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Стильный дом, похожий на LEGO

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Балкон и терраса в стиле модерн
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Невероятный, волшебный и просто безумно стильный проект похож на игру в футуристическое LEGO. Составленный из множество разноуровневых и разноформатных модулей он поражает элегантными решениями и люксовым подходом.

Архитектурная студия Robert Gurney Architect сделала этот проект таким, каким она видит будущее загородной архитектуры. Эксклюзивные модули, их абсолютно нестандартные сочетания, постоянные перепады высот между разными частями дома и необычные решения в остеклении – все эти вещи создали бы даже в маленьком доме удивительное ощущение!

Дизайн экстерьера

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Дома в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Современная отделка фасадов из двух материалов – декоративных черных матовых панелей и натуральной древесины – выглядит весьма лаконично в формате люксового модерна. Сами архитекторы именно так оценили стиль своего строения, воспринимая минимализм как слишком упрощенный тип жилья и во многом создающий рамки в планировочных решениях.

Этот же дом – эффектный, стильный, заметный издалека, к тому же он находится в потрясающем месте недалеко от заповедника, на улице, названной в честь ближайших четырех (!) природных родников.

Теория и практика

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Дома в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Простые объемы всегда выглядят очень удобно на бумаге, но в реальности модерн иногда бывает действительно слишком простым. Здесь архитектор нашел выход за счет разноформатного остекления и множества оригинальных идей. Например, первый этаж одного из модулей оформлен натуральным камнем, на крыше одного из других – терраса для отдыха, а гостиная имеет двусветное освещение высотой более 5 метров и шириной около 6.

Дизайн интерьера

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Гостиная в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Осенние краски в этом интерьере, как никакие другие подходят под дизайн дома в окружении леса. Теплота древесины, простые решения в отделке стен, мебель и декор природных оттенков, все это отлично выглядит на фоне пейзажей.

Капелька ретро

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Кухня в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

В некоторых случаях напоминающие стиль прерий, эти интерьеры всего лишь на йоту отдают блеском ретро-дизайна. Кажется, что этот дом построен вовсе не в 2015 году, но сохранился в потрясающем состоянии.

Кухня

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Кухня в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Более всего придает атмосферу ретро дому именно кухня. Имеющая слегка рыжеватый, фирменный для американских интерьеров середины прошлого века цвет фасадов она вызывает исключительно теплые чувства.

Спальня

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Спальня в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Стильная спальня оформлена тоже с помощью натурального дерева, дизайнерской мебели и высококачественного текстиля. Панорамное остекление было реализовано сразу с трех сторон, что позволяет особенно прочувствовать близость природы.

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Ванная комната

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Ванная комната в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Лаконичная ванная комната оформлена в стиле модерн. Стильные и просторные модули для хранения, крупноформатная душевая кабина и TV, видимый как из ванной чаши, так и из душевой смотрятся очень заманчиво.

Кабинет

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Рабочий кабинет в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Верхний этаж самой высокой башни отдан под кабинет. Отсюда виден не просто лес, но и опушка, гора вдали и вся долина, как на ладони. Кажется, что здесь просто невозможно работать без вдохновения!

Шикарная отделка, традиционная офисная мебель крупного формата и панорамное остекление делают эту комнату похожей на люксовый стеклянный куб в другой реальности. Такой кабинет явно хорошо послужит хозяину и позволит ему работать в тишине и полном уединении.

Терраса

4 Springs Lane, Robert Gurney Architect Robert Gurney Architect Балкон и терраса в стиле модерн
Robert Gurney Architect

4 Springs Lane

Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect
Robert Gurney Architect

Еще выше, над кабинетом, мы найдем террасу, экраны безопасности которой почти незаметны издалека. Два шезлонга позволяют супругам отдыхать здесь 6 месяцев в году, в три из которых можно и позагорать.

Данный проект – олицетворение новой мысли в стиле модерн, показывающий его настоящие возможности при достаточном бюджете. Ведь вовсе не обязательно красить фасады в серый и создавать типичную планировку. С личным архитектором вы можете гораздо большее!

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