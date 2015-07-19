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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дизайн квартиры "Белая роскошь" , Samarina projects Samarina projects Гостиная в классическом стиле
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Знойное лето в самом разгаре. Время поездок за город и путешествий в дальние страны, из которых все, кто неравнодушен к дизайну, привозят много вдохновляющих идей. Если в предотпускной суете вы забыли регулярно просматривать журнал homify, значит наша подборка лучших проектов недели придется как нельзя кстати. От интерьера дачи в стиле русского кантри до пикантных советов по оформлению туалетной комнаты, от серьезных статей до шуточных рекомендаций. Все самое интересное, что произошло за прошедшие несколько дней, в этой Книге идей. 

1. Лаконичный простор минимализма

Дом №1, Elena Zazulina Elena Zazulina Гостиная в стиле минимализм
Elena Zazulina

Дом №1

Elena Zazulina
Elena Zazulina
Elena Zazulina

Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину. Особенностью дизайна интерьера является минимум предметов и разнообразия форм, декора и цвета, но максимум пространства, лаконичности и функциональности. Суть дизайна – в порядке и совершенной простоте.

Подробный разбор интерьера дома – в статье ’homify 360°: Лаконичный простор минимализма’.

2. Дача в стиле русского кантри

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design Срубы
Tatiana Ivanova Design

Дача 180м2

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

Сегодня перед нами открывает свои двери потрясающий дом, полный своих собственных очаровательных секретов. Мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в особенную магию, которая обитает в нем, и попытаться раскрыть золотые правила идеального дома.

3. До и После: Фантастическая переделка дома

Dom na południu Francji, ZIZI STUDIO Magdalena Latos ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos
ZIZI STUDIO Magdalena Latos

Даже дома из самых прочных материалов теряют форму при отсутствии жильцов.  Пустующие здания быстро приходят в упадок и ветшают, поэтому хозяева, решившие вернуть постройки к жизни, должны вовремя найти грамотных архитекторов, готовых взяться за их реконструкцию. Так произошло с домом, который мы видим на фото. Опытные зодчие из студии ZIZI Studio Magdalena Latos приложили все усилия, чтобы спасти вековую постройку от забвения. Давайте вместе оценим их работу.

4. Оформление туалетной комнаты – идеи и примеры

Санузел. LKinterior Ванная комната в эклектичном стиле
LKinterior

Санузел.

LKinterior
LKinterior
LKinterior

В туалетной комнате люди проводят гораздо больше времени, чем кажется. Помимо своей основной функции, это помещение нередко служит местом уединения, где можно на какое-то время скрыться от домашних, полистать любимую газету, проанализировать прошедший день и составить план на следующий. Поэтому оформлению туалета нужно уделить ни чуть не меньше внимания, чем всем остальным комнатам дома. Идеи для редизайна кабинета раздумий – в этой Книге идей.

5.Шикарные кухонные гарнитуры

Дизайн квартиры "Белая роскошь" Samarina projects Гостиная в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн квартиры Белая роскошь

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

В этой Книге идей мы подобрали для вас самые роскошные кухни, которыми хочется восхищаться! Блеск и глянец, мрамор и хрусталь, мозаика и резное дерево — самые красивые дизайнерские приемы в вашем распоряжении!

Элементы дворцового стиля в обычной квартире

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