Дизайн квартиры в стиле прованс

По мнению хозяйки, прованс – один из самых желанных стилей дизайна интерьера для семейной квартиры. Пастельные вариации оттенков, милый декор и возможность сделать его на бюджетной основе выглядит очень заманчивой. У прованса есть несколько тематических вариаций, одна из которых использует мебель с потертостями, другая уходит в ретро-дизайн, а самая стильная и современная берет от прованса лишь самое лучшее – его необъяснимое очарование.
Дизайн современной квартиры в стиле прованс – это не просто желание наполнить интерьер мелкими деталями, текстилем и декором. Для квартиры не на солнечной стороне он может быть практически единственным способом правильно обыграть легкую полутень, а для малогабаритной – создать интерьер с французским шармом.
Дизайн этой квартиры от польской студии ITPH Marcin Urzędowski действительно позволяет сделать темную, маленькую и типовую квартиру стильной и красивой, подходящей для прекрасной жизни в центре города.
Шикарная современная планировка этой квартиры организована по принципу 1+1, где первая цифра означает салон (гостиную и кухню в одной комнате), а вторая – количество спален. Общая площадь квартиры в 50 квадратных метров распределилась в этих комнатах особенным образом: салон занял 23 квадратных метра, спальня – 14, прихожая – 6 и ванная комната – 7. Кроме того, у квартиры есть небольшой балкон при салоне в 3 квадрата, неучтенный в общей площади.
Маленькая романтичная гостиная состоит из одного уютного дивана и особенно привлекает выбором истинно французских обоев – нежные узоры, небесно-голубой оттенок, а белый декор на их фоне смотрится просто изумительно!
Небольшая кухня оформлена так же, как и вся квартира – в пастельных тонах с бледно-голубыми акцентами. Отделка пола здесь идентична гостиной, тогда как оформление стен различается. В зоне самой кухни была использована керамическая плитка с рельефом, а в столовой – имитация кирпичной кладки.
Для французского гарнитура подобрана стильная бытовая техника в стиле ретро, а также очень атмосферные столик и лавочка для сидения. Важную роль сыграл и мелкий декор – подушки, голубая посуда, плетеные корзины и часы в стиле шебби-шик здесь пришлись очень кстати.
Нежная спальня с комбинированной отделкой стен – идеальное решение для современного прованса. Радиатор декорирован деревянным экраном, а особенная кровать с башенками и высоким овальным изголовьем выглядит очень по-французски.
На входе в спальню мы найдем традиционный французский шкаф – белоснежный гардероб с резными украшениями. Он очень удобно разместился на входе и при закрытой двери выглядит, как маленькая гардеробная в нише.
Прихожая, оформленная в персиковых тонах, из-за стандартной входной двери от застройщика тоже имеет все лучшие элементы прованса. Так как во французской вариации мы не найдем таких теплых оттенков, можно предположить, что дизайнер черпал свое вдохновение в итальянском провансе. Особенное внимание стоит уделить новым дверям в комнаты – наличники имеют декоративные пилястры с капителью, что выглядит очень выразительно.
Красиво дополняет интерьер и маленький консольный столик на проходе. Он украшен вазой, зеркалом и шкатулкой и выглядит очень аутентично.
Одна большая ванная комната, в которой удобно разместились все необходимые элементы, включая плетеный ящик для белья, стиральную машину и красивый шкаф для белья, выглядит очень вдохновляюще. Кажется, что здесь воцарилась настоящая французская классика, а комната оформлена с помощью мрамора и серебра. Черно-белая палитра правильно подчеркивает французские формы мебели и выглядит очень в стиле Коко Шанель.
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