Создайте свой собственный зимний сад чудес

Цветущие растения и благоухающий сад зимой, в холод и стужу – все это реально, стоит только создать свой чудесный природный уголок и наполнить его зеленью, которая будет радовать в минуты отдыха. Окунуться в мир природы, от которой мы все больше отдаляемся, поможет свой уголок цветущего оазиса, и не важно, какие размеры он имеет, главное, что в нем всегда уютно, красиво и спокойно. Как создать свой зимний сад, чтобы растения в нем чувствовали себя комфортно и радовали буйным ростом и цветением?
Если позволяет место на даче, можно создать прекрасный зимний сад, построив крытую террасу. К ее сооружению выдвигается ряд требований, выполнение которых поможет максимально приблизить условия развития и роста растений к естественной среде их обитания. Нужно предусмотреть также вентиляцию и отвод конденсата, который будет накапливаться в помещении.
Правильно спроектированное и обустроенное помещение террасы, которое предназначается для зимнего сада, позволит комфортно контролировать климатические условия внутри этого уголка природы. В таком случае можно будет выращивать растения, принадлежащие к различным климатическим зонам. Вы можете подсмотреть в нашей книге идей как самому построить зимний сад и на что следует обратить внимание, чтобы создать не только благоприятные условия для их роста, но и получите пользу от такого уголка природы.
Выбор растений нужно делать с таким расчетом, чтобы они смогли приспособиться к таким условиям жизни и были не очень прихотливыми в уходе. Набравшись опыта можно в будущем экспериментировать и пытаться выращивать любые цветы, которые хочется видеть в своем зимнем саду.
Какой бы зимний вариант сада не выбирался, в нем должна быть предусмотрена пассивная и дополнительная вентиляция в виде люка, который управляется вручную или автоматически. Обычно террасы обустраиваются из металлопластиковых конструкций, в которых обеспечивается максимальное использование естественного освещения. В зависимости от размеров крытой террасы, вида отопления и наполненности светом нужно подбирать такие растения, которые в созданных условиях будут чувствовать себя комфортно.
Чтобы зимний сад радовал буйным цветением, необходимо позаботиться о создании соответствующих условий не только растениям, но и людям, которые будут наслаждаться этим чудом природы. Растения, произрастающие в зимнем саду, нуждаются в правильном увлажнении. Если зелени много можно предусмотреть автоматический полив или орошение. В летнее время это очень поможет растениям перенести жару, зимой обеспечит достаточное количество необходимой влаги. Для повышения влажности практикуется установка небольших фонтанчиков, водных каскадов или родничков. Можно сделать самостоятельно устройство для капиллярного автополива. Для этого нужен коврик, состоящий из гигроскопичного материала. Он укладывается в емкость с бортиками около 5 см высотой на полиэтиленовую пленку. Часть коврика помещается в рядом стоящую емкость, наполненную водой. На этом коврике устанавливаются растения в горшочках. Благодаря тому, что коврик впитывает воду из емкости с водой, она попадает под корни растений через дренажи, сделанные в дне горшков.
В качестве гигроскопичного материала может использоваться фетровый материал или суконный. Можно использовать речной песок. Эта подушка должна регулярно поливаться.
Влажность воздуха нужно соблюдать, и это также важно, как и полив. Хорошим решением является установка автоматической системы орошения. Она может стать частью поливальной системы, которая управляется при помощи датчиков влажности воздуха или срабатывать через определенное время. Зимой в саду, расположенном на террасе, увлажнение при не очень высоких температурах (от +10 С°) будет лишним, так как излишняя влажность может приводить к грибковым болезням растений. Если будет установлена система по контролю влажности, она подключится к системе автоматического проветривания, и через нее будет отводиться лишняя влага. Но стоит это не дешево. И если терраса небольшая и растений в ней не так много, следить за состоянием почвы, питанием растений и температурой можно и без всех этих сложных устройств самостоятельно.
Прежде чем приступить к монтажу крытой террасы нужно определиться с видом отопления, и исходя из этого, подбирать материалы для конструкций.
По виду отопления терраса может быть:
- обогреваемой, этот вид исполнения предполагает использование сада круглый год, при этом отопление также нужно планировать на протяжении всего года. Значит, система отопления должна монтироваться. При этом можно грамотно подобрать остекление террасы, чтобы максимально экономить расход тепла;
- с периодическим обогревом время от времени. В этом случае самым эффективным вариантом будет обустройство крытой террасы на южной стороне дома. При этом предполагается выращивание растений, которые могут обходиться без обогрева какое-то время. Отопление таких помещений планируется только в зимний период;
- холодными, такие террасы не обустраиваются отоплением и являются буферной зоной между помещением и улицей с выращиванием неприхотливых морозоустойчивых видов растений.
Последний вид помещений террасой назвать сложно. Поэтому все же все террасы, используемые под зимние сады должны отапливаться. При этом температура воздуха с учетом выбора зелени должна быть не меньше + 10 С° для средиземноморских видов, экваториальные могут развиваться при температуре около 25 градусов тепла. Летом терраса может прогреваться до + 60 С°. В этих условиях она должна хорошо проветриваться.
Проектирование системы отопления нужно делать так, чтобы обеспечить равномерный обогрев всей террасы. Обустройство теплых полов может быть очень действенным решением по смягчению тепловой среды. Но это дополнительное средство в отоплении террасы, обустраиваемой как современный зимний сад. Организация напольного водного отопления не всегда может обеспечить нужную температуру. Обустройство электрополов как самостоятельного отопления может негативно сказываться на растениях. Поэтому о способе оборудования террасы отоплением нужно подумать прежде, чем начинать ее утеплять.
Вечнозеленые растения в зимнем саду прекрасно дополнят его общий вид. Но им также нужен тщательный уход. Рост многолетних растений более медленный, чем однолетних. Преимуществом этих растений – отсутствие необходимости в пикировке, рассаживании, проращивании и замены вазонов при пересаживании. Нужно знать, что многолетники очень чувствительны к влажности помещения. Поэтому и уход за ними не менее ответственный.
Наряду с другими условиями, обеспечить яркость листьев, бурное цветение и развитие растений в зимнем саду должно правильно смонтированное освещение. Зеленые насаждение не очень любят искусственный свет, поэтому требуется обеспечить максимальное количество естественного освещения. Стены и потолок нужно в крытой террасе делать из прозрачного стекла.
Обычно для искусственного освещения зимнего сада выбирают люминесцентные лампы с ярким и приятным светом. Они не дают тепла и экономны в плане потребления электроэнергии. Галогенные и натриевые лампы также применяются в зимних садах. Кроме того развитие идет более активно, если лучи имеют красный и синий спектр. Благодаря использованию натриевых светильников и продуцированию ими красного и оранжевого спектра света растения развиваются активнее и лучше формируют бутоны.
Комбинирование натриевых и галогенных светильников обеспечит растения самым оптимальным освещением в оптимальном спектре. Чтобы экономно и удобно обустроить систему освещения специалисты советуют использовать лампы, имеющие зеркальные колбы, благодаря чему идет перенаправление лучей в нужную сторону. Некоторым растениям требуются особые условия освещения, для них можно устраивать точечные светильники.
Обустройство зимнего сада на террасе дело хлопотное и прежде чем начать его обустройство нужно все продумать до мелочей. Тогда и растениям и людям в нем будет комфортно и приятно находиться.