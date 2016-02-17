Для тех, кто любит богемный шик, буддистскую уравновешенность и яркие краски, индийский стиль в дизайне интерьера наверняка станет настоящим откровением. Эмоциональный, яркий, почти танцевальный, как индийские фильмы, он привнесет в любое помещение ощущение радости бесконечного праздника.

Индийский стиль в дизайне интерьера – это прекрасная возможность оформить квартиру или загородный дом очень необычно, с вниманием к деталям и сделать свою жизнь оригинальной.