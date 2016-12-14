Советы по охране вашего дома

Смарт сигнализация является хорошей охраной дома от грабителей, взломов и пожаров. Такой датчик помогает контролировать и другие приборы. Сигнал смарт система передаёт с помощью GSM технологий. Благодаря этому сигнализацией можно пользоваться автономно. Прибор можно подключить к охранному пульту или воспользоваться функцией sms-оповещения. Во втором случае вся ответственность ложиться на владельца сигнализации. Популярность такого вида охраны дома объясняется множеством его плюсов. Во-первых, оповещения осуществляются при помощи мобильного телефона, во-вторых, сигнализация предлагает три охранные зоны (24-х часовая, обычная, пожарная). Зона рассчитана на восемь условных секторов, что помогает улучшить безопасность. К тому же, прибор лёгкий в использовании и имеет множество различных настроек. В беспроводную смарт сигнализацию входят: центральный блок, монтажные хомуты, маркеры кабелей, крепёжные принадлежности, датчики, серена, кабель, индикатор. Кроме датчиков движения сигнализация имеет сенсоры, которые реагируют на возгорание и утечку газа.

Самым распространённым способом охраны дома является видеонаблюдение. Такая система помогает снизить риск незаконного проникновения в помещение грабителя, а если это произошло, то поможет найти его. Существуют проводные и беспроводные видеокамеры. Выбор зависит от монтажа и условий окружающей среды. В прибор видеонаблюдения входит: видеокамера, регистратор и монитор. Удобной функцией такой охраны дома является возможность наблюдения за помещением в онлайн-режиме с помощью мобильного телефона и интернета. Такая возможность будет очень уместной в офисах, магазинах и предприятиях, где таким образом можно не только предотвратить кражу, но и проконтролировать работу персонала.