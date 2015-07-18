За что мы любим лофты?

Когда лофты только вошли в моду, они представляли собой большие холодные помещения с неоштукатуренной кирпичной кладкой и открытыми коммуникациями. Минимум предметов мебели и строгая цветовая гамма, состоящая преимущественно из белого, черного и серого цветов. За долгие годы популярности стиль лофт менялся и, если так можно выразиться,
мягчал. Он охотно перенимал черты рустики и прованса и постепенно отдалялся от заводской эстетики в пользу ярких красок, игривых мотивов и близости к природе.
Перед нами – очень просторная и красочная гостиная, в которой вполне гармонично сосуществуют зеленый кухонный гарнитур, металлический холодильник, деревянные потолочные балки и множество светильников разных форм и размеров. Несмотря на некоторую нагроможденность, интерьер выглядит светло и радостно. Сразу чувствуется, что в этом доме царит гостеприимная и жизнерадостная атмосфера.
Специалисты студии Ольги Кондратьевой не стали превращать всю квартиру в отдельное пространство, оставив нетронутыми стены разделяющие гостиную со спальней и детской комнатами.
В интерьере спальни так же, как и в предыдущем помещении, много деталей, без которых, в принципе, можно было бы и обойтись, но это вопрос стилистических и вкусовых предпочтений. Приятно, что дизайнеры постарались извлечь максимальную пользу из относительно небольшого по размеру жилого пространства – место у окна было переоборудовано в рабочую зону, по обе стороны кровати расположились вместительные тумбочки, а домашняя библиотека хранится на встроенных книжных полках.
Детские комнаты редко стилизуют под лофт, хотя этот стиль, как правило, очень нравится малышам. В такой комнате они могут представить себя маленькими рыцарями, сражающимися за свою крепость или беззаботными путешественниками, открывающими для себя новые горизонты.
Родители, которые внимательно относятся к дизайну комнаты своих детей, будут обязательно вознаграждены за свои усилия в будущем. Ведь, чем раньше у ребенка разовьется художественный вкус, тем выше вероятность того, что он выберет творческую профессию и достигнет в ней большого успеха.
Любые сомнения относительно нашей физической формы, особенно остро ощущаются в ванной комнате. Заходишь принять душ в приподнятом настроении, смотришься в зеркало, и радость тут же сменяется озабоченностью. Достаточно ли я похудела для начала купального сезона? Не слишком ли мало времени я уделил тренажерам для пресса?
В этой ванной комнате нет места неуверенности в себе, ведь здесь черным по серому написано
Вы прекрасно выглядите! Убедившись в собственной привлекательности, можно спокойно продолжить процедуру утреннего туалета, тем более, что в этой ванной комнате созданы все условия для комфорта.