Современный коттедж на реке

Фотограф homify, талантливый Антонио Чавес поделился с нами потрясающим проектом дома на реке, который вполне может завладеть вашими мыслями и стать настоящей мечтой! Если вы ищите дом, который могли бы назвать своей целью или идеалом, обязательно посмотрите этот уникальный проект и оцените его по своей шкале.
Расположенный в Португалии, около полноводной реки и в окружении зеленых холмов он выглядит просто, как картинка – просторный, солнечный, с идеальными зелеными террасами на фоне живописной природы. Наверняка он просто идеален для семейной жизни и воспитания детей!
Стильный ландшафтный проект подразумевает строительство самого дома на верхнем ярусе, на среднем – организацию места для детских игр, пеших прогулок в саду и бассейна с мощеной площадкой, а на нижнем – еще одну зеленую газонную полосу для обрамления окружающего ландшафта.
Самый эффектный и очаровательный средний уровень выглядит, как настоящий рай. Пальма в кадке, шикарный бассейн, настольный теннис, гамак и шезлонги отлично вписываются в общий образ идеального семейного дома.
На верхнем этаже в доме есть террасы на свежем воздухе, организованные по типу патио. Мягкая мебель, удобный столик для подноса с напитками и закусками и мягкие качели помогают вовсю наслаждаться пейзажем и летним солнцем!
В дизайне интерьера мы находим теплые, приземленные краски и яркие оттенки, а также современную и классическую мебель. Подобный эклектичный микс очень удачен для семейного дома и позволяет учесть все интересы.
Из-за близости густой растительности и природы в целом дом выглядит как колониальный особняк нового времени – ультра-комфортабельный, надежный и современный.
На втором уровне над гостиной находится зона рабочего кабинета и библиотека. Здесь дети готовят домашнее задание, тогда как настоящий кабинет находится в отдельной комнате.
Стильная лестница с бетонными ступенями шикарно смотрится в формате двусветной гостиной. Наверху, на уровне библиотеки, расположены семейная столовая и кухня, залитые солнечным светом.
Динамичная эклектика, основанная на этническом текстиле, кухонном гарнитуре в стиле модерн и популярных трендах по типу глянцевого стола и прозрачной мебели, создает в этой комнате особенно позитивное настроение.
Стильный кабинет выполнен в природной цветовой гамме и является прекрасным местом для уединения и работы. Комната также может использоваться как гостевая спальня, при желании, она имеет вид на реку и собственные балкон и ванную комнату
Главная спальня в проекте оформлена в особенно романтичной манере. Кованая кровать с балдахином в средиземноморском стиле – идеальное место для наблюдения за мерным течением реки за окном и розовыми закатами.
Одна из ванных комнат в доме оформлена в стиле SPA. Несмотря на отсутствие джакузи, мы видим стильный дизайн в стиле восточного минимализма и тумбу с имитацией ценных пород дерева.
Настоящее же джакузи, а также массажный стол мы найдем в другой части дома – в комнате, оформленной натуральным камнем. Здесь, с видом на реку и лес, можно насладиться главными прелестями жизни – теплом, солнцем и хорошей компанией.
Возвращаясь в зону отдыха на свежем воздухе, не забудем упомянуть про столовую группу возле бассейна, где можно собраться всей семьей или даже пригласить гостей на праздничный ужин. Кажется, что нет вечера более приятного и теплого, чем летний португальский в окружении близких в этой потрясающей столовой.
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