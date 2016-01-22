Какой выбрать фундамент под коттедж

Строительство фундамента является одним из наиболее важных этапов строительства дома. Именно он влияет на прочность всей конструкции и долговечность строения. Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить высочайшее качество фундамента перед постройкой дома.
Очень важно использовать только высококачественные материалы и не экономить. Только хорошее качество материала гарантирует долгий срок службы здания и снизит риск дефектов, которые, как вы знаете, могут значительно продлить время строительства и увеличить ваши затраты.
Процесс построения фундамента следует начинать с очистки и удаления грунта. Следующим шагом является определение точного расположения фундаментных стен – эту часть работы выполняет геодезист. Тип и глубина траншей зависит от выбранного вами типа фундамента.
Главное, что стоит понять при строительстве фундамента – это то, что отклонение от инструкций и технических данных материалов всегда влечет за собой крупномасштабные последствия. Бывает, что вся стройка может считаться недействительной после лопнувшего посреди первой зимы некачественного фундамента.
Основанием для использования любого строительного материала является инструкция и технические данные от производителя. Руководитель строительства должен контролировать использование каждого материала, в каждом конкретном месте, на протяжении всей стройки. Отказ от этих принципов может привести к серьезным проблемам в будущем – материальным, потери времени и даже угрозе здоровья находящихся внутри здания людей в процессе дальнейшей эксплуатации.
Самая главная проблема фундамента в холодном климате – близость грунтовых вод, возможность их преобразования в лед, влажность и общая кризисная характеристика постоянного перехода от температуры таяния к температуре замерзания. Летом, как правило, у фундамента и вовсе нет врагов кроме некачественной работы строителей.
Данный тип фундамента представляет собой железобетонную полосу, идущую по всему периметру здания. Технология его очень проста, поэтому ее часто используют для самостоятельной стройки, несмотря на то что ей свойственна трудоемкая и массивная работа и большой расход материала.
Ленточные фундаменты подходят для домов с кирпичными, бетонными, каменными стенами и тяжелыми перекрытиями. Также если вы планируете в доме организацию подвала, вам подойдет именно этот тип фундамента.
Ленточный фундамент закладывают на глубину, исходя из климатической зоны. Обычно это делается на 20 см ниже уровня промерзания грунта, но не глубже 50-70 см от уровня земли. Толщина такого фундамента различна и зависит от толщины возводимых в будущем стен.
Столбчатый фундамент предусматривает строительство столбов во всех углах и местах пересечения стен и других местах с большой нагрузкой. Его главные плюсы – надежность и экономичность, а также отсутствие надобности дополнительной гидроизоляции. Но самое главное – он применим лишь для легких домов (деревянного и каркасного типа) и исключает строительство подвалов и погребов.
Строительство столбов производится из бетона, каменной или кирпичной кладки или бутобетона. Расстояние между столбами – 1,5-2,5 метра. Пространство между столбами засыпается щебнем, а также возводится забирка – стена, соединяющие столбы, но находящаяся лишь на поверхности (10-20 см вглубь земли). Под забиркой нужна песчаная подушка в 15-10 см, если грунт пучинистый, а сама она строится из бетона или кирпича.
В монолитных фундаментах есть два типа решений – ленточный и столбчатый.
Ленточный мелко-заглубленный представляет собой жесткую горизонтальную раму из железобетонных полос, подходящую для строительства легких домов из бруса и бревна и пучинистых грунтов. Ленточный заглубленный устанавливается под тяжелые каменные дома, или если под домом планируется создание полноценного цокольного этажа или гараж.
Столбчатый монолитный фундамент представляет собой схему из столбов, которые устанавливаются во всех углах и местах пересечения стен, где велика нагрузка или грунт особенно влажный. Пространство между столбами засыпается щебнем, а у поверхности (20 см) заливается бетоном или железобетоном. Такая конструкция тоже подходит лишь для легких домов.
Сплошной фундамент-монолит закладывается в тех случаях, когда грунт сильно сжимается.
Кроме того, монолитные дома очень прочны, а плиты при перемещении грунта двигаются вместе с домом, не давая ему быть разрушенным. Стоит такой фундамент обычно 15-20% от стоимости строительства, а сам он не подразумевает ограничений по типу планировки здания.
Подходящий для места с близкими грунтовыми водами свайный фундамент является комплексом столбов с заостренными нижними концами. Их специально вкручивают в землю с помощью оборудования, чтобы они достали твердый и неподвижный слой грунта, пропуская слабый и слишком активный.
По сути сваи – это большие столбы, и свайный фундамент отлично подходит для крупногабаритного строительства и достаточно редко используется в частном возведении коттеджей.
Интересный вариант плитного фундамента позволяет строить дома при любом грунте и при любой глубине залегания грунтовых вод. Главный его минус – дорогостоящее возведение, но это окупается возможностью построить дом там, где по-другому и вовсе не получается (песчаные подушки, пучинистые грунты).
Плитный фундамент – это монолитная железобетонная плита под всей площадью здания, она используется в основном для строительства каркасных домов в один или два этажа. Получается, что плитный фундамент дешевле ленточного, но дороже столбчатого, хотя есть и существенный плюс – плита в нем выступает в качестве основания пола.
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