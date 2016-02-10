Дизайн квартиры в стиле прованс

По мнению хозяйки, прованс – один из самых желанных стилей дизайна интерьера для семейной квартиры. Пастельные вариации оттенков, милый декор и возможность сделать его на бюджетной основе выглядит очень заманчивой. У прованса есть несколько тематических вариаций, одна из которых использует мебель с потертостями, другая уходит в ретро-дизайн, а самая стильная и современная берет от прованса лишь самое лучшее – его необъяснимое очарование.

Дизайн современной квартиры в стиле прованс – это не просто желание наполнить интерьер мелкими деталями, текстилем и декором. Для квартиры не на солнечной стороне он может быть практически единственным способом правильно обыграть легкую полутень, а для малогабаритной – создать интерьер с французским шармом.

Дизайн этой квартиры от польской студии ITPH Marcin Urzędowski действительно позволяет сделать темную, маленькую и типовую квартиру стильной и красивой, подходящей для прекрасной жизни в центре города.