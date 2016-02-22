Сверкающий дом на Ибице

Средиземноморские виллы в стиле минимализм почти всегда выполнены либо в белоснежной, либо в природной цветовой гамме. Первый вариант особенно предпочтителен из-за особенной атмосферы изобилия, роскоши и глянца, которая присутствует в доме, оформленном в гламурном стиле.

Архитектурная студия MG&AG.ARQUITECTOS спроектировала и реализовала данный проект невероятно эффектно. Теперь эта вилла на острове Ибица идеальна для всего – и семейной жизни, и крупномасштабной вечеринки по случаю годовщины.

Сам проект называется «Оазис», и испанские архитекторы сделали все, чтобы он выглядел соответствующе своему имени. Построенный прямо на мраморных скалах и использующий мрамор в дизайне этот дом создан для одной успешной семьи, состоящей из супругов и дочери-подростка.