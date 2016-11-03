Как создать сад без границ

После тяжелой трудовой недели многим из нас хочется отдохнуть на природе и покопаться в грядках. Но не всегда такая любовь к природе оканчивается хорошо. Боли в спине, травмы, ушибы, а иногда и более серьезные проблемы могут случиться, если во время работы в саду вы перенапрягались или травмировались из-за не эргономично созданного садового пространства. Кроме того, есть люди, которым вовсе трудно передвигаться, но увлечение садом или необходимость заставляет их прилагать любые усилия для того, чтобы быть ближе к грядкам и садовым растениям.
Как создать легкий в уходе сад, чтобы во время работы в нем было как можно комфортнее работать и кроме усталости получить массу позитивных эмоций, хорошего настроения и приятно отдохнуть?
Каждый раз, перемещаясь по двору, человеку приходится натыкаться на разные предметы и постоянно обходить их, будь то бочка с водой, садовый инвентарь или домик для собаки. Все эти неудобства не только мешают, но и зачастую приводят к травмам. В придачу ко всему, если дорожка во дворе или саду имеет плохое покрытие, можно поскользнуться и упасть, а эта неприятность для всех оканчивается по-разному. Поэтому спланировать расположение предметов на дачном участке и правильно их разместить необходимо самым тщательным образом.
Сделать твердое покрытие дорожек для легкого в уходе сада в фасадной части дома, на месте стоянки машины, в зоне барбекю или внутреннего двора – задача первоочередная. Если дачный участок еще только планируется, это сделать довольно просто. Вымащивать дорожки в саду лучше всего натуральным плоским камнем или искусственным, который удобен для передвижения. Укладывать дорожки нужно так, чтобы они не скользили. Повороты нужно делать плавными, чтобы не было острых углов.
Особенно, нужно учесть все эти нюансы, если в семье есть люди с ограниченными физическими возможностями. В этом случае все нужно продумать до мельчайших мелочей, чтобы человеку было удобно и легко передвигаться. К примеру, при сооружении скамеек их высоту нужно делать на уровне талии того, кто имеет ограниченные возможности. Входы в помещения, если это возможно, оборудовать системой раздвижных дверей, вместо ступенек или рядом с ними соорудить пандус с кулоном не более + 20 С°.
Немаловажную роль в комфортном оформлении сада играет освещение. Оно способствует нормальному передвижению по территории и должно быть удобным в обслуживании. Если планируется устанавливать садовые фонари их монтаж нужно производить на низких опорах, чтобы было как можно удобнее менять перегоревшие лампочки или разбитые плафоны, а также очищать их от пыли и грязи.
Сегодня на рынке продается огромное количество осветительных приборов для дачных участков. Уже давно во многих домовладениях применяются системы освещения, предусматривающие возможность обустраивать включатели одновременно в нескольких местах. Это делается для того, чтобы не было необходимости возвращаться в удаленное место для включения или выключения освещения на территории дачи.
Очень хороший вариант монтажа освещения с датчиками, реагирующими на движение. В таком случае не нужно думать, как включить освещение. Оно будет автоматически выключаться через определенное время, настроить которое можно при монтаже, и передвижение в легком для ухода саду в темное время суток будет достаточно комфортным.
В легком для ухода саду можно оптимизировать полив растительности: газонов, огорода или цветников. Это значительно облегчит уход за насаждениями и избавит от изнурительного ношения ведер на грядки.
Есть разные способы для легкого в уходе сада обустроить полив участка. Это может быть капельное орошение, автоматический полив или поливальные установки.
Для капельного полива нужно приобрести специальный шланг, в котором проделаны отверстия. Уложив его в грядку, например, под кустики клубники или в цветнике, можно не только обеспечить достаточный и равномерный полив растений, но также сэкономить воду и равномерно увлажнять корневую систему растений.
Для большой территории нужен полив при помощи поливальной установки. Затраты труда при этом минимальны и участие человека необходимо только для открытия и закрытия крана. Можно использовать несколько поливальных головок, чтобы максимально покрыть территорию, которая нуждается в поливе и тогда не придется переставлять из места на место поливочные головки. А установка специального контроллера на поливальной установке позволит настроить систему и полив можно осуществлять в любое время без посторонней помощи, даже ночью. Установка датчика дождя позволит блокировать поливальную систему, когда грунт насытится водой или пойдет дождь.
Любителям цветов можно посоветовать размещать емкости с ними в подвешенном состоянии. Это не только удобно для ухода за такими растениями, но и красиво с эстетической точки зрения. При этом высота их размещения может варьироваться как угодно. Главное, сделать так чтобы не было затруднений во время ухода за ними. Особенно это важно для людей ограниченных в возможностях передвижения в легком для ухода саду очень важно иметь нормальный доступ к грядкам.
Не стоит заводить много растительности, так как уход за ней отнимет много сил и здоровья. Для посадки необходимо подбирать такие экземпляры растений, которые требуют минимального ухода, тогда легкий для ухода сад будет требовать значительно меньше внимания.
Чтобы сад был легким в уходе создавать грядки лучше в специальных приподнятых и огражденных зонах с таким расчетом, чтобы с любой стороны можно было максимально удобно дотянуться к любой зелени, которая там растет. Высокие грядки позволяют грунту также лучше прогреваться, зелень в них быстрее растет. При этом она дает урожай даже лучше, чем на обычных грядках за счет особенностей высокой посадки. В любом случае такой способ оправдывает себя.
Многие растения требуют к себе очень много внимания, иначе они превращаются в заросли (малина) или в сплошной ковер, который не приносит никаких плодов (клубника). Никакой радости садоводу, имеющему ограниченные возможности, такой запущенный сад не принесет. Поэтому нужно подойти к подбору деревьев, кустов и цветов с учетом их неприхотливости. Чтобы сделать сад легким в уходе выбирайте такие саженцы или семена, которые мало подвержены воздействию вредителей и различным заболеваниям. Ведь обработка химическими препаратами требует особенного внимания к растениям. Любителям цветов лучше выбирать многолетние растения (тюльпаны, нарциссы, неприхотливые сорта роз, сирень, жасмин, спирея и др.). Если планируется посадка фруктовых деревьев, нужно покупать низкорослые сорта, которые хорошо плодоносят и большими не растут.
Чтобы сад был легким в уходе нужно запастись инструментами, которые имеют небольшой вес, легкосъемные части и удобные ручки. Для каждого вида работ, будь то прополка, обрезка или уборка участка нужно применять тот инструмент, который для этого вида работ предназначен. Обрезку деревьев и кустов производить при помощи острого секатора или специальных ножниц, многофункциональные инструменты с алюминиевыми легкими ручками позволят без особых усилий производить различные виды работ в саду.