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Как найти свой дом мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Сборные дома
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Чтобы найти свой дом мечты, а эта задача одна из самых сложных в бытовых семейных вопросах, нужно быть готовым идти до конца. Это значит, что с первого дня, когда вы решили купить дом, вам нужно абсолютно всегда отказываться от компромиссов.

Например, вы можете отложить реальный осмотр домов и провести 2 месяца, просматривая объявления в интернете. Вы будете думать, что таким образом продвигаетесь в деле покупки дома, но на самом деле это не всегда верно.

Первый шаг, который вы должны сделать, если вы не знаете конкретный район покупки – обратиться к риэлтеру, офис которого вызывает у вас доверие. Он может быть просто оформлен стильно и современно или там будут работать приятные, на ваш взгляд, люди. Главное, чтобы вы при поисках чувствовали себя комфортно и не отказывались от хорошего варианта просто из-за того, что вы хотите побыстрее закончить общение со своим риэлтером. Не стесняйтесь выбрать того, кто вам поможет в офисе – попросите конкретного человека, чтобы быть уверенным в результате.

Итак, мы составили для вас список из возможных критериев, которые вы должны будете учесть при поисках своего дома мечты. Таким образом, вы сможете погрузиться в мир недвижимости и немного подготовиться перед встречей с вариантами, которые вам будут подаваться, как подходящие. На самом же деле процесс поиска – это просто неизбежные хлопоты, усталость от которых придется принять как данность. Просто посмотрите побольше домов, а если предложения кончились, перейдите в другое агентство и посмотрите то, что вы упустили.

Альтернативный вариант поиска

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Есть еще один вариант поиска недвижимости, и при должном старании и погруженности он выдаст вам идеальный вариант гораздо раньше, чем первый. Вы должны самостоятельно найти тот район и даже возможно ту улицу, которая вам нравится в городе или пригороде, и спросить у соседей, продается ли здесь дом, или просто поискать вывески агентств или владельцев о продаже. Ищите приятные, солнечные, теплые, красивые, ухоженные районы, а потом просто проводите в них несколько часов пару раз в неделю, чтобы найти подходящее предложение.

Идеальное местоположение

Mehrfamilienhaus Etzelstrasse 11, Einsiedeln, Fröhlich Architektur AG Fröhlich Architektur AG Дома в стиле модерн
Fröhlich Architektur AG

Fröhlich Architektur AG
Fröhlich Architektur AG
Fröhlich Architektur AG

Местоположение дома – в первую очень практичная характеристика. Стандартные критерии таковы, что супермаркет должен быть доступен пешком, гипермаркет – не отнимать более 20 минут на дорогу в одну сторону. Кроме того, если вы выбираете дом в пригороде, очень важна хорошая трасса до вашего района или котеджного поселка, по которой вам будет комфортно добираться домой. Если вас не устраивают дороги по пути к дому – это верный признак того,что каким бы хорошим он ни был, находится он в не совсем удачном месте.

Но дороги и магазины – лишь малая часть того, что вам нужно учесть. Близость школы и детского сада в комфортном для вас варианте тоже очень важны, если не первостепенны для семьи с несколькими детьми. Кроме того, вам нужно заранее определить место для прогулок с детьми и собственного досуга – эта вещь не менее важна, чем все более интеллектуальные характеристики.

Вам нужен парк, может быть – аллея, набережная вдоль моря или реки в пешей доступности, пара хороших кафе рядом с домом, может быть – благоустроенные дорожки для прогулок в лесу или дополнительные места для спортивных игр детей (например, скейт-парк для сына). Инфраструктура определяет 50% нашей жизни в доме, поэтому лучше выбрать более маленькую площадь, но растить детей в благополучном и зеленом районе.

Материал стен и год постройки

homify Сборные дома
homify

homify
homify
homify

Узнать, из чего построен дом, очень важно, особенно если вы заботитесь об экологичности своей жизни. Красный и поризованный кирпич и натуральная древесина будут самыми лучшими вариантами в современном строительстве. Блочный дом значительно уступает им, но стоит гораздо дешевле, а с экологичной отделкой может тоже хорошо вам послужить (исключая линолеум, виниловые обои и древесную стружку с клеем в любых вариациях, будь то мебель или отделка ).

Старый деревянный дом, даже если он кажется крепким при покупке, все равно принесет вам немало хлопот и денежных трат. По сути, если растянуть все вложения на 30-40 лет, то купить новый блочный дом такого же размера будет дешевле, не говоря уже об уровне комфорта в современном жилье.

​Основные возможности

Haus Witzhave, raphaeldesign raphaeldesign Дома в колониальном стиле
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Количество спален, их расположение, размер кухни и гостиной являются, на самом деле, вещами, которые можно изменить. Вы всегда можете обратиться к специалистам для того, чтобы добавить в дом гардеробные, сделать кухню эргономичной, а спальни – более светлыми.

Благоприятное окружение

Guitry, dmesure dmesure
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

Красивые дома соседей и постриженные лужайки нельзя недооценивать. Благоприятное окружение сделает вашу жизнь и жизнь ваших детей гораздо более светлой и беззаботной.

Приватность и отдых

Casa Angra I, Escala Arquitetura Escala Arquitetura Дома в стиле кантри
Escala Arquitetura

Escala Arquitetura
Escala Arquitetura
Escala Arquitetura

Расположение окон и их вид на улицу или соседние здания может помешать вашему отдыху. При осмотре обязательно оценивайте виды из каждого окна, ведь вы и ваши дети будут смотреть именно на эту картину следующие десятилетия.

А этот дом похож на ваш дом мечты?

VIVIENDA MODULAR INDUSTRIALIZADA, NUÑO ARQUITECTURA NUÑO ARQUITECTURA Дома в стиле модерн ДСП Белый
NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

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