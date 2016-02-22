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Сверкающий дом на Ибице

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сад в стиле модерн
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Средиземноморские виллы в стиле минимализм почти всегда выполнены либо в белоснежной, либо в природной цветовой гамме. Первый вариант особенно предпочтителен из-за особенной атмосферы изобилия, роскоши и глянца, которая присутствует в доме, оформленном в гламурном стиле.

Архитектурная студия MG&AG.ARQUITECTOS спроектировала и реализовала данный проект невероятно эффектно. Теперь эта вилла на острове Ибица идеальна для всего – и семейной жизни, и крупномасштабной вечеринки по случаю годовщины.

Сам проект называется «Оазис», и испанские архитекторы сделали все, чтобы он выглядел соответствующе своему имени. Построенный прямо на мраморных скалах и использующий мрамор в дизайне этот дом создан для одной успешной семьи, состоящей из супругов и дочери-подростка.

Дизайн экстерьера

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Потрясающий формат вилы, которая построена всего в один этаж на склоне с чудесными видами, не сходит со средиземноморского пьедестала уже очень долгое время. Стильный, минималистичный, роскошный и просто очаровательный – такой дом мало кого оставит равнодушным.

Среди главных дизайнерских приемов в экстерьере – подсветка ступеней светодиодами, подсветка, встроенная в навесы для террасы, белоснежная дизайнерская мебель особенных, символичных форм. А озеленение участка с помощью клумб, оформленных мрамором, и миниатюрных пальм выглядит еще более заманчиво, чем просторные террасы.

Бассейн и ночная подсветка

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ниже по участку, за террасами находится настоящий оазис спокойствия и расслабления – бассейн с профессиональной подсветкой цвета голубой лагуны и три места для принятия солнечных ванн на всех членов семьи.

Кстати, две главные спальни вы можете увидеть сразу за декоративной клумбой из пальм за шезлонгами. Одинаковые по дизайну интерьера и планировке они оформлены в формате мастер-сьютов, и вы увидите их интерьерные фотографии ниже.

Палисадник

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Изысканный палисадник, реализованный по типу ландшафтного бассейна с использованием декоративных растений и модных скульптур, встречает владельцев и гостей этого дома с особенным размахом. От воды исходит приятная прохлада, что для Ибицы считается настоящей роскошью.

Парадная клумба

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Немного в отдалении мы найдем парадную клумбу, состоящую из геометрических фигур в параметрическом стиле и одного местного дерева – зеленой сосны с особенным силуэтом.

​Гостиная

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Оформленная в футуристическом стиле с почитанием минимализма, эта гостиная имеет шикарный вид на море, пальмы и часть острова. Панорамные окна могут открывать прямой доступ на террасу шириной более 6-ти метров.

Две кухни

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На средиземноморский манер сразу две кухни присутствуют в планировке этого дома – летняя (на террасе) и внутренняя (рядом с гостиной). Оформление в стиле индастриал они имеют глянцевые металлические фасады и столешницы и созданы на основе почти одинаковых кухонных островов.

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Главная спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Планировка одной из двух спален, что находится на углу дома, просто потрясающая. Гардеробная в отдельном помещении и ванная рядом с кроватью смотрятся фантастически!

​Тропическое очарование

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Из окон спальни мы видим внутренний декоративный дворик, террасы и зону у бассейна, а сама она окружены пальмами, банановыми деревьями и другой пышной растительностью.

Внутренний дворик

homify Сад в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Находящийся рядом с главной спальней внутренний дворик оформлен в средиземноморском стиле. Чаша с водой, каменная стена, декоративные скульптуры и каменные террасы-ступени на восточный манер смотрятся здесь идиллически!

Гостевая спальня

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Есть в этом доме и еще одна спальня – гостевая, она находится в зоне парадного подъезда и тоже выполнена в формате мастер-сьюта и рассчитана на одного или двоих человек.

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