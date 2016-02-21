Стильный дом, похожий на LEGO

Невероятный, волшебный и просто безумно стильный проект похож на игру в футуристическое LEGO. Составленный из множество разноуровневых и разноформатных модулей он поражает элегантными решениями и люксовым подходом.

Архитектурная студия Robert Gurney Architect сделала этот проект таким, каким она видит будущее загородной архитектуры. Эксклюзивные модули, их абсолютно нестандартные сочетания, постоянные перепады высот между разными частями дома и необычные решения в остеклении – все эти вещи создали бы даже в маленьком доме удивительное ощущение!