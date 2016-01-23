136 метров семейного счастья

Традиционный коттедж – это всегда оплот надежды и всех чаяний хозяйки и хозяина дома. Кажется, что именно он поможет сделать семейную жизнь полноценной – дети будут играть на заднем дворике, иметь отдельные комнаты, а родители смогут с удовольствием отдыхать в просторной гостиной с видом на игровую площадку, загорать на террасе и иметь собственную ванную комнату.

Частично надежды оправдываются еще на этапе планирования. Ощущение того, что вы вот-вот начнете жить идеальной жизнью в пригороде, очень бодрит и вдохновляет. Но самое приятное, как ни странно, кроется в долгосрочной перспективе. Через 2-3 года, уже устранив пару недостатков собственного дизайн-проекта или даже слегка подстроив планировку под свои реальные нужды, вы понимаете, что стали другим человеком – более спокойным, расслабленным, можете дольше заниматься сложной или творческой работой, а ваши дети стали гораздо более активными и меньше играют в видео-игры.

То, что дарит нам коттедж – чувство защищенности, стабильности, место, которое можно называть Домом – поистине неоценимый подарок. Поэтому при планировании своей дальнейшей жизни не забудьте учесть возможность жизни в пригороде, которая легко реализуется благодаря таким профессионалам, как архитекторы из фирмы BIURO PROJEKTOWE MTM STYL.