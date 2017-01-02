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Очаровательный семейный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Гостиная в стиле модерн
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О том, что традиционные коттеджи после реконструкции могут быть особенно очаровательны, знают многие. Но этот проект удивит даже настоящего ценителя, ведь является абсолютно новым домом, построенным по голландским традициям в зодчестве для семейной пары с детьми.

Архитекторы из фирмы KABAZ сделали почти невозможное – они обыграли местную классику и традиции таким образом, что даже привыкшие к такой архитектуре и ассоциирующие ее с предыдущими поколениями смотрят с обожанием.

В задачах архитектора было не только воссоздание облика семейной голландской идиллии в провинции, но также эклектичный, эффектный дизайн в гламурном и глянцевом облике, место для проведения многочисленных званых ужинов для друзей и коллег и еще пара дополнительных пожеланий: фитнес-зал, сауна, хамам, бильярдная и домашний кинотеатр!

Дизайн экстерьера

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Удивительно простые и лаконичные решения сделали этот коттедж очаровательным и современным одновременно. Выбор определенного цвета (оттенка голубой ели) для оформления эркера и деревянной фасадной доски на втором этаже стал ключевым моментом в создании особенной, домашней и традиционный атмосферы всего проекта.

Камышовая крыша, железные светильники по типу старых европейских фонарей, эркер с расстекловкой на окнах и полностью деревянным фасадом тоже стали важными элементами в этом аутентичном проекте. Практичным решением является обрамление нижней части внешних стен декоративным кирпичом, а также мощение всей площади парадного дворика с помощью мелкого гравия. Красиво смотрится здесь и дерево, специальное посаженное на исторический манер очень близко к самому зданию, а фундамент был предварительно отделен от зоны корней защитным щитом.

Новая роскошь

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Исторические голландские особняки тоже могли похвастаться большой площадью, но в основном по двум причинам – либо в доме жили представители сразу нескольких поколений, большая семья и множество детей, либо дом предусматривал место для слуг, их приватные комнаты, дополнительную рабочую кухню и множество хозяйственных помещений. В современном формате новой роскоши такой голландский особняк оставляется в распоряжении четверых членов семьи – супругов и двух детей-подростков.

Одним из самых главных условий по планировке было место для маленьких домашних мероприятий – званых ужинов, коктейльных вечеринок с друзьями, семейных праздников и просто уютных встреч за чашкой чая с подругами. И теперь и внутри, и снаружи мы найдем прекрасные столовые и гостиные, рассчитанные на дружескую атмосферу и теплые встречи.

Современный шик

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Гостиная в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Люксовая гостиная, оформленная в стиле модерн, поражает лоском и глянцем, добавленным сюда ради создания гламурной атмосферы. Бежевые оттенки отлично справляются с созданием особенно романтичной и привлекательной атмосферы, текстиль создает эффектные переливы, а глянцевые поверхности и светильники добавляют блеска.

Модульная мебель

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Гостиная в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Шикарная комбинация из модульной мебели для камина и TV, который при желании становится частью пуфика для сидения, смотрится здесь просто невероятно. За этим модулем – традиционные полочки для декора и аксессуаров, а навес над камином заботится о чистоте воздуха в помещении.

Таким образом современный шик как стиль, который плавно вышел из модерна и стал более глянцевым и эффектным, отлично подходит как для современной, так и для традиционной архитектуры.

Кухня

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Кухня в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Шикарная современная кухня в дизайне фасадов стоит буквально на грани между кантри и строгим урбанизмом. Белые фасады имитируют основу из простой доски, а глянцевая бетонная столешница с покрытием специальным лаком  и софиты создают на кухне атмосферу бурлеска.

Домашний кинотеатр

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Медиа комната в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Еще одно потрясающее место в доме – домашний кинотеатр, напоминающий нам о бурной эпохе в стиле Гетсби, ретро-антураже, коктейльных вечеринках и безумно эффектных нарядах. Данная комната используется как для дружеского общения, так и для семейных киносеансов.

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Ванная комната

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Ванная комната в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Стильная ванная комната в стиле SPA изобилует качественными материалами. Ценные породы дерева, мозаика, дизайнерская керамика и сантехника отлично сочетаются в формате оригинальной и очень продуманной планировки. А расположение ванной чаши на подиуме у окна – блестящее решение, позволяющее разделить две зоны на активную и релаксационную.

Отдых 5*

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Спа в рустикальном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Традиционная сауна с деревянной отделкой, турецкий хамам с мозаикой, фитнес-зал с тренажерами и местом для йоги. Кажется, что нельзя пожелать большего для идеального субботнего утра в кругу семьи!

​Акценты в стиле рустик

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Спа в рустикальном стиле
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

Немного акцентов в стиле рустик в люксовом интерьере всегда выглядит очень колоритно и добавляет очарование этники вне зависимости от стилизации.

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