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Загородная резиденция с английским акцентом

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Загородный дом в Подмосковье, Abwarten! Abwarten! Рабочий кабинет в колониальном стиле
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Обилие натурального дерева и дорогая мебель, обои с изысканным рисунком, роскошный текстиль, уютные ковры и вечерние посиделки у камина – все это по душе каждому человеку, стремящемуся обрести покой и уют в загородной резиденции. Сегодня наша книга идей посвящена английскому стилю, который нашел свое воплощение в проекте загородного дома а Подмосковье. Дизайнеры студии «ABWARTEN!» потрудились на славу, а самой большой наградой для них стал восторг клиентов. 

В поиске решений

Гостиная, столовая Abwarten! Гостиная в колониальном стиле
Abwarten!

Гостиная, столовая

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Перед нами элегантный интерьер загородного дома, площадь которого составляет 380 м2. По словам дизайнеров, заказчик обозначил стилистику помещений до начала проектирования. Хозяевам хотелось окружить себя темным деревом и классическим декором. В процессе обсуждения будущих интерьеров стало понятно, что реализовывать предстоит сложный стиль с английским акцентом.

Планировка

Кухня Abwarten! Кухня в средиземноморском стиле
Abwarten!

Кухня

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

На первом этаже находятся гостиная с обеденной зоной и выходом на кухню, а также комната отдыха с камином и бильярдным столом. Второй этаж, традиционно, вмещает личные комнаты: спальни и библиотеку. Каждое помещение в этом доме – с характером и наполнено сложными добротными деталями.

Небольшие сложности

Библиотека Abwarten! Рабочий кабинет в колониальном стиле
Abwarten!

Библиотека

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

В работе специалисты столкнулись с некоторыми сложностями, так, например, пришлось подумать над тем, как замаскировать вентиляционный колодец и скорректировать относительно невысокие потолки помещений. Таким образом, было принято решение спрятать воздуховоды в рамки кессонного потолка, отказавшись от подшивных конструкций.

Время английского чая!

Библиотека Abwarten! Рабочий кабинет в колониальном стиле
Abwarten!

Библиотека

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

В интерьере царит немного старомодная, загадочная и в то же время спокойная роскошная атмосфера. Элегантная мебель из дорогих пород дерева и кожи, обои с викторианским орнаментом, деревянные панели – традиционные элементы английского стиля. В доме царит дух благополучия и присутствует ощущение прочной почвы под ногами.

Благородство английской классики

Главная спальная комната Abwarten! Спальня в колониальном стиле
Abwarten!

Главная спальная комната

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Благородство стиля, в том числе, достигнуто благодаря использованию консервативных зеленых и оливковых оттенков и их сочетанию с золотисто-коричневыми тонами. Облик многих комнат определяют портьеры и шторы из плотных дорогих тканей – дизайнеры использовали прием текстильного декорирования.

Изящные дизайнерские решения

Гостевая спальная комната Abwarten! Спальня в колониальном стиле
Abwarten!

Гостевая спальная комната

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

В выборе мебели и светильников прослеживается изящность английского стиля. Традиционное для него изголовье кровати выглядит незатейливо и уютно. Отказавшись от современных тенденций оформления в пользу спокойной классики, оживить интерьер получилось благодаря использованию красивых обоев с цветочным орнаментом.

Больше фото на странице проекта.

Дизайн в стиле лофт - главные правила
Понравился ли вам проект? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях к этой книге идей. 

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