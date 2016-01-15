Австралийский минимализм будущего

Интересная планировка, подразумевающая выход к бассейну через двери-слайдеры с обоих концов дома, выглядит очень свежо и оригинально. Так, комната родителей максимально удалена от комнаты детей-школьников, и при этом обе спальни имеют прекрасный вид, собственные ванные комнаты и хорошее расположение.

Шикарные террасы – возле бассейна, вдоль панорамного остекления со стороны заднего дворика и в виде ступеней, спускающихся к бассейну, отлично дополняют современную постройку для комфортной жизни в теплом климате.

Кстати, экраны у бассейна здесь сооружены по законам Австралии – без них в наше время не имеет права быть построенным ни один бассейн в частном доме. Обеспечение безопасности детей – прежде всего.