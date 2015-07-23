10 приемов дизайна уютной кухни

Так уж повелось, что в отличие от многих культур, для которых кухня – это всего лишь место для приготовления пищи, для нас она имеет особое значение. Кухонные посиделки за чашечкой чая или бокалом вина с друзьями или любимыми – неотьемлимая часть нашей повседневной жизни. Поэтому совершенно естественно, что нам хочется сделать это пространство как можно более уютным. Даже самым суперсовременным хай-тек кухням можно придать теплую атмосферу при помощи нескольких простых приемов дизайна. Эксперты Homify поделятся нехитрыми советами, которые помогут сделать времяпрепровождение с близкими еще более приятным в атмосфере домашнего уюта.
При оформлении гостиной мы большое внимание уделяем подбору текстильных элементов декора – гардинам, скатерти, мягкому пледу. Почему же не следовать этой же логике и в случае с дизайном кухни? Возможно, с одеялами и пледами в этом случае придется расстаться, но подходящие гардины сразу преобразят простанство, сделая его более уютным и жилым в одно мгновение.
При этом не стоит забывать, что основное правило хорошего дизайна кухни – это удобство и безопасность: приборы и мебель не должны мешать друг другу и людям, а загромождать проход. Что же касается гардин, то проследите, чтобы текстиль не создавал опасное соседство с плитой.
В последнее время кухни завоевывают все больше пространства. В современных проектах архитектор нередко решает гармонично интегрировать кухонный блок в столовую, а то и сразу гостиную комнаты. При такой планировке открывается еще больше возможностей для превращения кухни в часть уютного жилого помещения.
Сложно преувеличить значение привлекательной обеденной зоны: позаботтьесь о приятном рассеянном освещении, которого можно добиться с помощью старомодных абажуров, разных напольных и настольных светильников, а также свечей. Вечер при свечах – что может быть лучше?
Кроме свечей и скатертей обеденному столу, а также кухонным полкам вполне можно придать еще более домашний вид, используя самый логичный и традиционный вид декора на кухне – посуду. Такие оригинальные тарелки украсят любой интерьер. Кроме того, на них без страха можно подавать горячие блюда и даже мыть в посудомойке! Такая посуда проходит высокотемпературный обжиг при 800 градусах, при которых красочный слой сплавляется с глазурью. Так что это идеальное сочетание функциональности и дизайна – отличнейший элемент дизайна.
Тем не менее, вкус хозяев можно выразить не только при помощи аксессуаров и других предметов декора. Если вы любите яркие цвета и хотите, чтобы ваша кухня отображала ваш нескончаемый оптимизм и жизнерадосность, смело выбирайте яркие цвета и красочные узоры. Такие интерьеры выглядят очень живо и необычно. Кроме того, с помощью краски можно собрать
гарнитур из разрозненных предметов мебели. Подберите специальную мебельную краску по вкусу и не сдерживайте полет своей фантазии! Гости и друзья будут приятно удивлены вашей креативностью.
Ну а если вы не готовы до буйства красок, но все же хотели бы немного разбавить скучную цветовую гамму своей кухни, остановитесь на одном ярком акценте более сдержанных цветов – темно-красного, сочного зеленого или синего. Нескольких деталей будет вполне достаточно. Присмотрите холодильник, навесную полку или стул нужного цвета. Также отлично разбавляют атмосферу разноцветные ручки шкафов или яркая кухонная утварь. Один из самых недорогих и простых способов – это цветы и другие растения ярких цветов. С их помощью цветовые акценты в комнате можно менять чуть ли не ежедневно.
Как показывает практика, каждый из нас хоть когда-то забывал купить продукты, полить цветы или вовремя заплатить за свет. Грифельное покрытие для стен позволяет превратить поверхности в такие себе школьные доски для заметок, списков покупок, напоминаний и прочих мелочей. Конечно же, никто не запрещает устроить праздник для вашего внутреннего ребенка и писать на стенах все, что заблагорассудится – от вдохновляющих цитат до признаний в любви.
Да, да, вы не ослышались, даже на самой малогабаритной кухне можно устроить свой собственный садик! Несколько горшков с цветами можно разместить не только на подоконнике: будьте креативнее и подумайте, где в вашей кухне есть еще одно не занятое посудой, утварью и прочими полезными вещами местечко, где можно было бы разместить растение. Ну а если есть возможность, обустройте такое место специально, например, как на фото: такая конструкция поможет сэкономить место и в то же время создает еще одно функциональное пространство. Дома можно выращивать не только декоративные, но и вполне съедобные растения. В домашних условиях отлично растут лук, чеснок, базилик, орегано, розмарин и много других трав, которые разнообразят ваши салаты и придадут особый аромат горячим блюдам.
Никто не поспорит, что мы чувствуем себя намного комфортнее в чистой и аккуратной кухне, однако часто поддержание порядка становится критическим вопросом. При этом наличие достаточного пространства для хранения предметов имеет критическое значение для недопущения хаоса. Необязательно хранить вещи в закрытых шкафах: открытые полки даже могут служить стимулом не затягивать с уборкой и аккуратно складывать посуду. Кроме того, у нас появится возможность выставить на всеобщее обозрение предметы гордости или просто любимые чашки-тарелки.
На этом фото также хорошо видно, как яркая стена добавляет света в пространство. При этом чтобы не перегружать комнату цветом, были добавлены темно-серые панели на стенах.
Еще один способ сохранить порядок на кухне – хранить все мелочи в специально отведенном для этого месте. Идеально, если это будет большая коробка или корзина или полка без отдельных отсеков или ящичков, чтобы можно было бы быстро сбросить весь хлам, не тратя времени на сортировку и распихивание в разные ящички. Такие вот небольшие ведерки, которые можно повесить на обычные крючки для кухонных полтенец, отлично справятся с хранением вещей, которые обычно некуда приткнуть: ключей, ручек и маркеров и тд.
Фото друзей, открытки с последнего отпуска или просто наши любимые книги – в каждом доме найдутся такие мелочи, которые накапливаются с годами. При этом не стоит погребать их в темноте комодов. Личные вещи могут сказать о нас очень многое и привнести больше индивидуальности в любой интерьер. Кроме того, небольшую полку для хранения сувениров можно соорудить не только в большой, но и в очень тесной кухне, где она не будет занимать много места. Приготовление пищи станее еще более приятным при взгляде на фото из последнего путешествия.