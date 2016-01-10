Идеи декора для борьбы с зимней хандрой

Долгий зимний период нашего климата – серьезное испытание даже для самого устойчивого характера. Как мы можем помочь себе и своим близким ощущать уют и тепло в доме, несмотря ни на какие погодные условия? Больше света! Больше тепла в каждой детали!
Долгие зимние месяцы за окном серый пейзаж, ранние сумерки и редкие лучи солнечного света из-за туч. Такое неяркое освещение и холодная погода делают изо дня в день весь интерьер комнат более приглушенным и темным, а настроение – скучным и безынициативным. Как бороться с такой напастью? Если вам не хватает солнечного света, добавляйте вашему интерьеру светлые тона самостоятельно – тонкий текстиль для окон, подушки с белыми чехлами из рельефной ткани на диван, пушистый белый ковер на пол. Легкие пастельные тона, акварельные полупрозрачные узоры и милые аксессуары преобразят атмосферу комнат.
Используйте в зимнее время побольше уютных деталей в комнате – приятный пушистый ковер под ногами, мягкие плюшевые подушки и чехлы для дивана, теплый плед.
Натуральные материалы – лучший выбор для зимних месяцев, они и согреют, и порадуют приятной текстурой. Дизайнеры предлагают много и стандартных, и оригинальных идей для использования шерсти, хлопка, меха в интерьере.
Если в комнате только одна центральная люстра, пусть даже и с ярким светом – все равно темных теней в углах не избежать. Чтобы сделать интерьер светлее и уютнее, используйте сочетания разных источников света: встроенные точечные светильники по периметру комнаты, освещение стеновых ниш и контуров полочек, мягкие лучи торшеров и настенных бра. Основное правило работы со светом – помимо базового центрального светильника, организуйте дополнительное уютное освещение каждой зоны в комнате: над обеденным столом и в уголке с диваном, возле кресла и книжного шкафа, в домашнем кабинете и на игровом коврике для детей.
Давно испытанное средство – когда на улице нет ни одного зеленого листочка, а лишь темнеют холодные ветви деревьев из под снежных шапок, домашние растения напомнят вам о солнечном лете. Даже композиция из миниатюрных горшочков с зеленью оживит холодное зимнее настроение интерьера. Цветущие растения обычно не отличаются активностью в холодный период, поэтому для зимнего интерьера лучше выбирать экземпляры с красивой формой кроны, яркой зеленью или оригинальной расцветкой листьев.
Не менее важной частью интерьера, определяющей наше настроение, кроме таких понятных и привычных элементов, как мебель, декор или текстиль, может стать и приятный аромат. Согревающие и освежающие, расслабляющие и успокаивающие ноты ароматов могут самым волшебным образом преобразить интерьер без всяких перестановок и обновлений. И волшебником вы можете стать сами – сделав свечи ручной работы с натуральными маслами пачули, можжевельника или мяты, развесив саше с пахучими травами, ароматные венки из хвои и цитрусов.