Загородная резиденция с английским акцентом

Обилие натурального дерева и дорогая мебель, обои с изысканным рисунком, роскошный текстиль, уютные ковры и вечерние посиделки у камина – все это по душе каждому человеку, стремящемуся обрести покой и уют в загородной резиденции. Сегодня наша книга идей посвящена английскому стилю, который нашел свое воплощение в проекте загородного дома а Подмосковье. Дизайнеры студии «ABWARTEN!» потрудились на славу, а самой большой наградой для них стал восторг клиентов.