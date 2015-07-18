До и После: Новая жизнь старого особняка

Как часто мы проходим мимо домов, восхищаемся их новыми фасадами, ненароком заглядываем в светлые окна, по-доброму завидуем обладателям собственных построек и торопимся дальше по своим делам.
Мы даже не подозреваем о том, что когда-то эта постройка могла выглядеть совсем по-другому и, лишь благодаря титаническим усилиям талантливых архитекторов, она смотрится так современно и свежо. Сегодня мы посмотрим на переделку одного из частных домов, который не так давно обрел вторую жизнь.
Внутри этого дома нас ждала уютная, но старомодная кухня. Предыдущие хозяева дома заплатили немало денег за добротную деревянную мебель и многочисленные хрустальные вазы. Но.. на дворе 2015 год, и человеку, который следит за модой, вряд ли захочется завтракать на такой кухне.
После обновления кухня просто сияет! Новый интерьер выглядит свежо и функционально. Покрашенный в белый цвет фасад кухонного гарнитура отлично комбинирует с мраморными столешницами, а также металлическими дверями холодильника и встроенного духового оборудования.
Стены темно-оливкового цвета и массивный шкаф из темного дерева не подходят для маленькой и узкой комнаты.
Что же делать, если большинство людей не могут позволить себе жить в просторных хоромах?, – скажите вы. На самом деле, ограниченная площадь комнаты – это еще не приговор. Главное – это выбрать правильный подход к ее оформлению, что и продемонстрировали нам дизайнеры и архитекторы из студии Projekt MB, работавшие над представленным проектом.
Разумеется, первое, что сделали специалисты, это перекрасили стены в светлые тона и убрали из комнаты безнадежно устаревшую мебель. Широкое окно – главный козырь этой комнаты, поэтому расстановка мебели была осуществлена таким образом, чтобы хозяева могли всегда наслаждаться обилием естественного света.
Ванная комната в предыдущей жизни дома выглядела не так уж и плохо. Несмотря на то, что ее дизайн был выполнен в далекие 80-е, найдется немало людей, которым нравятся именно такие оконные рамы и цвет керамической плитки. Однако, новые владельцы дома к таковым не относились.
Дизайнеры стилизовали помещение под лофт, заменив песочную плитку на грубую кирпичную кладку, которую дополнили элегантным санфаянсом. Сочетание кирпича и мрамора выглядит не совсем органично, но не будем забывать, что именно мрамор является одним из лучших наполньных покрытий для комнат с повышенной влажностью.
Стать свидетелем еще одного чудесного преображения вы можете, заглянув в Книгу идей ’До и После: Прованс на кухне’.