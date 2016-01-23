Фантастический эко-дом

Конструкция основана на металлической гофрированной пластине со слоем утеплителя в 10 см, который покрывает весь объем здания. Вертикальные стенки изготовлены из глиняных блоков в форме сот. На части крыши по типу теплового одеяла размещен сад, который устанавливает преемственность между окружающей природой и зданием и обеспечивает теплоизоляцию.

Острый выступ необычной формы над главным входом – это специальный модуль для двусветного освещения в творческой мастерской, который заливает огромную комнату солнечным светом. Парадный подъезд на современный манер оформлен с помощью бетонной георешетки, которая на фотографии выше только установлена и не успела покрыться газонной травой в нужном масштабе.