Какой выбрать фундамент под коттедж

Строительство фундамента является одним из наиболее важных этапов строительства дома. Именно он влияет на прочность всей конструкции и долговечность строения. Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить высочайшее качество фундамента перед постройкой дома.

Очень важно использовать только высококачественные материалы и не экономить. Только хорошее качество материала гарантирует долгий срок службы здания и снизит риск дефектов, которые, как вы знаете, могут значительно продлить время строительства и увеличить ваши затраты.

Процесс построения фундамента следует начинать с очистки и удаления грунта. Следующим шагом является определение точного расположения фундаментных стен – эту часть работы выполняет геодезист. Тип и глубина траншей зависит от выбранного вами типа фундамента.