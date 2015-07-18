До и После: Новая жизнь старого особняка

Дизайнеры стилизовали помещение под лофт, заменив песочную плитку на грубую кирпичную кладку, которую дополнили элегантным санфаянсом. Сочетание кирпича и мрамора выглядит не совсем органично, но не будем забывать, что именно мрамор является одним из лучших наполньных покрытий для комнат с повышенной влажностью.

Стать свидетелем еще одного чудесного преображения вы можете, заглянув в Книгу идей ’До и После: Прованс на кухне’.