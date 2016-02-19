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Нужен новый обеденный стол? Решаем этот вопрос!

Перла Вереника Перла Вереника
BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Столовая комната в стиле модерн
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Неизменный атрибут и символ гостеприимства – обеденный стол, удобный и вместительный, стильный и надежный. Чтобы не пришлось теснится на уголке, решите вопрос со столом один раз и основательно пойдите к выбору: какая форма, какой цвет и стиль вам нужен, сколько на самом деле нужно мест вокруг стола и как все это вместить в вашу кухню.

Оцените пространство кухни

BB Interior - Project, BB Interior BB Interior Столовая комната в стиле модерн
BB Interior

BB Interior
BB Interior
BB Interior

Красивый, но массивный обеденный стол может стать излишне громоздким для кухни, поэтому заранее спланируйте – какую часть свободной площади вы готовы задействовать для создания уютного уголка. При этом учитывайте, конечно, не только габариты самого стола, но и количество стульев с запасом свободного места, свои привычки по проведению застолий. Если каждодневные обеды не занимают много места, а вот широкие гостеприимные вечеринки собирают много друзей, то возможно наиболее подходящим вариантом станут модели раскладных столов.

1. Выбираем материал и цвет

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl Столовая комната в скандинавском стиле
stabrawa.pl

stabrawa.pl
stabrawa.pl
stabrawa.pl

Обеденную часть можно оформлять в одном стиле с кухней или, наоборот, сделать контрастное деление цветом и фактурой материала. Исходя из этого подбирайте образ обеденного стола – ведь это главный герой столовой.

Не стоит пренебрегать классическими материалами для обеденных столов, сочетая качество, надежность и декоративность фактуры натуральной древесины прекрасно соответствуют настроению уютных семейных посиделок.  Можно совместить традиционные материалы и современную отделку: глянцевую столешницу, акриловое покрытие.

Пластиковые обеденные столы – легкие, эргономичные, цветные и прозрачные. Такое элемент может быть стильным дополнением минималистичного интерьера,  ретро-настроений и футуристического дизайна. Пластичность материала позволяет воплощать разнообразные формы и оттенки.

2. Квадратная форма для квадратной комнаты

Reetdachhaus in List auf Sylt, Immofoto-Sylt Immofoto-Sylt Столовая комната в стиле кантри
Immofoto-Sylt

Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt
Immofoto-Sylt

Форма стола – первейший вопрос составления композиции обеденной зоны. Если форма стола соответствует геометрии помещения, это позволяет максимально эффективно использовать свободное пространство, не создавая тесных углов, сбалансированно и гармонично. 

Исходя из этого простого правила соответствия формы стола очертаниям обеденной зоны, для квадратной комнаты лучше всего подойдет стол такой же идеально-квадратной формы. Прямоугольный стол хотя и поместиться с технической точки зрения, но размещаться за ним будет гораздо сложнее.

3. Прямоугольный стол хорошо подойдет для узкой и длинной комнаты

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto Столовая комната в стиле модерн
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

Неширокий прямоугольный обеденный стол – идеальная мебель для столовой зоны вытянутой формы. В обычное время его можно даже придвинуть вплотную к одной из стен, чтобы освободить побольше места в узкой комнате.

4. Количество мест за четырехугольным столом

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Обычно за четырехугольным столом легко размещаются сидения со всех сторон: несколько вдоль длинной части стола по-одному стулу – в узкой части. Конечно, такая полная расстановка стульев потребуется только для общего сбора всех гостей. Поэтому планируя пространство обеденной зоны, часть сидений можно сделать постоянными – например,  виде мягкого диванчика, а часть стульев – приносить к столу по мере необходимости.

5. Круглые столы прекрасно подходят для небольших помещений

Квартира в старом московском доме, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova КухняСтолы и стулья
Irina Tatarnikova

Квартира в старом московском доме

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Изящный круглый столик – прекрасно впишется в скромные габариты кухни. Такой элемент мебели смотрится намного легче, чем четкий прямоугольник. Округлые очертания столешницы позволят поставить такой стол в уголок, выдвигая в центр кухни только  для большого количества гостей.  Обратите внимание не только на форму столешницы, но и на дизайн ножек стола – чем лаконичнее они будут, тем вместительнее ваш круглый столик. Идеально – одна ножка по центру круглой столешницы с устойчивой основой.

6. Количество мест за круглым столом

Apartamento 45m2 en el Ensanche de Bilbao, Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Столовая комната в стиле модерн
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Если за четырехугольным столом все четко определяется наличием углом, то круглая столешница намного демократичнее. Количество человек, поместившихся за круглым столиком определяется по большей части массивностью стульев – сколько поместится вплотную друг к другу. Поэтому даже рядом с небольшим круглым столиком может поместится вполне большая дружная компания.

Максимальные возможности вашей компактной кухни
Какой дизайн обеденного стола впишется в вашу кухню?

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