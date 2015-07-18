За что мы любим лофты?

Любые сомнения относительно нашей физической формы, особенно остро ощущаются в ванной комнате. Заходишь принять душ в приподнятом настроении, смотришься в зеркало, и радость тут же сменяется озабоченностью. Достаточно ли я похудела для начала купального сезона? Не слишком ли мало времени я уделил тренажерам для пресса?

В этой ванной комнате нет места неуверенности в себе, ведь здесь черным по серому написано Вы прекрасно выглядите ! Убедившись в собственной привлекательности, можно спокойно продолжить процедуру утреннего туалета, тем более, что в этой ванной комнате созданы все условия для комфорта.