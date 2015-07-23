10 приемов дизайна уютной кухни

При оформлении гостиной мы большое внимание уделяем подбору текстильных элементов декора – гардинам, скатерти, мягкому пледу. Почему же не следовать этой же логике и в случае с дизайном кухни? Возможно, с одеялами и пледами в этом случае придется расстаться, но подходящие гардины сразу преобразят простанство, сделая его более уютным и жилым в одно мгновение.

При этом не стоит забывать, что основное правило хорошего дизайна кухни – это удобство и безопасность: приборы и мебель не должны мешать друг другу и людям, а загромождать проход. Что же касается гардин, то проследите, чтобы текстиль не создавал опасное соседство с плитой.