Максимальные возможности вашей компактной кухни

Удобство кухни определяется в первую очередь ее функциональными возможностями – эргономичная мебель, сбалансированная цветовая гамма, комфортная обстановка для приготовления блюд и для обедов. Решая задачу сделать компактную кухню максимально удобной, главное свежим взглядом оценить имеющиеся проблемы и найти их принципиально новое решение.
Пространство любой кухни, вне зависимости от ее размеров, должно вмещать огромное количество самых разнообразных предметов, от обычной плиты до мультиварки, от поварешек до крупно-габаритных кастрюль. Доступный способ организовать небольшое кухонное пространство в удобную систему - использовать одну и ту же мебель под разные задачи:
- Расширить рабочую поверхность можно, сделав дополнительный столик на крышке плиты. Когда вы только нарезаете овощи, разделываете мясо, но еще не готовите ничего на плите, закрывайте ее крышкой и используйте как дополнительную столешницу. Также можно поступить и с мойкой, сделав для нее специальную крышку в одном уровне с рабочей поверхностью.
- Обеденный стол на кухне может быть дополнительной рабочей поверхность, а если свободного места во время приготовления еды маловато – сделайте откидной вариант стола и убирайте его к стене.
- Поверхность подоконника таит в себе скрытые резервы. В зависимости от планировки кухни здесь можно расположить мойку, плиту или систему хранения в виде шкафа под окном.
Лаконичная мебель, четкие чистые линии, отсутствие лишних деталей – принципы минимализма в интерьере компактной кухни освежают помещение, дают легкость и элегантную красоту простым предметам. Избегайте эффекта
лоскутного одеяла в маленькой кухне: цветового дробления поверхностей, множества маленьких деталей и аксессуаров. В этом плане холодильник увешанный цветастыми магнитами для маленькой кухни – персона нон-грата, равно как и открытые полки с разноформатными баночками. Нет нужды приводить кухню к стерильному виду идеально пустых стен, но декор лучше подбирать в едином цветовом и стилистическом решении: например небольшие зеленые растения в светлых горшочках.
Современные кухонные стеллажи могут быть далеко не так просты внутри, как прежде: выдвижные и поворотные системы полок, разные форматы держателей для баночек, посуды, сковород, крючки и магниты. Все эти системы помогают организовать
умное хранение внутри шкафа. За закрытой дверцей хранится уйма самых разнообразных предметов, но каждый занимает четко отведенное для него место, надежно держится. Вы открываете шкаф – и любой предмет можно легко найти и достать одним движением руки.
Совсем не обязательно ставить знак равенства: маленькая кухня и скучное пространство. Наоборот, задействуйте яркий цветовой акцент, сыграйте на контрастах. Черная кухня и белая столешница, белый гарнитур и зеленые жалюзи или пара ярко-красных стульев. Если уж вы решили использовать цветовой акцент в маленькой кухне, то делайте это решительно.
Кухонные приборы последний поколений также стараются максимально совместить все полезные функции и вписаться в лаконичные интерьеры. Тот же минимализм в деталях, многофункциональность и компактность. Современная техника легко встраивается в кухонные шкафы, скрывается за дверцами шкафов. И громоздкие кухонные вытяжки модернизировались до тонких выдвижные панелей, и массивные кофемашины стали небольшими встроенными полками, и в духовых шкафах можно готовить сразу несколько разных блюд.
Комфорт любой кухни зависит определяется доступностью всех необходимых предметов. Можно ведь сделать один основательный шкаф, сложить в него все до последней ложки и казалось бы, нет проблем. Но во время приготовления обеда каждую баночку и поварешку придется доставать из дальних ящичков и загромождать ими рабочую поверхность. Избавить себя от такой каждодневной чехарды – достаточно просто. Займите пустующее место на стене рядом с рабочей поверхностью системой рейлингов и настенных диспенсеров.