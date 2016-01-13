Дом в стиле модерн для современной семьи

Аргентинские архитекторы на этот раз продемонстрировали нам, что стиль модерн может видоизменяться в условиях южных широт и быть гораздо более обаятельным. Студия Speziale Linares Arquitectos сделала на основе простых форм уникальную конструкцию – с внутренним двориком, декоративно обрамленным и очень удобным, интересной зоной зимнего сада с остеклением крыши, двусветной гостиной с камином и натуральным камнем в отделке пола, который использовался здесь повсеместно.
Если вы ищите проект семейного коттеджа в современном стиле и очень хотите, чтобы дом даже при своей большой площади оставался практичным, легким в уборке и модным еще долгое время, обязательно посмотрите этот проект в стиле модерн и обратите внимание на сам стиль, в принципе.
С первого взгляда кажется, что мы смотрим на территорию заднего дворика, но это не так. На самом деле то, что вы видите на первом плане, называется газонной георешеткой – она позволяет газону быть крайне износостойким и подходит даже для часто используемой автомобильной стоянки. Далее мы найдем светлую дорожку к парадной двери, а слева – небольшой палисадник. За декоративной конструкцией в виде угловатой арки есть своеобразный дворик, который удобен для небольшого чаепития в кругу друзей и особенно любим детьми.
А теперь мы находимся на заднем дворике – там, где участок обрывается в конце, превращаясь в полноводную и очень живописную реку. Такое расположение позволяет сделать жизнь в пригороде еще более приятной и разнообразной, ведь катание на лодке, водных лыжах, собственном катере или просто купание детей всегда позитивно.
Со стороны внутреннего дворика расположен зимний сад (на фотографии – слева), он имеет частично остекленную крышу, дополнительный обогрев и столовую группу на двоих в окружении тропических растений.
Справа мы найдем террасу с печью для барбекю и местом для организации полноценной летней столовой. Эта зона также имеет встроенную в потолок подсветку и идеально точно выровнена с уровнем грунта на заднем дворике.
Возвращаясь к палисаднику и дворику перед автомобильной стоянкой, мы находим интересное решение – традиционные средиземноморские растения в кадках, так популярные в колониальной в прошлом Аргентине, они очень красиво смотрятся на фоне минималистичных современных конструкции и украшают парадную дорожку так же, как и пальма, посаженная прямо по середине палисадника.
Особенно приятно то, что вся зона (палисадник, подход к улице и задний дворик) доступна для детей в едином формате. Они могут обходить дом вокруг по газонной полянке либо быстро проходить сквозь парадный холл и гостиную, от палисадника на задний дворик. Удобная конфигурация участка – залог активных детских игр на свежем воздухе и всегда хорошего настроения.
Проект этот дома выглядит очень современным и идеально подходит как для жизни с маленькими детьми, так и для супружеской пары с детьми-подростками. Стиль, который не выйдет из моды в ближайшее время, асимметрично подчеркнут комбинированной отделкой и панорамным остеклением.
Внутри дома на первом этаже мы найдем очень практичную отделку пола натуральным камнем по всей площади уровня, а также солнечную двусветную гостиную и отделку стен штукатуркой «под бетон».
Стильная гостиная имеет не просто двусветное остекление, но также соединена с остеклением в столовой и на кухне, на втором этаже на лестничном холле и даже на самой крыше. Столь оригинальная конфигурация выглядит восхитительно и очень нетипично!
Дом, привлекательный и днем, и сумерках, имеет право называться идеальным и оттого становится одним из самых прекрасных решений для строительства загородного коттеджа на семью с несколькими детьми.
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