Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле

Преобразованная двухкомнатная за счет студийной планировки стала трехкомнатной квартирой благодаря специалистам из студии дизайна ITPH Marcin Urzędowski. Теперь на 53 квадратных метрах мы увидим кухню-гостиную, две спальни и ванную комнату с полным комплектом оборудования и душем.

Оформленная в современном скандинавском стиле, она использует новую мебель с легкими ретро-оттенками, яркие акценты бирюзы, а также может похвастаться новыми и более крупноформатными окнами.

Расположенная отчасти на мансарде и поэтому имеющая скос кровли в некоторых комнатах, она выглядит еще меньше, чем является в реальности. 53 квадратных метра до ремонта и помощи дизайнера казались просто невозможной основой для квартиры супругов с сыном-школьником.