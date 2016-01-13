Дом в стиле модерн для современной семьи

Аргентинские архитекторы на этот раз продемонстрировали нам, что стиль модерн может видоизменяться в условиях южных широт и быть гораздо более обаятельным. Студия Speziale Linares Arquitectos сделала на основе простых форм уникальную конструкцию – с внутренним двориком, декоративно обрамленным и очень удобным, интересной зоной зимнего сада с остеклением крыши, двусветной гостиной с камином и натуральным камнем в отделке пола, который использовался здесь повсеместно.

Если вы ищите проект семейного коттеджа в современном стиле и очень хотите, чтобы дом даже при своей большой площади оставался практичным, легким в уборке и модным еще долгое время, обязательно посмотрите этот проект в стиле модерн и обратите внимание на сам стиль, в принципе.