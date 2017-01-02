Очаровательный семейный дом

О том, что традиционные коттеджи после реконструкции могут быть особенно очаровательны, знают многие. Но этот проект удивит даже настоящего ценителя, ведь является абсолютно новым домом, построенным по голландским традициям в зодчестве для семейной пары с детьми.

Архитекторы из фирмы KABAZ сделали почти невозможное – они обыграли местную классику и традиции таким образом, что даже привыкшие к такой архитектуре и ассоциирующие ее с предыдущими поколениями смотрят с обожанием.

В задачах архитектора было не только воссоздание облика семейной голландской идиллии в провинции, но также эклектичный, эффектный дизайн в гламурном и глянцевом облике, место для проведения многочисленных званых ужинов для друзей и коллег и еще пара дополнительных пожеланий: фитнес-зал, сауна, хамам, бильярдная и домашний кинотеатр!