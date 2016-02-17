Для тех, кто любит богемный шик, буддистскую уравновешенность и яркие краски, индийский стиль в дизайне интерьера наверняка станет настоящим откровением. Эмоциональный, яркий, почти танцевальный, как индийские фильмы, он привнесет в любое помещение ощущение радости бесконечного праздника.
Индийский стиль в дизайне интерьера – это прекрасная возможность оформить квартиру или загородный дом очень необычно, с вниманием к деталям и сделать свою жизнь оригинальной.
Индийский стиль в дизайне интерьера имеет предрасположенность к натуральной древесине – различные породы и оттенки могут легко уживаться в одной комнате, в отделке, предметах мебели и декоре.
Среди главных отличий индийского дома от европейского – наличие места для молитв возле статуи Будды, отдельной комнаты для медитаций, а также открытых галерей. Галерея – это узкая терраса, тянущаяся вдоль дома со стороны заднего дворика и имеющая колонны. Иногда из-за нестандартной формы дома в индийском стиле галерея имеет несколько поворотов, а при наличии внутреннего дворика – просто его опоясывает.
Индийский стиль обычно используют за пределами страны всего лишь в нескольких случаях. Если вы тяготеете к буддизму, занимаетесь медитацией или йогой. Если вы были в Индии и не можете забыть ее яркие краски. И если вы ищите тематическую вариацию стиля богемный шик, который сейчас находится на самом пике моды в США и Западной Европе.
Индийский текстиль – особенная часть стиля в дизайне интерьера, и для современной квартиры он является главным способом создать нужную атмосферу в доме вместе с алтарем Будды, тропическими растениями и арками.
Индийский современный стиль – это особенная смесь модерна, минимализма и этнического индийского стиля. Такой вариант отлично подойдет тем, кто не хочет жертвовать удобствами ради создания нужного настроения. Здесь вы найдете практичную отделку, панорамное остекление и удобные модули хранения и при этом не потеряете индийский антураж в декоре.
Таким образом, индийский стиль может быть полезен во множестве ситуаций, и главная его часть – мелкий декор, украшения, методы оформления и орнаменты – является идеальным и универсальным способом сделать свою квартиру красивой и колоритной.
Индийский стиль в оригинале также подразумевает почитание коров, как священного животного, в том числе и с помощью скульптур. Кроме того, если вы хотите добиться аутентичности и на кухне, никогда не готовьте говядину.
Цветовая гамма в индийском стиле обычно базируется на древесных и теплых желтых оттенках. При этом яркие акценты, число которых может достигать до 16 на комнату, очень колоритны. Чаще всего они выражаются в декоративном текстиле.
Например, для подушек подходят такие цвета, как пурпурный, фиолетовый, салатовый с блестками, черный с позолотой, красный с желтой бахромой, сиреневый, серебряный, желтый с золочением. Очень оригинальные комбинации из цветов, пожалуй, самая необычная часть индийского стиля в дизайне интерьера, и для его удачного копирования это первое, на что стоит обратить внимание.
Этнические элементы – колокольчики, вазы, богатое украшение арочных проходов, ниши в виде арки у изголовья кровати (в современности – со встроенной в гипсокартон подсветкой) или в виде купола по типу Тадж Махала – являются самой очаровательной частью стиля.
Индийский стиль в формате luxury ведет себя еще более эффектно. Панорамное остекление, дорогая дизайнерская мебель в традиционном стиле, большие пространства и бесконечные лаунж-зоны, оформленные в этническом стиле, выглядят порой завораживающе. Как и во многих арабских странах, индийский luxury во многом заимствует свои приемы не из частной архитектуры, увеличивая их в размерах, и не из общественной, а из отельной, и, конечно же, религиозной.
Парадные холлы с высотой потолков до 10 метров, огромные зеркала, круглые прихожие, изысканные алтари ручной работы с инкрустацией, водопады и фонтаны – то, что делает особняк в индийском стиле местом, похожим на рай.
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