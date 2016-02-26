Мрамор: материал года 2016

То, как мрамор совершает свое победное шествие по всему миру в качестве лидирующего природного камня в сегменте luxury, трудно не заметить. В Турции и Италии он из традиционного материала превратился в синоним патриотичного дизайна, в Испании стал не просто незаменимым, но и легендарным, а в США, Великобритании и Латинской Америке не только показывает статус владельца интерьера, но и невероятно удивляет гениальными дизайнерскими находками в сфере его использования для декора.

Мрамор – это не просто высокопрочный материал, подходящий к практически любому стилю интерьера, но еще и благородство и изящество. Полированный мрамор – лучшая основа для парадного холла, кухонной столешницы или перил шикарного патио, он придает любому интерьеру нотку основательности и природной непреодолимой силы.