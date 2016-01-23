Фантастический эко-дом

Может ли коттедж в пригороде быть нестандартным, оригинальным и даже бросающим вызов традиционной частной архитектуре? Конечно же, может! Так же считают и архитекторы homify из студии Miba Architects, которые поделились с нами одним из своих проектов.
Конструкция основана на металлической гофрированной пластине со слоем утеплителя в 10 см, который покрывает весь объем здания. Вертикальные стенки изготовлены из глиняных блоков в форме сот. На части крыши по типу теплового одеяла размещен сад, который устанавливает преемственность между окружающей природой и зданием и обеспечивает теплоизоляцию.
Острый выступ необычной формы над главным входом – это специальный модуль для двусветного освещения в творческой мастерской, который заливает огромную комнату солнечным светом. Парадный подъезд на современный манер оформлен с помощью бетонной георешетки, которая на фотографии выше только установлена и не успела покрыться газонной травой в нужном масштабе.
Дизайн экстерьера выполнен в современной комбинированной манере. Натуральная фасадная доска в цвете омбре, установленная вертикально, выполняет роль акцентов, а доминирующая белая штукатурка является основой для оформления экстерьера здания.
Так, 4 автономных модуля – основной дом, гостевая квартира, мастерская и гараж вместе с эксклюзивным дизайн-проектом, включающим в себя наклонные стены, плавные переходы и дизайнерские приемы, взятые из общественной архитектуры, стали частным домом и домашним офисом.
В дизайне интерьера мы видим смесь эклектики и стиля индастриал, любовь к которым особенно свойственна людям творческой направленности.
Архитекторы считают, что дом не обязательно должен быть «приземлен» на поляне застраиваемого участка, а может быть вполне естественно интегрирован в его плавные течения, ландшафт, окружающий вид.
Студия, которая проектировала медицинский колледж в Никосии (остров Кипр), торговые комплексы в Тбилиси, Габоне, жилой комплекс в Чикаго и множество других зданий, имеет весьма специфический взгляд на то, как должен выглядеть частный жилой дом.
Этот дом, построенный еще в 2012 году, рассчитан на одну семью и расположен в городе Хихон, Испания. Индустриальный и омываемый с севера достаточно прохладным морем, город имеет особенную энергетику, обусловленную испанским шармом и множеством архитектурных достопримечательностей 18-19 веков.
Совсем недавно, в 2015 году, данный проект был номинирован на престижную европейскую премию European Union Prize в разделе Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Award 2015, которая принесла новый виток известности и заполучила и наше с вами внимание.
Весь проект дома создан не только для одной семьи, но и является частью исследований об интеграции архитектуры и ландшафта в различных масштабах.
Стильная и шикарная кухня на двоих отлично разместилась в комнате с высокими потолками и остеклением в пол. Выполненная в двухмодульном формате (основной гарнитур + кухонный остров) она отлично смотрится в выбранном стиле дизайна интерьера.
Интересно, что из зоны готовки кухня выглядит совсем по-другому – почти полностью белоснежная, с прекрасным видом на подъездную площадку, пальмы и сосны, а также горы вдали и очаровательные традиционные коттеджи соседей.
У главной спальни – вид на древний лес, который на переднем плане улучшен свежими посадками хвойных. Тот же микс из стилей индастриала и эклектики мы видим и в этой комнате с оттенками ретро-дизайна.
На этой фотографии мы легко можем различить гараж на два автомобиля и хозяйственное помещение площадью (в сумме) в 75 квадратных метров, творческую студию в 110 квадратов, гостевую квартиру с тремя комнатами и ванной в 65, а также главный дом площадью в 85 квадратов, рассчитанный на одного проживающего и прием многочисленных гостей.
Сам дом архитекторы называют пассивным. Шикарная система вентиляции без потери тепла, зеленая крыша как натуральный утеплитель, встроенность дома в склон для природного утепления, особенная структура самого дома, которая предотвращает выход теплого воздуха и заход холодного, а также активная система теплых полов по всему дому делают дом энергоэффективным и очень современным. Плюс у дома есть система сбора и использования дождевой воды, а сам он построен из материалов, доступных для вторичной переработки.
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