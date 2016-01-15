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Австралийский минимализм будущего

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм
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Чистый минимализм, реализованный студией Modscape Pty Ltd с любовью к экологичным материалам отделки, выглядит очень вдохновляюще! Дом, который будто показывает свою самодостаточность всем своим видом, еще и является прекрасным местом для семейного проживания.

Такие проекты – амбициозные, стильные, реализующие мечту о более комфортабельной жизни в новую эпоху – выглядят очень привлекательно, особенно если построены с заботой об экологии.

Дизайн экстерьера

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Стильный экстерьер, оформленный декоративными панелями из рельефного металла, разбавлен шикарным панорамным остеклением и видом на полностью деревянную внутреннюю отделку.

Планировка

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Интересная планировка, подразумевающая выход к бассейну через двери-слайдеры с обоих концов дома, выглядит очень свежо и оригинально. Так, комната родителей максимально удалена от комнаты детей-школьников, и при этом обе спальни имеют прекрасный вид, собственные ванные комнаты и хорошее расположение.

Шикарные террасы – возле бассейна, вдоль панорамного остекления со стороны заднего дворика и в виде ступеней, спускающихся к бассейну, отлично дополняют современную постройку для комфортной жизни в теплом климате.

Кстати, экраны у бассейна здесь сооружены по законам Австралии – без них в наше время не имеет права быть построенным ни один бассейн в частном доме. Обеспечение безопасности детей – прежде всего.

Крытые галереи

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Интересная вариация традиционных восточных галерей создана в стиле эко-минимализма и выполнена полностью из древесины. Данный проход позволил создать в самом доме и на участке идеальную планировку с двумя двориками, которые вы видели выше, он соединяет главную улицу с основным домом.

Открытая планировка

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Столовая комната в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Стильная открытая планировка подразумевает единое стилистическое оформление в каждой зоне большой кухни-гостиной. Ощущение простора обеспечено панорамным остеклением, светлыми потолками и белыми акцентами в дизайне интерьера.

Интересен формат кухонного гарнитура – почти незаметные модули для хранения с нишей и кухонным фартуком, оформленным в стиле глянцевого бетона, он смотрится здесь очень оригинально. Интересно, что именно такой обычный вариант (минималистичный кухонный остров с белой глянцевой столешницей) позволяет понять, что данная зона является кулинарной.

Столовая оформлена в стиле винтаж. В Австралии для этого используют не только чисто винтажную, но и новую мебель в данном стиле.

Мой дом – моя крепость

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Дома в стиле минимализм Бетон Серый
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Вид с этого ракурса позволяет думать, что мы смотрим не на дом, а на субмарину, которая почему-то решила какое-то время пожить на суше, в укромном месте среди тропических джунглей.

Свет и цвет

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Кухня в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Обилие солнечного света, которое положительно влияет на 99% интерьеров, здесь делает простые формы и полуглянцевые поверхности сверкающими и особенно привлекательными.

В дизайне же интерьера использовались теплые, слегка приглушенные тона, так как в данном климате белый смотрится блестящим белым, а любой оттенок приобретает более контрастные и насыщенные черты.

Планировка всего дома

Modular Home in Berry, NSW, Modscape Holdings Pty Ltd Modscape Holdings Pty Ltd Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Modscape Holdings Pty Ltd

Modular Home in Berry, NSW

Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd
Modscape Holdings Pty Ltd

Невероятно удачно подобран тип древесины, исходя из практически всегда яркого солнечного света. Он не кажется ни слишком светлым и безликим, ни слишком темным и драматичным, а идеально добавляет современной архитектуре немного традиционного уюта.

В принципе, отделка натуральным деревом пойдет на пользу практически любому дому – современные, особенно минималистичные или оригинальные, вариации позволяют использовать его и в таких стилях, как модерн, футуризм, минимализм, эклектика и других.

В данном случае мы сталкиваемся с особенным стилем австралийского минимализма, который имеет весьма заметные характерные особенности из-за своего климата. В таком доме вы всегда найдете натуральную древесину, особенное панорамное остекление, выходящее за рамки стандартного освещения, и ощущение невесомости, вечного лета и тотально повышенного комфорта для счастливой жизни во влажном тропическом климате.

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