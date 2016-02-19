Нужен новый обеденный стол? Решаем этот вопрос!

Неизменный атрибут и символ гостеприимства – обеденный стол, удобный и вместительный, стильный и надежный. Чтобы не пришлось теснится на уголке, решите вопрос со столом один раз и основательно пойдите к выбору: какая форма, какой цвет и стиль вам нужен, сколько на самом деле нужно мест вокруг стола и как все это вместить в вашу кухню.
Красивый, но массивный обеденный стол может стать излишне громоздким для кухни, поэтому заранее спланируйте – какую часть свободной площади вы готовы задействовать для создания уютного уголка. При этом учитывайте, конечно, не только габариты самого стола, но и количество стульев с запасом свободного места, свои привычки по проведению застолий. Если каждодневные обеды не занимают много места, а вот широкие гостеприимные вечеринки собирают много друзей, то возможно наиболее подходящим вариантом станут модели раскладных столов.
Обеденную часть можно оформлять в одном стиле с кухней или, наоборот, сделать контрастное деление цветом и фактурой материала. Исходя из этого подбирайте образ обеденного стола – ведь это главный герой столовой.
Не стоит пренебрегать классическими материалами для обеденных столов, сочетая качество, надежность и декоративность фактуры натуральной древесины прекрасно соответствуют настроению уютных семейных посиделок. Можно совместить традиционные материалы и современную отделку: глянцевую столешницу, акриловое покрытие.
Пластиковые обеденные столы – легкие, эргономичные, цветные и прозрачные. Такое элемент может быть стильным дополнением минималистичного интерьера, ретро-настроений и футуристического дизайна. Пластичность материала позволяет воплощать разнообразные формы и оттенки.
Форма стола – первейший вопрос составления композиции обеденной зоны. Если форма стола соответствует геометрии помещения, это позволяет максимально эффективно использовать свободное пространство, не создавая тесных углов, сбалансированно и гармонично.
Исходя из этого простого правила соответствия формы стола очертаниям обеденной зоны, для квадратной комнаты лучше всего подойдет стол такой же идеально-квадратной формы. Прямоугольный стол хотя и поместиться с технической точки зрения, но размещаться за ним будет гораздо сложнее.
Неширокий прямоугольный обеденный стол – идеальная мебель для столовой зоны вытянутой формы. В обычное время его можно даже придвинуть вплотную к одной из стен, чтобы освободить побольше места в узкой комнате.
Обычно за четырехугольным столом легко размещаются сидения со всех сторон: несколько вдоль длинной части стола по-одному стулу – в узкой части. Конечно, такая полная расстановка стульев потребуется только для общего сбора всех гостей. Поэтому планируя пространство обеденной зоны, часть сидений можно сделать постоянными – например, виде мягкого диванчика, а часть стульев – приносить к столу по мере необходимости.
Изящный круглый столик – прекрасно впишется в скромные габариты кухни. Такой элемент мебели смотрится намного легче, чем четкий прямоугольник. Округлые очертания столешницы позволят поставить такой стол в уголок, выдвигая в центр кухни только для большого количества гостей. Обратите внимание не только на форму столешницы, но и на дизайн ножек стола – чем лаконичнее они будут, тем вместительнее ваш круглый столик. Идеально – одна ножка по центру круглой столешницы с устойчивой основой.
Если за четырехугольным столом все четко определяется наличием углом, то круглая столешница намного демократичнее. Количество человек, поместившихся за круглым столиком определяется по большей части массивностью стульев – сколько поместится вплотную друг к другу. Поэтому даже рядом с небольшим круглым столиком может поместится вполне большая дружная компания.