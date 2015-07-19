Топ 5 – Лучшие проекты недели

Знойное лето в самом разгаре. Время поездок за город и путешествий в дальние страны, из которых все, кто неравнодушен к дизайну, привозят много вдохновляющих идей. Если в предотпускной суете вы забыли регулярно просматривать журнал homify, значит наша подборка лучших проектов недели придется как нельзя кстати. От интерьера дачи в стиле русского кантри до пикантных советов по оформлению туалетной комнаты, от серьезных статей до шуточных рекомендаций. Все самое интересное, что произошло за прошедшие несколько дней, в этой Книге идей.
Очень интересный проект создала архитектор Елена Зазулина. Большой уютный дом без замысловатых излишеств окружен зелеными насаждениями. В экстерьере преобладает графичность, лаконичность форм, медитативность прямых линий. Дом спроектирован так, чтобы добиться максимального пространства как в высоту, так и в ширину. Особенностью дизайна интерьера является минимум предметов и разнообразия форм, декора и цвета, но максимум пространства, лаконичности и функциональности. Суть дизайна – в порядке и совершенной простоте.
Подробный разбор интерьера дома – в статье ’homify 360°: Лаконичный простор минимализма’.
Сегодня перед нами открывает свои двери потрясающий дом, полный своих собственных очаровательных секретов. Мы приглашаем вас вместе с нами окунуться в особенную магию, которая обитает в нем, и попытаться раскрыть золотые правила идеального дома.
Даже дома из самых прочных материалов теряют форму при отсутствии жильцов. Пустующие здания быстро приходят в упадок и ветшают, поэтому хозяева, решившие вернуть постройки к жизни, должны вовремя найти грамотных архитекторов, готовых взяться за их реконструкцию. Так произошло с домом, который мы видим на фото. Опытные зодчие из студии ZIZI Studio Magdalena Latos приложили все усилия, чтобы спасти вековую постройку от забвения. Давайте вместе оценим их работу.
В туалетной комнате люди проводят гораздо больше времени, чем кажется. Помимо своей основной функции, это помещение нередко служит местом уединения, где можно на какое-то время скрыться от домашних, полистать любимую газету, проанализировать прошедший день и составить план на следующий. Поэтому оформлению туалета нужно уделить ни чуть не меньше внимания, чем всем остальным комнатам дома. Идеи для редизайна кабинета раздумий – в этой Книге идей.
Белая роскошь
В этой Книге идей мы подобрали для вас самые роскошные кухни, которыми хочется восхищаться! Блеск и глянец, мрамор и хрусталь, мозаика и резное дерево — самые красивые дизайнерские приемы в вашем распоряжении!