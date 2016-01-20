Дизайн двушки: эклектика на 56 метрах

В этой же комнате мы найдем кухню – прекрасную, белоснежную и очень минималистичную. Длина гарнитура позволила встроить маленький холодильник в одну из нижних тумб, что показывает не просто гениальное решение для квартиры на 1-4 человек, но и новый европейский образ жизни – аккуратный, парадный и современный.

Вдали в прихожей мы найдем шкаф, два стула для сидения и окно в пол, а также отделку пола керамической плиткой, которая переходит в современный паркет в гостиной и на кухне. Интересные потолочные светильники помогли не создавать натяжной потолок, экономя высоту потолков, но использовать традиционный вариант максимально интересным способом. Светильники в стиле прожекторов в белом цвете здесь пришлись кстати, они подходят под любую комнату и объединяют эклектичные направления в дизайне.

Отказ от некоторых верхних ящиков на кухне в пользу открытых полок – тоже важная часть нового стиля европейский урбан, который рождается буквально у нас на глазах. С такими полками гораздо приятнее мыть посуду возле стены, а в целом кухня смотрится более легкой и компактной.