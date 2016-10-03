Топ 10 оттенков в дизайне интерьера по версии Pantone

Институт цвета Pantone — самая авторитетная организация, занимающаяся цветом. Их веера-палитры с тысячами оттенков необходимы для печати, цифровых технологий, моды, дизайна интерьеров и других сфер, связанных с использованием цвета. По сути Pantone создает для нас язык, на котором могут легко общаться между собой все представители мира дизайна. А главное — эта организация не просто дает номера и названия бесчисленным оттенкам, но и проводит глубокий анализ, экспериментирует с цветами и, в силу своего авторитета, даже принимает за нас решения.

Каждый год, основываясь на тенденциях и мировых настроениях, компания выбирает главный цвет года и несколько оттенков на сезон. В этот раз мы рассмотрим подбор модных цветов в интерьере на весну-лето 2016 года.