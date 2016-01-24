Дизайн однушки 40 кв.м. на четверых

Мало кто считает, что это вообще возможно – создать трендовый интерьер в однокомнатной квартире на четверых так, чтобы все выглядело стильно, аккуратно, без использования двухярусных кроватей, и не жертвуя ни одним из элементов современного комфорта.
В этой статье мы покажем вам, как проект дизайна однокомнатной квартиры от студии Rover Building Company сделал почти невозможное – с помощью перепланировки, подиума и стекла.
Достаточно простая перепланировка квартиры подразумевала снос половины перегородки между комнатой и кухней, а также закладывания прохода из комнаты в прихожую. Таким образом, мы получили одно сплошное пространство, позволяющее организовать две зоны – для детей внизу и для родителей сверху, с помощью подиума. Стекло при этом можно украсить римскими шторами, жалюзи, сделать его тонированным, организовать красивую дверь на второй ступеньке подиума.
Такая перепланировка будет законной лишь с использованием стеклянной перегородки и не газифицированной кухни.
Спальня удачно уместилась в уютном уголке. Благодаря стеклу она все-таки освещена, а шкаф-купе (главное место для хранения в доме) занимает противоположную стену от кровати.
Раскладной диван для двух детей одного пола – отличное решение для дружной семьи, которое позволит сделать квартиру парадной и действительно подходящей для приема гостей. Интересно, что в данном случае меняется процесс просмотра кинофильмов – в этом доме нет телевизора, а лишь компьютер с широкоформатным экраном, позволяющим смотреть кино с DVD, с интернет-вещания или скачивая фильмы из интернета. Монитор доступен визуально как для детской, так и для спальни, в слегка повернутом вправо состоянии.
В почти квадратной прихожей дизайнер установил просторный шкаф-купе для хранения основной одежды, полочку для обуви, вешалку для верхней одежды и зеркало. В ванной комнате вы найдете все – от стиральной машины до просторных мест хранения, которые значительно облегчают быт в однокомнатной квартире.
Балкон или лоджия таким образом остаются нетронутыми, что делает данный тип перепланировки достаточно легким.
В гостиной есть дополнительное кресло для приема гостей и детских игр, а рядом – два рабочих места за компьютером для четырех членов семьи.
В столовой, расположенной через стильную деревянную перегородку в скандинавском стиле, мы найдем место на четверых.
Достаточно просторная кухня оснащена обычным, а не встраиваемым холодильником, что позволяет значительно сэкономить. Фасады до потолка делают хранение здесь мульти-функциональным и подходящим не только для кулинарных вещей.
Ванная комната после перепланировки забрала часть площади у гостиной, но при этом стала очень удобной, достойной крупногабаритной квартиры. Шикарный модуль хранения с полочками, стиральной машиной и ящиками позволяет хозяйке забыть о львиной доли проблем в быту.
Туалетный столик здесь тоже нестандартного, более широкого размера, с роскошной просторной столешницей, закрытой тумбой и полочкой под раковиной. Зеркало выбрано специально крупноформатное, которое визуально увеличивает пространство.
Не бойтесь забрать два квадратных метра из гостиной для ванной комнаты, преобразовывая ее из вечно неудобного в стильное и современное пространство.
Стильный встроенный слив позволяет организовать место для декоративного хранения аксессуаров, предметов декора и даже растений, оживляющих атмосферу и этого интерьера. Ванная же имеет стеклянный экран для душа, что делает ее использование очень удобным и современным.
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