Дизайн однушки 40 кв.м. на четверых

Мало кто считает, что это вообще возможно – создать трендовый интерьер в однокомнатной квартире на четверых так, чтобы все выглядело стильно, аккуратно, без использования двухярусных кроватей, и не жертвуя ни одним из элементов современного комфорта.

В этой статье мы покажем вам, как проект дизайна однокомнатной квартиры от студии Rover Building Company сделал почти невозможное – с помощью перепланировки, подиума и стекла.