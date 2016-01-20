Дизайн двушки: эклектика на 56 метрах

Оформление маленькой двухкомнатной квартиры иногда может стать делом всей жизни. Чтобы этого не произошло, хозяйка этой квартиры наняла дизайнеров из студии CS, они помогли ей скрыть недостатки квартиры и подчеркнуть ее достоинства.
До того, как этого интерьера коснулась рука дизайнера, он смотрелся более, чем типичным. Одно тройное окно, радиатор под ним и белая комната, полностью лишенная изысков, не внушали доверия. Для создания более рельефной, эффектной обстановки дизайнер решила использовать сразу несколько модных приемов и создала интерьер в эклектичном стиле.
Например, акцентная стена украшена имитацией кирпичной кладки, подушки в богемном стиле украшают современный минималистичный диван, а столовая группа оформлена в стиле кантри. Кроме того, стеллаж при столовой с библиотекой – отличная возможность сделать это место особенно аккуратным на вид, каким оно никак не будет, если расположить его у низкого дивана или тумбы под TV.
В этой же комнате мы найдем кухню – прекрасную, белоснежную и очень минималистичную. Длина гарнитура позволила встроить маленький холодильник в одну из нижних тумб, что показывает не просто гениальное решение для квартиры на 1-4 человек, но и новый европейский образ жизни – аккуратный, парадный и современный.
Вдали в прихожей мы найдем шкаф, два стула для сидения и окно в пол, а также отделку пола керамической плиткой, которая переходит в современный паркет в гостиной и на кухне. Интересные потолочные светильники помогли не создавать натяжной потолок, экономя высоту потолков, но использовать традиционный вариант максимально интересным способом. Светильники в стиле прожекторов в белом цвете здесь пришлись кстати, они подходят под любую комнату и объединяют эклектичные направления в дизайне.
Отказ от некоторых верхних ящиков на кухне в пользу открытых полок – тоже важная часть нового стиля европейский урбан, который рождается буквально у нас на глазах. С такими полками гораздо приятнее мыть посуду возле стены, а в целом кухня смотрится более легкой и компактной.
В соседнем помещении этой квартиры мы найдем спальню. Серый текстиль в обивке изголовья и на кровати помогает оставлять ее идеально прибранной и аккуратной каждый день. В проеме между дверью в ванную комнату и маленьким встроенным шкафом мы найдем рабочее место – письменный стол с вдохновляющими фотографиями, рисунками в рамках и настольной лампой.
В процессе ремонта эта квартира получила большие окна в пол в спальне, когда раньше здесь было стандартное окно с типичным выходом на балкон. Радиатор в таком случае был вынесен на стену справа. Он все равно достаточно большой, чтобы на прежнем уровне обогревать комнату даже зимой.
Стильное двухцветное решение для ванной комнаты отлично смотрится в маленьком помещении. Симметрия в дизайне туалетного столика помогает ввести организованность на маленьком пространстве. Слева мы найдем встроенный слив для унитаза, который помогает визуально разгрузить пространство, а справа от раковины – выключатель для света, очень удобно расположенный в нужном месте.
В гостиной мы найдем легкие акценты в стиле богемный шик, которые позволяют сделать минимальный набор мебели более продуманным и эффектным. Этнический текстиль в таком случае – беспроигрышный вариант для большой комнаты в полупустой квартире.
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