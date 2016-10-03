Топ 10 оттенков в дизайне интерьера по версии Pantone

Институт цвета Pantone — самая авторитетная организация, занимающаяся цветом. Их веера-палитры с тысячами оттенков необходимы для печати, цифровых технологий, моды, дизайна интерьеров и других сфер, связанных с использованием цвета. По сути Pantone создает для нас язык, на котором могут легко общаться между собой все представители мира дизайна. А главное — эта организация не просто дает номера и названия бесчисленным оттенкам, но и проводит глубокий анализ, экспериментирует с цветами и, в силу своего авторитета, даже принимает за нас решения.
Каждый год, основываясь на тенденциях и мировых настроениях, компания выбирает главный цвет года и несколько оттенков на сезон. В этот раз мы рассмотрим подбор модных цветов в интерьере на весну-лето 2016 года.
Очень красивая смесь сирени и серого цвета. Pantone называет этот цвет «говорящим вполголоса» — самым нейтральным в коллекции. Оттенок Lilac Gray или Лилово-серый – это тонкое, практически невесомое сочетание пастельного лилового с небольшой дымкой. Действительно очень красивый и необычный цвет, спокойный, нежный и обволакивающий.
Это необычный оттенок, понять который можно не сразу, но он отлично подходит для экспериментов и тонких сочетаний. Неровная фактура, блики, небольшое смешение стилей — хорошая почва для того, чтобы Lilac Gray зазвучал.
Лилово-серый уместен в классике, Провансе или современных вариациях этих стилей. Он очень хорош как фон для большого количества классических деталей — сложных, многогранных и имеющих свое настроение.
По версии Pantone сочетается с оттенками: Fiesta (красно-оранжевый);Green Flash (зеленый);Iced Coffee (холодный кофе).
Модные и всевозможные дизайнерские сообщества активно используют оранжевый цвет уже не первый сезон. Предложенный институтом Цвета Pantone оттенок Peach Echo / Персиковое эхо вызывает дружественные чувства, ассоциируется с теплотой, доступностью и обладает игривостью, свойственной всем оттенкам оранжевого цвета.
Этот теплый и динамичный цвет будет отлично смотреться в аксессуарах, текстиле и придавать помещению задорные нотки. Для стен это цвет может оказаться слишком навязчивым, но если использовать его в сочетании с белым или благородным оттенком слоновой кости, то можно получить нежное и изысканное пространство.
Специалисты Института Pantone рекомендую сочетать цвет Peach Echo с цветами Rose Quartz, Serenity и Lilac Gray.
В коллекции модных цветов Весна-Лето 2016 Институт Цвета Pantone представил три оттенка из синей цветовой гаммы. Один из них назван цветом 2016 года. Это пастельный голубовато-сиреневый оттенок Serenity, название которого переводится как Спокойствие.
Этот невесомый и воздушный оттенок неба, по мнению Pantone, должен дарить спокойствие, даже в самые бурные времена.
Нежные сочетания на основе цвета Serenity / Серенити можно смело использовать в спальне или детской комнате. Благородства интерьеру придаст умеренное использование декоративных элементов белого или цвета слоновой кости.
Для цвета года 2016 Институт Pantone помимо второго номинанта Rose Quartz рекомендует сочетания с Peach Echo /Персиковое Эхо, Lilac Gray /Лилово-серый, Snorkel Blue /Глубоководный синий и Buttercup / Лютиковый. Так же можно сочетать Serenity / Серенити с более насыщенными оттенками модной палитры 2016 года.
Второй оттенок синего в коллекции – это насыщенный и глубокий оттенок Snorkel Blue / Глубоководный синий.
Название цвета отсылает нас к морским глубинам, доступным лишь ныряльщикам, поэтому мы назвали его Глубоководным Синим. По мнению Pantone, это расслабляющий, умиротворяющий и вдохновляющий цвет.
На глубокий фон оттенка Snorkel Blue можно смотреть и успокаиваться бесконечно — такая стена достойна остаться совершенно самодостаточной доминантой интерьера. Хотя и пара тщательно подобранных деталей тоже не повредит.
По версии Pantone сочетается с оттенками: Buttercup (лютиковый);Iced Coffee (холодный кофе);Peach Echo (персиковый).
Цвет отличается от большинства оттенков коллекции своим ярким и очень активным характером. Его главной целью является нести радость. Он, несомненно, ассоциируется с солнечным утром и красочными цветками.
Готовьтесь к тому, что Buttercup любит внимание, поэтому выкрашенные в лютиковый цвет предметы станут основным акцентом в интерьере.
Солнечный и добрый оттенок Buttercup гостеприимен и располагает к себе, так что ему самое место на кухне, в гостиной или столовой — там, где собираются любимые друзья и другие неожиданные гости.
По версии Pantone сочетается с оттенками: Snorkel Blue (глубокий синий);Serenity (сине-сиреневый);Lilac Gray (сиренево-серый).
Третий оттенок синего в коллекции модных цветов Весна-Лето 2016 Института Цвета Pantone – это цвет Limpet Shell, название которого можно перевести как Раковина моллюска.
Этот чуть зеленоватый цвет морской воды, по мнению экспертов из Pantone, наводит на размышления о ясности и свежести, способствуя сосредоточенному спокойствию.
Оттенок будто бы прозрачный — не просто успокаивающий, а очищающий цвет. Идеален для спальни, текстиля и вообще для любого пространства, в котором важно чувствовать свежесть и воздушность.
Сочетается с оттенками: Iced Coffee (холодный кофе); Peach Echo (персиковый); Rose Quartz (розовый кварц).
Уже из названия оттенка понятно, что это один из самых выразительных и ярких цветов коллекции. Он выбран для дополнения общей спокойной гаммы, а также для создания праздничного настроения.
Сильный, активный оттенок Fiesta даже в небольших дозах производит впечатление и создает гостеприимную, иногда даже торжественную атмосферу.
Fiesta — это не просто бешеный красный или горячий оранжевый, а в меру сдержанный, глубокий оттенок. Именно поэтому такие оттенки нужно смело использовать в интерьере и не бояться переборщить с объемом.
Сочетается с оттенками:Snorkel Blue (глубокий синий); Green Flash (зеленый); Limpet Shell (морская раковина).
Старый добрый бежевый в более насыщенном исполнении — излюбленный оттенок в интерьерных решениях. Этот оттенок — прочная основа для сочетаний с остальными цветами сезона.
Мягкий и тонкий цвет холодного кофе уместен в любом спокойном интерьере. Кофейный интерьер гарантирует уют, тепло и ощущение визуальной «мягкости». Однако при помощи смелых деталей бежевый интерьер легко может стать взбалмошным и непредсказуемым.
Iced coffee — очень хороший пример бежевого оттенка. Несмотря на мягкость и привычность этого цвета, далеко не все оттенки бежевого будут хорошо смотреться в интерьере — важно тщательно выбрать «свой» и посмотреть, как он меняется в зависимости от освещения. А дальше можно закрасить бежевым хоть все стены в доме.
Сочетается с оттенками: Rose Quartz (розовый кварц); Serenity (сине-сиреневый); Lilac Gray (сиренево-серый).
Зеленая вспышка – оптическое явление, которое можно наблюдать на закате в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом морской глади. Институт Цвета Pantone любит давать цветам и оттенкам необычные названия, вот и в этот раз в палитру модных цветов сезона весна-лето 2016 был помещен необычный оттенок зеленого Green Flash / Зеленая вспышка.
Открытый и вдохновляющий этот цвет будет напоминанием о постоянном влиянии природы на жизнь человека, даже если он живет в мегаполисе.
Мы не призываем менять свои цветовые предпочтения ради предложенных трендов, но надеемся, что они помогут вам определиться с выбором. И не забудьте учесть, что настройки вашего экрана и освещение на фотографиях интерьера могут искажать изначальный оттенок.