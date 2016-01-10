Идеи декора для борьбы с зимней хандрой

Используйте в зимнее время побольше уютных деталей в комнате – приятный пушистый ковер под ногами, мягкие плюшевые подушки и чехлы для дивана, теплый плед.

Натуральные материалы – лучший выбор для зимних месяцев, они и согреют, и порадуют приятной текстурой. Дизайнеры предлагают много и стандартных, и оригинальных идей для использования шерсти, хлопка, меха в интерьере.