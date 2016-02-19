Нужен новый обеденный стол? Решаем этот вопрос!

Обеденную часть можно оформлять в одном стиле с кухней или, наоборот, сделать контрастное деление цветом и фактурой материала. Исходя из этого подбирайте образ обеденного стола – ведь это главный герой столовой.

Не стоит пренебрегать классическими материалами для обеденных столов, сочетая качество, надежность и декоративность фактуры натуральной древесины прекрасно соответствуют настроению уютных семейных посиделок. Можно совместить традиционные материалы и современную отделку: глянцевую столешницу, акриловое покрытие.

Пластиковые обеденные столы – легкие, эргономичные, цветные и прозрачные. Такое элемент может быть стильным дополнением минималистичного интерьера, ретро-настроений и футуристического дизайна. Пластичность материала позволяет воплощать разнообразные формы и оттенки.