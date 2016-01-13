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Дом в стиле модерн для современной семьи

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
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Аргентинские архитекторы на этот раз продемонстрировали нам, что стиль модерн может видоизменяться в условиях южных широт и быть гораздо более обаятельным. Студия Speziale Linares Arquitectos сделала на основе простых форм уникальную конструкцию – с внутренним двориком, декоративно обрамленным и очень удобным, интересной зоной зимнего сада с остеклением крыши, двусветной гостиной с камином и натуральным камнем в отделке пола, который использовался здесь повсеместно.

Если вы ищите проект семейного коттеджа в современном стиле и очень хотите, чтобы дом даже при своей большой площади оставался практичным, легким в уборке и модным еще долгое время, обязательно посмотрите этот проект в стиле модерн и обратите внимание на сам стиль, в принципе.

Вид со стороны улицы

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

С первого взгляда кажется, что мы смотрим на территорию заднего дворика, но это не так. На самом деле то, что вы видите на первом плане, называется газонной георешеткой – она позволяет газону быть крайне износостойким и подходит даже для часто используемой автомобильной стоянки. Далее мы найдем светлую дорожку к парадной двери, а слева – небольшой палисадник. За декоративной конструкцией в виде угловатой арки есть своеобразный дворик, который удобен для небольшого чаепития в кругу друзей и особенно любим детьми.

Вид со стороны заднего дворика

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

А теперь мы находимся на заднем дворике – там, где участок обрывается в конце, превращаясь в полноводную и очень живописную реку. Такое расположение позволяет сделать жизнь в пригороде еще более приятной и разнообразной, ведь катание на лодке, водных лыжах, собственном катере или просто купание детей всегда позитивно.

Со стороны внутреннего дворика расположен зимний сад (на фотографии – слева), он имеет частично остекленную крышу, дополнительный обогрев и столовую группу на двоих в окружении тропических растений.

Справа мы найдем террасу с печью для барбекю и местом для организации полноценной летней столовой. Эта зона также имеет встроенную в потолок подсветку и идеально точно выровнена с уровнем грунта на заднем дворике.

Палисадник

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Возвращаясь к палисаднику и дворику перед автомобильной стоянкой, мы находим интересное решение – традиционные средиземноморские растения в кадках, так популярные в колониальной в прошлом Аргентине, они очень красиво смотрятся на фоне минималистичных современных конструкции и украшают парадную дорожку так же, как и пальма, посаженная прямо по середине палисадника.

Особенно приятно то, что вся зона (палисадник, подход к улице и задний дворик) доступна для детей в едином формате. Они могут обходить дом вокруг по газонной полянке либо быстро проходить сквозь парадный холл и гостиную, от палисадника на задний дворик. Удобная конфигурация участка – залог активных детских игр на свежем воздухе и всегда хорошего настроения.

Стильный и внушительный

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Проект этот дома выглядит очень современным и идеально подходит как для жизни с маленькими детьми, так и для супружеской пары с детьми-подростками. Стиль, который не выйдет из моды в ближайшее время, асимметрично подчеркнут комбинированной отделкой и панорамным остеклением.

Дизайн интерьера

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Гостиная в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Внутри дома на первом этаже мы найдем очень практичную отделку пола натуральным камнем по всей площади уровня, а также солнечную двусветную гостиную и отделку стен штукатуркой «под бетон».

Двусветная гостиная

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Гостиная в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Стильная гостиная имеет не просто двусветное остекление, но также соединена с остеклением в столовой и на кухне, на втором этаже на лестничном холле и даже на самой крыше. Столь оригинальная конфигурация выглядит восхитительно и очень нетипично!

Вечерний вид

Casa JG, Speziale Linares arquitectos Speziale Linares arquitectos Дома в стиле модерн
Speziale Linares arquitectos

Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos
Speziale Linares arquitectos

Дом, привлекательный и днем, и сумерках, имеет право называться идеальным и оттого становится одним из самых прекрасных решений для строительства загородного коттеджа на семью с несколькими детьми.

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