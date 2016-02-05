Современный коттедж на реке

Фотограф homify, талантливый Антонио Чавес поделился с нами потрясающим проектом дома на реке, который вполне может завладеть вашими мыслями и стать настоящей мечтой! Если вы ищите дом, который могли бы назвать своей целью или идеалом, обязательно посмотрите этот уникальный проект и оцените его по своей шкале.

Расположенный в Португалии, около полноводной реки и в окружении зеленых холмов он выглядит просто, как картинка – просторный, солнечный, с идеальными зелеными террасами на фоне живописной природы. Наверняка он просто идеален для семейной жизни и воспитания детей!