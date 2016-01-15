Австралийский минимализм будущего

Чистый минимализм, реализованный студией Modscape Pty Ltd с любовью к экологичным материалам отделки, выглядит очень вдохновляюще! Дом, который будто показывает свою самодостаточность всем своим видом, еще и является прекрасным местом для семейного проживания.
Такие проекты – амбициозные, стильные, реализующие мечту о более комфортабельной жизни в новую эпоху – выглядят очень привлекательно, особенно если построены с заботой об экологии.
Стильный экстерьер, оформленный декоративными панелями из рельефного металла, разбавлен шикарным панорамным остеклением и видом на полностью деревянную внутреннюю отделку.
Интересная планировка, подразумевающая выход к бассейну через двери-слайдеры с обоих концов дома, выглядит очень свежо и оригинально. Так, комната родителей максимально удалена от комнаты детей-школьников, и при этом обе спальни имеют прекрасный вид, собственные ванные комнаты и хорошее расположение.
Шикарные террасы – возле бассейна, вдоль панорамного остекления со стороны заднего дворика и в виде ступеней, спускающихся к бассейну, отлично дополняют современную постройку для комфортной жизни в теплом климате.
Кстати, экраны у бассейна здесь сооружены по законам Австралии – без них в наше время не имеет права быть построенным ни один бассейн в частном доме. Обеспечение безопасности детей – прежде всего.
Интересная вариация традиционных восточных галерей создана в стиле эко-минимализма и выполнена полностью из древесины. Данный проход позволил создать в самом доме и на участке идеальную планировку с двумя двориками, которые вы видели выше, он соединяет главную улицу с основным домом.
Стильная открытая планировка подразумевает единое стилистическое оформление в каждой зоне большой кухни-гостиной. Ощущение простора обеспечено панорамным остеклением, светлыми потолками и белыми акцентами в дизайне интерьера.
Интересен формат кухонного гарнитура – почти незаметные модули для хранения с нишей и кухонным фартуком, оформленным в стиле глянцевого бетона, он смотрится здесь очень оригинально. Интересно, что именно такой обычный вариант (минималистичный кухонный остров с белой глянцевой столешницей) позволяет понять, что данная зона является кулинарной.
Столовая оформлена в стиле винтаж. В Австралии для этого используют не только чисто винтажную, но и новую мебель в данном стиле.
Вид с этого ракурса позволяет думать, что мы смотрим не на дом, а на субмарину, которая почему-то решила какое-то время пожить на суше, в укромном месте среди тропических джунглей.
Обилие солнечного света, которое положительно влияет на 99% интерьеров, здесь делает простые формы и полуглянцевые поверхности сверкающими и особенно привлекательными.
В дизайне же интерьера использовались теплые, слегка приглушенные тона, так как в данном климате белый смотрится блестящим белым, а любой оттенок приобретает более контрастные и насыщенные черты.
Невероятно удачно подобран тип древесины, исходя из практически всегда яркого солнечного света. Он не кажется ни слишком светлым и безликим, ни слишком темным и драматичным, а идеально добавляет современной архитектуре немного традиционного уюта.
В принципе, отделка натуральным деревом пойдет на пользу практически любому дому – современные, особенно минималистичные или оригинальные, вариации позволяют использовать его и в таких стилях, как модерн, футуризм, минимализм, эклектика и других.
В данном случае мы сталкиваемся с особенным стилем австралийского минимализма, который имеет весьма заметные характерные особенности из-за своего климата. В таком доме вы всегда найдете натуральную древесину, особенное панорамное остекление, выходящее за рамки стандартного освещения, и ощущение невесомости, вечного лета и тотально повышенного комфорта для счастливой жизни во влажном тропическом климате.
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