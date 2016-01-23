136 метров семейного счастья

Традиционный коттедж – это всегда оплот надежды и всех чаяний хозяйки и хозяина дома. Кажется, что именно он поможет сделать семейную жизнь полноценной – дети будут играть на заднем дворике, иметь отдельные комнаты, а родители смогут с удовольствием отдыхать в просторной гостиной с видом на игровую площадку, загорать на террасе и иметь собственную ванную комнату.
Частично надежды оправдываются еще на этапе планирования. Ощущение того, что вы вот-вот начнете жить идеальной жизнью в пригороде, очень бодрит и вдохновляет. Но самое приятное, как ни странно, кроется в долгосрочной перспективе. Через 2-3 года, уже устранив пару недостатков собственного дизайн-проекта или даже слегка подстроив планировку под свои реальные нужды, вы понимаете, что стали другим человеком – более спокойным, расслабленным, можете дольше заниматься сложной или творческой работой, а ваши дети стали гораздо более активными и меньше играют в видео-игры.
То, что дарит нам коттедж – чувство защищенности, стабильности, место, которое можно называть Домом – поистине неоценимый подарок. Поэтому при планировании своей дальнейшей жизни не забудьте учесть возможность жизни в пригороде, которая легко реализуется благодаря таким профессионалам, как архитекторы из фирмы BIURO PROJEKTOWE MTM STYL.
Этот замечательный домик находится в Польше и больше всего напоминает иллюстрацию к проспекту о здоровой (и счастливой) семейной жизни. Светлый дизайн его экстерьера, простые и современные линии, а также возможность доступной стройки (ведь его площадь всего лишь 136 квадратных метров) кого угодно наведет на мысль о возможности покупки похожего дома.
Поэтому мы предлагаем вам внимательно ознакомиться с этим проектом, подчеркнуть его плюсы и возможные индивидуальные минусы лично для себя, чтобы понять – чего же вы хотите и как вы можете этого добиться.
А посмотрев нашу статью «Сколько стоит дом построить?», вы можете узнать, сколько примерно стоит строительство такого дома при самостоятельной стройке. Например, цена в 20 тыс. рублей за квадратный метр рассчитана под строительство из газобетонного блока, значит дом площадью в 136 кв.м. будет стоить около 2,7 млн. рублей (не забудьте стоимость участка).
При заказе индивидуального проекта от архитектора, конечно же, вы получите также счет за предоставляемые им услуги, но сможете сделать планировку дома идеально удачной для вас и вашей семьи.
Возвращаясь к интерьерам этого удивительного польского проекта, мы видим такие прекрасные дополнения, как террасу при гостиной, двери-слайдеры в сад, современный камин с дымоходом, встроенную систему домашнего кинотеатра и натяжной потолок со встроенной подсветкой.
На первом этаже в формате планировки открытого типа мы также найдем столовую и кухню, уютно размещенные на солнечной стороне и имеющие свои дополнительные окна.
Кухонный гарнитур нового времени (без верхних шкафов ради психологического ощущения комфорта) и комната с двумя окнами (возле раковины и в зоне столовой) выглядят на этой визуализации просто прекрасно!
Кроме современного паркета, штукатурки на стенах, простого потолка и пластиковых окон «под дерево» обратим внимание на стеклянный кухонный фартук, глянцевую столешницу и отделку декоративными панелями с имитацией ценных пород дерева.
Такой прекрасный тандем идеально подходит как для основной отделки, так и для организации декоративных зон и акцентных стен. Он является максимально продуманным вариантом в сфере соотношения цены и эстетического эффекта, потому авторы данного проекта рекомендуют такое решение всем.
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