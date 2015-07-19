Топ 5 – Лучшие проекты недели

Знойное лето в самом разгаре. Время поездок за город и путешествий в дальние страны, из которых все, кто неравнодушен к дизайну, привозят много вдохновляющих идей. Если в предотпускной суете вы забыли регулярно просматривать журнал homify, значит наша подборка лучших проектов недели придется как нельзя кстати. От интерьера дачи в стиле русского кантри до пикантных советов по оформлению туалетной комнаты, от серьезных статей до шуточных рекомендаций. Все самое интересное, что произошло за прошедшие несколько дней, в этой Книге идей.