чистый белый цвет! Мы проходим чуть вниз по холму и восхищаемся, насколько эффектно белый фасад контрастирует с окружающим ландшафтом.
С другой стороны мы найдем панорамное остекление гостиной со стильным навесом, который способен становится частью стены и полностью скрывать из виду происходящее в доме. Рядом есть терраса, выход на которую запланирован через дверь из гостиной, а древесина, используемая в оформлении, имеет трендовый серовато-карамельный оттенок. С этой точки зрения, дом выглядит типичным прямоугольником с двускатной крышей. Но мы уже знаем, что главный вход находится рядом с дополнительным модулем. Кажется, что в этом месте здания сохранилась лишь часть деревянной оболочки, что идеально подходит для владельцев домашних животных.
Данный проект создан на вдохновении скандинавским стилем и дизайном. Архитекторы брали оттуда некоторые идеи и создавали свой проект на основе их новых вариаций.
Практичная кухня выглядит очень современно – маленький размер не мешает масштабной кулинарной работе из-за чисто интеллектуального подхода к планированию модулей.
Светлая и солнечная гостиная тоже оформлена в скандинавском стиле – на полу мы видим натуральное дерево, а стены окрашены в белый. Она очень современная, а для особого уюта добавлен камин.
Таким образом, с помощью использования солнечной энергии, концепции пассивного дома и недорогой местной древесины биоклиматический дом обходится владельцам в процессе эксплуатации дешевле, чем соседям.
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