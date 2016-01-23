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Фантастический эко-дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Дома в стиле лофт
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Может ли коттедж в пригороде быть нестандартным, оригинальным и даже бросающим вызов традиционной частной архитектуре? Конечно же, может! Так же считают и архитекторы homify из студии Miba Architects, которые поделились с нами одним из своих проектов.

Конструкция здания

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Дома в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Конструкция основана на металлической гофрированной пластине со слоем утеплителя в 10 см, который покрывает весь объем здания. Вертикальные стенки изготовлены из глиняных блоков в форме сот. На части крыши по типу теплового одеяла размещен сад, который устанавливает преемственность между окружающей природой и зданием и обеспечивает теплоизоляцию.

Острый выступ необычной формы над главным входом – это специальный модуль для двусветного освещения в творческой мастерской, который заливает огромную комнату солнечным светом. Парадный подъезд на современный манер оформлен с помощью бетонной георешетки, которая на фотографии выше только установлена и не успела покрыться газонной травой в нужном масштабе.

Дизайн экстерьера

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Дома в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Дизайн экстерьера выполнен в современной комбинированной манере. Натуральная фасадная доска в цвете омбре, установленная вертикально, выполняет роль акцентов, а доминирующая белая штукатурка является основой для оформления экстерьера здания.

Так, 4 автономных модуля – основной дом, гостевая квартира, мастерская и гараж вместе с эксклюзивным дизайн-проектом, включающим в себя наклонные стены, плавные переходы и дизайнерские приемы, взятые из общественной архитектуры, стали частным домом и домашним офисом.

В дизайне интерьера мы видим смесь эклектики и стиля индастриал, любовь к которым особенно свойственна людям творческой направленности.

Вид на мастерскую

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Дома в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Архитекторы считают, что дом не обязательно должен быть «приземлен» на поляне застраиваемого участка, а может быть вполне естественно интегрирован в его плавные течения, ландшафт, окружающий вид.

О студии и проекте

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Рабочий кабинет в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Студия, которая проектировала медицинский колледж в Никосии (остров Кипр), торговые комплексы в Тбилиси, Габоне, жилой комплекс в Чикаго и множество других зданий, имеет весьма специфический взгляд на то, как должен выглядеть частный жилой дом.

Этот дом, построенный еще в 2012 году, рассчитан на одну семью и расположен в городе Хихон, Испания. Индустриальный и омываемый с севера достаточно прохладным морем, город имеет особенную энергетику, обусловленную испанским шармом и множеством архитектурных достопримечательностей 18-19 веков.

Награда за проект

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Кухня в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Совсем недавно, в 2015 году, данный проект был номинирован на престижную европейскую премию European Union Prize в разделе Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Award 2015, которая принесла новый виток известности и заполучила и наше с вами внимание.

Весь проект дома создан не только для одной семьи, но и является частью исследований об интеграции архитектуры и ландшафта в различных масштабах.

Кухня

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Кухня в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Стильная и шикарная кухня на двоих отлично разместилась в комнате с высокими потолками и остеклением в пол. Выполненная в двухмодульном формате (основной гарнитур + кухонный остров) она отлично смотрится в выбранном стиле дизайна интерьера.

Интересно, что из зоны готовки кухня выглядит совсем по-другому – почти полностью белоснежная, с прекрасным видом на подъездную площадку, пальмы и сосны, а также горы вдали и очаровательные традиционные коттеджи соседей.

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Спальня

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects Спальня в стиле лофт
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

У главной спальни – вид на древний лес, который на переднем плане улучшен свежими посадками хвойных. Тот же микс из стилей индастриала и эклектики мы видим и в этой комнате с оттенками ретро-дизайна.

План дома

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

На этой фотографии мы легко можем различить гараж на два автомобиля и хозяйственное помещение площадью (в сумме) в 75 квадратных метров, творческую студию в 110 квадратов, гостевую квартиру с тремя комнатами и ванной в 65, а также главный дом площадью в 85 квадратов, рассчитанный на одного проживающего и прием многочисленных гостей.

Общая схема энергетики дома

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

Сам дом архитекторы называют пассивным. Шикарная система вентиляции без потери тепла, зеленая крыша как натуральный утеплитель, встроенность дома в склон для природного утепления, особенная структура самого дома, которая предотвращает выход теплого воздуха и заход холодного, а также активная система теплых полов по всему дому делают дом энергоэффективным и очень современным. Плюс у дома есть система сбора и использования дождевой воды, а сам он построен из материалов, доступных для вторичной переработки.

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