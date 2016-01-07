Создайте свой собственный зимний сад чудес

Если позволяет место на даче, можно создать прекрасный зимний сад, построив крытую террасу. К ее сооружению выдвигается ряд требований, выполнение которых поможет максимально приблизить условия развития и роста растений к естественной среде их обитания. Нужно предусмотреть также вентиляцию и отвод конденсата, который будет накапливаться в помещении.

Правильно спроектированное и обустроенное помещение террасы, которое предназначается для зимнего сада, позволит комфортно контролировать климатические условия внутри этого уголка природы. В таком случае можно будет выращивать растения, принадлежащие к различным климатическим зонам. Вы можете подсмотреть в нашей книге идей как самому построить зимний сад и на что следует обратить внимание, чтобы создать не только благоприятные условия для их роста, но и получите пользу от такого уголка природы.

Выбор растений нужно делать с таким расчетом, чтобы они смогли приспособиться к таким условиям жизни и были не очень прихотливыми в уходе. Набравшись опыта можно в будущем экспериментировать и пытаться выращивать любые цветы, которые хочется видеть в своем зимнем саду.

Какой бы зимний вариант сада не выбирался, в нем должна быть предусмотрена пассивная и дополнительная вентиляция в виде люка, который управляется вручную или автоматически. Обычно террасы обустраиваются из металлопластиковых конструкций, в которых обеспечивается максимальное использование естественного освещения. В зависимости от размеров крытой террасы, вида отопления и наполненности светом нужно подбирать такие растения, которые в созданных условиях будут чувствовать себя комфортно.