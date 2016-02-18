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Максимальные возможности вашей компактной кухни

Перла Вереника Перла Вереника
Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design КухняКухонная мебель
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Удобство кухни определяется в первую очередь ее функциональными возможностями – эргономичная мебель, сбалансированная цветовая гамма, комфортная обстановка для приготовления блюд и для обедов. Решая задачу сделать компактную кухню максимально удобной, главное свежим взглядом оценить имеющиеся проблемы и найти их принципиально новое решение. 

Многофункциональная мебель

Небольшая московская квартира, Irina Tatarnikova Irina Tatarnikova КухняКухонная мебель
Irina Tatarnikova

Небольшая московская квартира

Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova
Irina Tatarnikova

Пространство любой кухни, вне зависимости от ее размеров, должно вмещать огромное количество самых разнообразных предметов, от обычной плиты до мультиварки, от поварешек до крупно-габаритных кастрюль. Доступный способ организовать небольшое кухонное пространство в удобную систему  - использовать одну и ту же мебель под разные задачи:

- Расширить рабочую поверхность можно, сделав дополнительный столик на крышке плиты. Когда вы только нарезаете овощи, разделываете мясо, но еще не готовите ничего на плите, закрывайте ее крышкой и используйте как дополнительную столешницу. Также можно поступить и с мойкой, сделав для нее специальную крышку в одном уровне с рабочей поверхностью.

- Обеденный стол на кухне может быть дополнительной рабочей поверхность, а если свободного места во время приготовления еды маловато – сделайте откидной вариант стола и убирайте его к стене. 

- Поверхность подоконника таит в себе скрытые резервы. В зависимости от планировки кухни здесь можно расположить мойку, плиту или систему хранения в виде шкафа под окном.

Минимализм в действии

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Лаконичная мебель, четкие чистые линии, отсутствие лишних деталей – принципы минимализма в интерьере компактной кухни освежают помещение, дают легкость и элегантную красоту простым предметам. Избегайте эффекта лоскутного одеяла в маленькой кухне: цветового дробления поверхностей, множества маленьких деталей и аксессуаров. В этом плане холодильник увешанный цветастыми магнитами для маленькой кухни – персона нон-грата, равно как и открытые полки с разноформатными баночками. Нет нужды приводить кухню к стерильному виду идеально пустых стен, но декор лучше подбирать в едином цветовом и стилистическом решении: например небольшие зеленые растения в светлых горшочках.

Компактная система хранения

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya КухняКухонная мебель
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Современные кухонные стеллажи могут быть далеко не так просты внутри, как прежде: выдвижные и поворотные системы полок, разные форматы держателей для баночек, посуды, сковород, крючки и магниты. Все эти системы помогают организовать умное хранение внутри шкафа. За закрытой дверцей хранится уйма самых разнообразных предметов, но каждый занимает четко отведенное для него место, надежно держится. Вы открываете шкаф – и любой предмет можно легко  найти и достать одним движением руки.

Смелые цвета

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo КухняШкафы и полки
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Совсем не обязательно ставить знак равенства: маленькая кухня и скучное пространство. Наоборот, задействуйте яркий цветовой акцент, сыграйте на контрастах. Черная кухня и белая столешница, белый гарнитур и зеленые жалюзи или пара ярко-красных стульев. Если уж вы решили использовать цветовой акцент в маленькой кухне, то делайте это решительно. 

Добавим технологических новинок

Integrated Coffee Machine fit Kitchens КухняЭлектроника
fit Kitchens

Integrated Coffee Machine

fit Kitchens
fit Kitchens
fit Kitchens

Кухонные приборы последний поколений также стараются максимально совместить все полезные функции и вписаться в лаконичные интерьеры. Тот же минимализм в деталях, многофункциональность и компактность. Современная техника легко встраивается в кухонные шкафы, скрывается за дверцами шкафов. И громоздкие кухонные вытяжки модернизировались до тонких выдвижные панелей, и массивные кофемашины стали небольшими встроенными полками, и в духовых шкафах можно готовить сразу несколько разных блюд.

Удобные рейлинги

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design КухняКухонная мебель
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Комфорт любой кухни зависит определяется доступностью всех необходимых предметов. Можно ведь сделать один основательный шкаф, сложить в него все до последней ложки и казалось бы, нет проблем. Но во время приготовления обеда каждую баночку и поварешку придется доставать из дальних ящичков и загромождать ими рабочую поверхность. Избавить себя от такой каждодневной чехарды – достаточно просто. Займите пустующее  место на стене рядом с рабочей поверхностью системой рейлингов и настенных диспенсеров.  

Выбирая идеальную цветовую палитру для фасада
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