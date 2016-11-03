Как создать сад без границ

Каждый раз, перемещаясь по двору, человеку приходится натыкаться на разные предметы и постоянно обходить их, будь то бочка с водой, садовый инвентарь или домик для собаки. Все эти неудобства не только мешают, но и зачастую приводят к травмам. В придачу ко всему, если дорожка во дворе или саду имеет плохое покрытие, можно поскользнуться и упасть, а эта неприятность для всех оканчивается по-разному. Поэтому спланировать расположение предметов на дачном участке и правильно их разместить необходимо самым тщательным образом.

Сделать твердое покрытие дорожек для легкого в уходе сада в фасадной части дома, на месте стоянки машины, в зоне барбекю или внутреннего двора – задача первоочередная. Если дачный участок еще только планируется, это сделать довольно просто. Вымащивать дорожки в саду лучше всего натуральным плоским камнем или искусственным, который удобен для передвижения. Укладывать дорожки нужно так, чтобы они не скользили. Повороты нужно делать плавными, чтобы не было острых углов.

Особенно, нужно учесть все эти нюансы, если в семье есть люди с ограниченными физическими возможностями. В этом случае все нужно продумать до мельчайших мелочей, чтобы человеку было удобно и легко передвигаться. К примеру, при сооружении скамеек их высоту нужно делать на уровне талии того, кто имеет ограниченные возможности. Входы в помещения, если это возможно, оборудовать системой раздвижных дверей, вместо ступенек или рядом с ними соорудить пандус с кулоном не более + 20 С°.