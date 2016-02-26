Мрамор: материал года 2016

То, как мрамор совершает свое победное шествие по всему миру в качестве лидирующего природного камня в сегменте luxury, трудно не заметить. В Турции и Италии он из традиционного материала превратился в синоним патриотичного дизайна, в Испании стал не просто незаменимым, но и легендарным, а в США, Великобритании и Латинской Америке не только показывает статус владельца интерьера, но и невероятно удивляет гениальными дизайнерскими находками в сфере его использования для декора.
Мрамор – это не просто высокопрочный материал, подходящий к практически любому стилю интерьера, но еще и благородство и изящество. Полированный мрамор – лучшая основа для парадного холла, кухонной столешницы или перил шикарного патио, он придает любому интерьеру нотку основательности и природной непреодолимой силы.
Метод добычи мрамора на самом деле очень прост, месторождения в данном случае открыты и, например, в Турции, вы можете увидеть их, просто проезжая по междугородней трассе. Стены небольшого каньона размером со стройку для малоквартирного дома или даже коттеджа изрезаны специальной машиной, которая буквально врезается в холм и отрезает прямоугольный кусок мрамор, который затем будет разрезан другой машиной уже на конкретные плиты.
Интересно наблюдать за тем, как такой каньон расширяется вширь и вглубь, пока мрамор не заменяется обычной глинистой породой и месторождение не истощается вовсе. Интересно представлять, сколько красивых парадных комнат, кухонных гарнитуров и патио были вымощены этими изящными плитами за время существования каньона и его работы!
Современному интерьеру очень нужно иметь в своем концепте такой материал – тот, что свяжет нас с природой крепко и прочно и добавит в тактильные ощущения новые нотки. Холодный даже в египетскую жару мрамор прекрасно справляется с ролью напольного покрытия, настенного декора, подоконника или столешницы для любого предмета мебели, оставляя за собой право называться самым практичным материалом.
То, как европейские, французские и британские особняки начали перенимать традиции украшения домов мрамором несколько веков назад, было сродни модному карнавалу. Популярность мрамора взлетела до небес, ведь он появился в аристократических шато, особняках и поместьях самых знатных людей обеих столиц.
Парадные холлы, лестницы, столовые, столешницы для георгианских кухонь из мрамора – все это вызывало восхищение в тогда еще не слишком оригинальном мире дизайна интерьера. В этих странах мрамор до сих пор считается и является дорогостоящим материалом, так как место его происхождения находится вовсе не здесь, а далеко на юге.
Мрамор как материал года не может не напомнить нам о великой Древней Греции и Древнем Риме, о легендарном Средиземноморье, ведь именно здесь он остается главным камнем в дизайне интерьера на протяжении нескольких веков. В отличие от обожженной глины (керамической плитки), мрамор всегда оставался благородным и роскошным материалом, что правда, не сказалось на его популярности и распространении, ведь в любом городке на побережье вы найдете даже самые бюджетные квартиры и дома с мраморными полами.
Сейчас, в 2016 году, мрамор переживает свое уже третье рождение. Сначала он был просто доступным и практичным материалом для мощения на Средиземноморье, затем – благородной частью роскошных особняков, и теперь он становится доступен повсеместно в самых различных вариациях, но при этом в своем природном естественном виде.
Мебель и предметы декора из натурального мрамора можно встретить сейчас в каталогах многих ведущих фирм Европы – здесь его красота переоценивается и вновь возносится на пьедестал, на котором продержится еще долгие годы!
Кроме мрамора вам может показаться достаточно логичным использование гранита в рамках одного проекта, но не спешите смешивать в одном интерьере несколько натуральных камней сразу. Лучше оставить для каждого четко выраженные зоны, разделить их владения, ведь их энергетика порой может быть несовместима и будет лишь «размывать» эффект каждого из них.
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