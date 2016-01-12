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Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в скандинавском стиле
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Преобразованная двухкомнатная за счет студийной планировки стала трехкомнатной квартирой благодаря специалистам из студии дизайна ITPH Marcin Urzędowski. Теперь на 53 квадратных метрах мы увидим кухню-гостиную, две спальни и ванную комнату с полным комплектом оборудования и душем.

Оформленная в современном скандинавском стиле, она использует новую мебель с легкими ретро-оттенками, яркие акценты бирюзы, а также может похвастаться новыми и более крупноформатными окнами.

Расположенная отчасти на мансарде и поэтому имеющая скос кровли в некоторых комнатах, она выглядит еще меньше, чем является в реальности. 53 квадратных метра до ремонта и помощи дизайнера казались просто невозможной основой для квартиры супругов с сыном-школьником.

Дизайн гостиной

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиная в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Простой и лаконичный, как и сам скандинавский стиль, дизайн гостиной выглядит очень парадно для своей столь маленькой площади. Благодаря столовой группе в скандинавском стиле с лавочкой, украшенной воздушным текстилем «под мех», она смотрится как идеальное место для приема гостей – в мягком уголке или за ужином.

Отделка в гостиной очень простая. Потолок и скос стены с кровлей оштукатурены, на стенах мы найдем белые обои, а одна стена (за диваном справа) оформлена обоями с геометричным рисунком. На полу мы найдем современный паркет теплого оттенка, а плинтусы здесь слегка выше обычного, что создает более привлекательный внешний вид комнаты.

Выбор мебели и освещение

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиная в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Очень важно в малогабаритной квартире подобрать мебель – она должна визуально ощущаться как легкая, почти невесомая, но при этом быть вместительной. Для подобного эффекта хорошо подходит белая, прозрачная, зеркальная мебель, со стеклянными вставками и подсветкой, а также мебель на высоких и тонких ножках.

Освещение в маленькой квартире тоже сильно влияет на ее восприятие – традиционная люстра посередине, особенно с обычной высотой потолков, «украдет» ощущение простора открытой планировки и декоративного зонирования, даже если эти приемы присутствуют в вашей квартире.

Как и в этой гостиной, лучше предусмотрительно осветить все зоны точечно или встроенной в потолок подсветкой, особенно уделяя внимание маленьким декоративным светильникам.

Приватность в большом городе

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиная в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Для комнат с видом из окна на соседний дом есть отличное современное решение – шторы, которые оставляют открытыми треть или половину от нижней части окна (если оно находится в пол) и позволяют проходить солнечному свету, не лишая вас приватности.

Мини-кухня

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Гостиная в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Оригинальная кухня, разместившаяся в очень маленьком уголке с наклонным потолком, очень хорошо продумана. Справа встроенный холодильник почти незаметен, на нем – микроволновая печь. Чайник выбран небольшого размера и не занимает слишком много места, а тостер аккуратно разместился справа от раковины. Большое количество маленьких ящиков со встроенными модулями для хранения тоже отлично помогают в деле создания аккуратной и всегда чистой кухни.

Светлая спальня

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Главная спальня расположена в хорошо освещенной комнате и оформлена в чистом скандинавском стиле. Маленькая полочка над изголовьем, постер с цитатой, подсвечник на полу и плетеный сундук – все эти вещи вы можете найти в эталонной скандинавской спальне.

Хранение по-скандинавски

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Шкаф под цвет стен позволяет сделать хранение визуально незаметным и при этом достаточно комфортным.

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Солнечная детская

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Спальня в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Для детской комнаты была выбрана прекрасно освещенная небольшая комната. Кровать расположена напротив окна так, чтобы максимально использовать солнечный свет для отдыха ребенка.

Ванная комната

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Ванная комната в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

В процессе ремонта ванная чаша была заменена на душевую, что дало возможность поставить именно здесь стиральную машину. Встроенный слив тоже визуально экономит место и предоставляет возможность хранение над ним.

Отделка и оформление

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl Ванная комната в скандинавском стиле
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

Традиционная отделка ванной комнаты белой плиткой в скандинавском стиле была дополнена классическим нордическим узором, похожим на французский шеврон и составленным из керамической плитки в технике омбре.

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