Советы по охране вашего дома

С каждым годом количество ограблений в квартирах и в частных домах возрастает. Современные воры научились справляться со многими средствами охраны такими, как видеокамеры, домофоны, секретные замки и бронедвери. Дополнительная охрана дома стала более актуальной с приходом финансовой нестабильности, которая и подталкивает людей на преступления. Самым лучшим выбором на сегодняшний день являются службы охраны, сигнализации, датчики которые позволят вам обезопасить дом от взлома. Они предназначены для разных помещений и рассчитаны на работу даже в самые плохие погодные условия, а также при отсутствии электричества. В установке охранной сигнализации можно использовать беспроводные приборы, которые не требуют дополнительных коммуникаций. Мало того, новые интерактивные датчики имеют функцию «принудительного снятия охраны» в том случае, если злоумышленник попытается пробраться в дом с хозяином. Приборы помогут защитить не только вашу квартиру, но и загородный дом, где вы не можете находиться постоянно. Кроме этого, вы легко защитите вашу дачу или дом от пожара, затопления или кражи, когда вас там нет.
Смарт сигнализация является хорошей охраной дома от грабителей, взломов и пожаров. Такой датчик помогает контролировать и другие приборы. Сигнал смарт система передаёт с помощью GSM технологий. Благодаря этому сигнализацией можно пользоваться автономно. Прибор можно подключить к охранному пульту или воспользоваться функцией sms-оповещения. Во втором случае вся ответственность ложиться на владельца сигнализации. Популярность такого вида охраны дома объясняется множеством его плюсов. Во-первых, оповещения осуществляются при помощи мобильного телефона, во-вторых, сигнализация предлагает три охранные зоны (24-х часовая, обычная, пожарная). Зона рассчитана на восемь условных секторов, что помогает улучшить безопасность. К тому же, прибор лёгкий в использовании и имеет множество различных настроек. В беспроводную смарт сигнализацию входят: центральный блок, монтажные хомуты, маркеры кабелей, крепёжные принадлежности, датчики, серена, кабель, индикатор. Кроме датчиков движения сигнализация имеет сенсоры, которые реагируют на возгорание и утечку газа.
Самым распространённым способом охраны дома является видеонаблюдение. Такая система помогает снизить риск незаконного проникновения в помещение грабителя, а если это произошло, то поможет найти его. Существуют проводные и беспроводные видеокамеры. Выбор зависит от монтажа и условий окружающей среды. В прибор видеонаблюдения входит: видеокамера, регистратор и монитор. Удобной функцией такой охраны дома является возможность наблюдения за помещением в онлайн-режиме с помощью мобильного телефона и интернета. Такая возможность будет очень уместной в офисах, магазинах и предприятиях, где таким образом можно не только предотвратить кражу, но и проконтролировать работу персонала.
Небьющиеся стекло, которое состоит из множества слоёв силикатного или органического покрытия называется триплексом. Оно создано для того, чтоб обезопасить дом от проникновения воров через окна. Триплекс может быть различной формы, поэтому его удобно использовать в окнах нестандартной формы. Кроме охраны дома многослойное стекло имеет функцию звукоизоляции и сохранения тепла. Триплекс является очень прочным и безопасным при механических воздействиях, ведь осколки стекла не разлетаются, а остаются на плёнке, которая сохраняет форму. Многослойное стекло часто используют для витрин магазинов, витражей или при застеклении окон на первых этажах дома.
Решетки являются не менее популярным способом охраны дома. Благодаря им воры и злоумышленники не смогут пробраться в ваш дом. Оконные решетки бываю коваными и сварными. Сварные решетки легче в изготовлении и простые по дизайну, поэтому их цена относительно ниже. Для тех, кому важен оригинальный дизайн стоит остановить свой выбор именно на кованых решетках. При встрече с мастером вы сможете обсудить свое индивидуальное виденье узора или выбрать уже имеющийся из предоставленного каталога. Как мы видим, решетки – это не только способ охраны дома, но и красивое дополнение к дизайну вашего окна.
Для того чтоб обезопасить свой дом многие люди прибегают к покупке защитных дверей. Такая защита является взламостойкой и пуленепробиваемой, поэтому подойдёт не только для охраны домов, но и для пунктов обмена, банков или других помещений, где проходят финансовые операции. Такую дверь грабитель не сможет открыть своими подручными средствами, ведь она проходит тщательный контроль и испытания с взломом различными инструментами, что обеспечивает её надежность.
Беспроводная сигнализация для гаража является ещё одним атрибутом безопасности. Гараж не всегда станет надёжным укрытием вашего автомобиля от угонщиков, ведь они научились с легкостью взламывать ворота. Для таких помещений часто используются GSM-приборы, которые помогают наблюдать за обстановкой в онлайн-режиме. Автономные сигнализации GSM работают с помощью обычных бытовых батареек. Преимуществом такого беспроводного устройства является то, что оно может функционировать в помещении, где вовсе нет электричества. Недостаток заключается в том, что именно из-за своей беспроводности сигнализация лишена многих других функций. Для дополнительной охраны можно использовать внешние датчики, которые также бывают беспроводными. Чтоб улучшить общую охрану дома необходимо повесить на внутреннюю сторону ворот вибрационный датчик, который будет издавать звук при попытке взлома входных ворот. Если в гараже есть второй этаж, то для контроля помещения лучше установить дополнительную сигнализацию.
Чтоб ваша дача была в безопасности во время вашего отсутствия, стоит побеспокоиться о надежной охране дома с помощью камер видеонаблюдения. Речь идет не только о безопасности самого жилья, но и участка в целом. Часто бывает, что любопытные соседи привыкли пробираться на чужой участок, чтоб попробовать красивое яблоко, сочный персик или клубнику. Для того, чтоб вы смогли собрать весь свой урожай, не лишним будет установить камеры видеонаблюдения, чтоб отпугнут незваных гостей и наблюдать за происходящим на участке. Если вас интересует только сад или огород, то можно обойтись одной камерой, но если вы хотите иметь доступ ко всей территории, то отдать предпочтение лучше целой системе видеонаблюдения. При выборе оборудования стоит обратить внимание на чёткость картинки, иначе вы просто не сможете точно увидеть кто и когда пробирается на ваш огород или в сад.
Также выбирайте камеры с дополнительным корпусом, который будет защищать её от внешних воздействий. Для этого необходимо изучить паспорт и внимательно прочитать характеристики: степень защиты IР, которая указывает на влагоустойчивость, температуру и светочувствительность.
Установив в доме надежную охрану вы сможете всегда быть спокойными и не волноваться за сохранность ценных вещей.