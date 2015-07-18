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До и После: Новая жизнь старого особняка

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Дома в классическом стиле
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Как часто мы проходим мимо домов, восхищаемся их новыми фасадами, ненароком заглядываем в светлые окна, по-доброму завидуем обладателям собственных построек и торопимся дальше по своим делам.

Ослепительный фасад

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Дома в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Мы даже не подозреваем о том, что когда-то эта постройка могла выглядеть совсем по-другому и, лишь благодаря титаническим усилиям талантливых архитекторов, она смотрится так современно и свежо. Сегодня мы посмотрим на переделку одного из частных домов, который не так давно обрел вторую жизнь.

До: Kухня советских времен

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Внутри этого дома нас ждала уютная, но старомодная кухня. Предыдущие хозяева дома заплатили немало денег за добротную деревянную мебель и многочисленные хрустальные вазы. Но.. на дворе 2015 год, и человеку, который следит за модой, вряд ли захочется завтракать на такой кухне.

После: Полная переделка

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

После обновления кухня просто сияет! Новый интерьер выглядит свежо и функционально. Покрашенный в белый цвет фасад кухонного гарнитура отлично комбинирует с мраморными столешницами, а также металлическими дверями холодильника и встроенного духового оборудования.

Гостиная

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Стены темно-оливкового цвета и массивный шкаф из темного дерева не подходят для маленькой и узкой комнаты. Что же делать, если большинство людей не могут позволить себе жить в просторных хоромах?, – скажите вы. На самом деле, ограниченная площадь комнаты – это еще не приговор. Главное – это выбрать правильный подход к ее оформлению, что и продемонстрировали нам дизайнеры и архитекторы из студии Projekt MB, работавшие над представленным проектом.

Функциональное пространство

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Столовая комната в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Разумеется, первое, что сделали специалисты, это перекрасили стены в светлые тона и убрали из комнаты безнадежно устаревшую мебель. Широкое окно – главный козырь этой комнаты, поэтому расстановка мебели была осуществлена таким образом, чтобы хозяева могли всегда наслаждаться обилием естественного света.

До: Ванная комната

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Ванная комната в предыдущей жизни дома выглядела не так уж и плохо. Несмотря на то, что ее дизайн был выполнен в далекие 80-е, найдется немало людей, которым нравятся именно такие оконные рамы и цвет керамической плитки. Однако, новые владельцы дома к таковым не относились.

После: Мгновенное преображение

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Ванная в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Дизайнеры стилизовали  помещение под лофт, заменив песочную плитку на грубую кирпичную кладку, которую дополнили элегантным санфаянсом. Сочетание кирпича и мрамора выглядит не совсем органично, но не будем забывать, что именно мрамор является одним из лучших наполньных покрытий для комнат с повышенной влажностью. 

Стать свидетелем еще одного чудесного преображения вы можете, заглянув в Книгу идей ’До и После: Прованс на кухне’. 

За что мы любим лофты?

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