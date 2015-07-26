Дизайн дома в классическом стиле подразумевает, прежде всего, такие понятия, как роскошь, эталон, интеллигентность, сдержанность, элегантность. Благодаря своим особенностям, этот стиль до сих пор не вышел из моды.

Формирование классического стиля длилось с 16 по 18 века. Это были времена дворцовой роскоши. Современный классический стиль сохранил традиционные черты и особенности. Так как роскошь является основной чертой стиля, поэтому используются дорогостоящие материалы и мебель (дерево для ее изготовления выбирается из ценных пород). Ценители искусства предпочитают антикварную мебель.

Для пола используют натуральный материал, такой как мрамор, дерево. Можно их заменить имитациями. Цветовая гамма помещения должна гармонировать с декоративными элементами – лепниной, картинами, позолотой, зеркалами, подсвечниками, статуэтками, вазами, канделябрами, антикварными украшениями. Желательно, чтобы оттенки были спокойными, благородными. Вычурность не приветствуется. Если позволяет пространство, то можно украсить комнату колоннами. Элегантности придадут драпировки с бахромой и кистями. Вся современная техника прячется в специальные ниши или в мебель.