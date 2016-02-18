Выбирая идеальную цветовую палитру для фасада

Дворцовые мотивы в архитектуре домов присущи не только роскошным строениям прошлых веков, но и вполне современным особнякам. Изящество барокко в таком случае проявляется в деталях отделки фасада, мягких линиях, витиеватой лепнине. Цветовое решение фасада также стремится подчеркнуть легкость вертикалей и тонкость деталей: вся гамма пастельных тонов от нежно-персикового до небесно-голубого в сочетании с освежающим белым. В декоре фасадов стилистики барокко как ни в одном другом стиле популярны также элементы позолоты, бронзовые, медные украшения.