Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле

Преобразованная двухкомнатная за счет студийной планировки стала трехкомнатной квартирой благодаря специалистам из студии дизайна ITPH Marcin Urzędowski. Теперь на 53 квадратных метрах мы увидим кухню-гостиную, две спальни и ванную комнату с полным комплектом оборудования и душем.
Оформленная в современном скандинавском стиле, она использует новую мебель с легкими ретро-оттенками, яркие акценты бирюзы, а также может похвастаться новыми и более крупноформатными окнами.
Расположенная отчасти на мансарде и поэтому имеющая скос кровли в некоторых комнатах, она выглядит еще меньше, чем является в реальности. 53 квадратных метра до ремонта и помощи дизайнера казались просто невозможной основой для квартиры супругов с сыном-школьником.
Простой и лаконичный, как и сам скандинавский стиль, дизайн гостиной выглядит очень парадно для своей столь маленькой площади. Благодаря столовой группе в скандинавском стиле с лавочкой, украшенной воздушным текстилем «под мех», она смотрится как идеальное место для приема гостей – в мягком уголке или за ужином.
Отделка в гостиной очень простая. Потолок и скос стены с кровлей оштукатурены, на стенах мы найдем белые обои, а одна стена (за диваном справа) оформлена обоями с геометричным рисунком. На полу мы найдем современный паркет теплого оттенка, а плинтусы здесь слегка выше обычного, что создает более привлекательный внешний вид комнаты.
Очень важно в малогабаритной квартире подобрать мебель – она должна визуально ощущаться как легкая, почти невесомая, но при этом быть вместительной. Для подобного эффекта хорошо подходит белая, прозрачная, зеркальная мебель, со стеклянными вставками и подсветкой, а также мебель на высоких и тонких ножках.
Освещение в маленькой квартире тоже сильно влияет на ее восприятие – традиционная люстра посередине, особенно с обычной высотой потолков, «украдет» ощущение простора открытой планировки и декоративного зонирования, даже если эти приемы присутствуют в вашей квартире.
Как и в этой гостиной, лучше предусмотрительно осветить все зоны точечно или встроенной в потолок подсветкой, особенно уделяя внимание маленьким декоративным светильникам.
Для комнат с видом из окна на соседний дом есть отличное современное решение – шторы, которые оставляют открытыми треть или половину от нижней части окна (если оно находится в пол) и позволяют проходить солнечному свету, не лишая вас приватности.
Оригинальная кухня, разместившаяся в очень маленьком уголке с наклонным потолком, очень хорошо продумана. Справа встроенный холодильник почти незаметен, на нем – микроволновая печь. Чайник выбран небольшого размера и не занимает слишком много места, а тостер аккуратно разместился справа от раковины. Большое количество маленьких ящиков со встроенными модулями для хранения тоже отлично помогают в деле создания аккуратной и всегда чистой кухни.
Главная спальня расположена в хорошо освещенной комнате и оформлена в чистом скандинавском стиле. Маленькая полочка над изголовьем, постер с цитатой, подсвечник на полу и плетеный сундук – все эти вещи вы можете найти в эталонной скандинавской спальне.
Шкаф под цвет стен позволяет сделать хранение визуально незаметным и при этом достаточно комфортным.
Для детской комнаты была выбрана прекрасно освещенная небольшая комната. Кровать расположена напротив окна так, чтобы максимально использовать солнечный свет для отдыха ребенка.
В процессе ремонта ванная чаша была заменена на душевую, что дало возможность поставить именно здесь стиральную машину. Встроенный слив тоже визуально экономит место и предоставляет возможность хранение над ним.
Традиционная отделка ванной комнаты белой плиткой в скандинавском стиле была дополнена классическим нордическим узором, похожим на французский шеврон и составленным из керамической плитки в технике омбре.
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