Дизайн дома в классическом стиле подразумевает, прежде всего, такие понятия, как роскошь, эталон, интеллигентность, сдержанность, элегантность. Благодаря своим особенностям, этот стиль до сих пор не вышел из моды.
Формирование классического стиля длилось с 16 по 18 века. Это были времена дворцовой роскоши. Современный классический стиль сохранил традиционные черты и особенности. Так как роскошь является основной чертой стиля, поэтому используются дорогостоящие материалы и мебель (дерево для ее изготовления выбирается из ценных пород). Ценители искусства предпочитают антикварную мебель.
Для пола используют натуральный материал, такой как мрамор, дерево. Можно их заменить имитациями. Цветовая гамма помещения должна гармонировать с декоративными элементами – лепниной, картинами, позолотой, зеркалами, подсвечниками, статуэтками, вазами, канделябрами, антикварными украшениями. Желательно, чтобы оттенки были спокойными, благородными. Вычурность не приветствуется. Если позволяет пространство, то можно украсить комнату колоннами. Элегантности придадут драпировки с бахромой и кистями. Вся современная техника прячется в специальные ниши или в мебель.
Дизайн дома в классическом стиле имеет такую характерную черту, как обои в полоску. Такие обои не теряют своей актуальности. Интерьер спальни выполнен в светло-темных оттенках. Так как дизайн дома в классическом стиле предполагает обилие света, помимо люстры используются еще и настенные светильники. Такое правильное световое решение делает спальню спокойной и роскошной. Кровать для такой спальни может быть выбрана как обычная, так и украшенная резьбой, ковкой. Это зависит от интерьера, если он оснащен разными роскошными предметами и мебелью, то лучше разбавить общий вид простой кроватью. Если классика в спальне представлена мягко, то респектабельная кровать станет отличным стилевым акцентом.
Дизайн дома в классическом стиле используется и для ванных комнат. Применяемые цвета в отделке стен свидетельствуют о благородстве стиля, его великолепии. Ванная комната декорирована небольшими, но изящными картинами, которые еще раз подчеркивают выбранный стиль интерьера. Используется дополнительное освещение, чтобы придать ванной легкость.
Кухня оформлена в классической традиционной гамме, то есть в белом цвете. Он добавляет кухне еще больше простора и воздушности. Интерьер этого помещения имеет яркие акценты в виде синего цвета. Благодаря этому кухня смотрится более живо и интересно. Для получения дополнительного света на стенах кухни развешаны светильники, подчеркивающие каждую зону. Техника встроена в фасады мебели, в связи с этим не нарушается общая гармония интерьера.
Столовая комната должна продолжать интерьер кухни, то есть иметь общий вид и одну направленность. В этой комнате присутствует обилие света, благодаря окну, многорожковой люстре и различным светильникам. Зеркало здесь также играет свою роль, оно предназначено для стилевого акцента. Прослеживается четкость линий, минимум мебели.
Декоративные элементы и мебель лишь подчеркивают имеющуюся роскошь. Лепнина с мягким цветом занавесок придает интерьеру уют и спокойствие. Старинный вид люстры делает помещение более величественным и изысканным, поэтому в интерьере такого стиля ей отводится центральное место. Ее форма в виде подсвечников привносит нотки импозантности. Чтобы комната была максимально освещенной, в ней стоит напольный светильник, который в вечернее время позволит увидеть всю красоту данного интерьера, выполненного Студией дизайна интерьера.
Благодаря классическому стилю можно проследить полную гармонию во всем, в каждой детали. Мягкая мебель выбрана простая и удобная, ее светлый цвет добавляет нежности гостиной. В комнате прослеживается четкость и линейность, что является особенностью данного стиля. Здесь классика больше соединена с современностью.
Здесь дизайн дома в классическом стиле прослеживается во всем – в отделке потолка, стен, пола, в выбранных аксессуарах. Все это создает неповторимую гармонию. Отсутствие лишних деталей говорит об удобстве и функциональности такого интерьера. Так как именно в этом помещении встречают гостей, оно должно быть максимально практичным и уютным. В качестве напольного покрытия выбрана именно плитка, поскольку она подходит и под стиль классики, и под имеющийся дизайн. К тому же она облегчает уборку и уход за собой, что немаловажно для таких помещений, как прихожая и коридор.
Английском квартале
Рабочий кабинет украшен прекрасными драпировками, которые придают легкость интерьеру. Дизайн этого помещения подчеркнут изящной хрустальной люстрой, придающей комнате возвышенность и величие. Бежевый диван в сочетании с темным цветом шкафов, светлым потолком и драпировкой делает вид помещения беспроигрышным и стильным. Лепнина, дополненная дорогой мебелью, добавляет небывалую роскошь. Позолота вместе с лепниной свидетельствует о французском классицизме. По желанию дизайн можно дополнить камином в классическом стиле, что привнесет домашний уют.
Терраса или веранда представляет собой особенное место в доме. Чтобы любоваться открывающимся пейзажам, необходимы комфортные условия, которые можно создать при помощи классического стиля. Такой террасой можно выгодно подчеркнуть статус владельцев дома.
Для веранды создают условные стены, например, в форме перил. Перила могут быть выполнены из дерева, натурального камня, могут применяться детали художественной ковки. Площадь, которая осталась, можно обвесить драпировкой с кистями или вьющимися растениями. И то, и другое отлично подходит для классического стиля. Для любителей дизайнерских решений подойдут металлические решетки с декоративным оформлением. Веранда и терраса должны быть просторными, максимально освещенными. Для дополнительной подсветки необходимы настенные бра. Бра должны быть выполнены в старинном стиле. Их расположение должно соответствовать симметрии оконных проемов. Классическим стилем допускается строительство полузакрытой и закрытой веранды. Чтобы подчеркнуть классический стиль террасы, нужны арочные конструкции, расположенные у входа в помещение, колонны. Все устанавливается соответственно правилам симметрии. Декоративные элементы могут быть представлены вазами, украшенными живыми цветами. На веранде необходима мебель. Она должна соответствовать цветовой гамме остальной мебели, находящейся в доме. Можно приобрести кованые или плетеные изделия, поскольку они наиболее гармонично смотрятся на веранде и террасе. Стол обычно выбирают круглой или овальной формы. Не забудьте про небольшие подушечки, имеющие один стиль со скатертью, занавесками, салфетками.
В детской комнате отсутствуют яркие, вызывающие тона. Поэтому она отличается поистине классической грациозностью и изяществом. Цвета в интерьере очень нежные и мягкие. Также в центре внимания находится изящная, хрустальная люстра, подчеркивающая данный стиль. Мебель украшена классическими узорами. Отделка стен, потолка и пола простая, но полностью соответствующая стилю. На полу необходим паркет или паркетная доска. Использование лепнины и занавесок придает детской комнате воздушность. В комнате должны быть большие окна и много пространства.
Таким образом, дизайн дома в классическом стиле позволит создать гармоничную атмосферу, наполненную спокойствием и уютом. Интерьер не будет выглядеть однообразным, если использовать роспись, орнаменты. Уделите должное внимание мебели и отделке стен и пола. Не забудьте про обилие освещения. Стоит учитывать, что при классическом стиле ярко самовыразиться не получится, придется держать себя в рамках традиций и определенных правил, без которых этот стиль не будет выглядеть подобающе.