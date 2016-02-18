Максимальные возможности вашей компактной кухни

Пространство любой кухни, вне зависимости от ее размеров, должно вмещать огромное количество самых разнообразных предметов, от обычной плиты до мультиварки, от поварешек до крупно-габаритных кастрюль. Доступный способ организовать небольшое кухонное пространство в удобную систему - использовать одну и ту же мебель под разные задачи:

- Расширить рабочую поверхность можно, сделав дополнительный столик на крышке плиты. Когда вы только нарезаете овощи, разделываете мясо, но еще не готовите ничего на плите, закрывайте ее крышкой и используйте как дополнительную столешницу. Также можно поступить и с мойкой, сделав для нее специальную крышку в одном уровне с рабочей поверхностью.

- Обеденный стол на кухне может быть дополнительной рабочей поверхность, а если свободного места во время приготовления еды маловато – сделайте откидной вариант стола и убирайте его к стене.

- Поверхность подоконника таит в себе скрытые резервы. В зависимости от планировки кухни здесь можно расположить мойку, плиту или систему хранения в виде шкафа под окном.