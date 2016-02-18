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Выбирая идеальную цветовую палитру для фасада

Перла Вереника Перла Вереника
homify Дома в стиле модерн
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Сочетание формы и цвета – архитектуры дома и оттенков отделочных материалов, один из наиболее важных вопросов, решающих целостность восприятия композиции. Чтобы цвет не спорил с архитектурой дома, а подчеркивал ее достоинства – установите целевые рамки, какого визуального эффекта вы хотите достичь. Благородство сдержанных оттенков превосходно оттеняет геометрию конструкций, подчеркивает детали декора на фасаде. Темные, глубокие тона – выделяют очертания фасада на фоне пейзажа, светлые оттенки – придают легкость.

Светлые стены и темная черепичная крыша

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Привычный и элегантный вариант сочетания светлых стен с темным, насыщенным цветом черепичной крыши делает даже маленькое строение стильным и ярким. Простой прием – контрастность цветовой гаммы позволяет подчеркнуть достоинства материалов – лаконичную сдержанность фасада и фактурность черепицы.

Стены и крыша в одном цвете

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересный эффект дает выполнение и фасада, и кровли дома в одном цвете. Такой прием особенно хорошо работает в случае четкой, графичной архитектуры дома, подчеркивая каждую линию, каждую деталь фасада. Светлые оттенки в сочетании с подсветкой дома сделают строение легким и воздушным, несмотря на большие размеры. Фасад и крыша в темных тонах подчеркнут очертания строения, что особенно выгодно смотрится в домах в сочетании с современными формами архитектуры.

Темные стены и светлая кровля

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Оригинальность фасаду дома придаст темная цветовая гамма стен в контрасте со светлой кровлей. Темно-синий, насыщенно-зеленый, графитовый фасад дома – решение само по себе яркое, а светлые детали окон и кровли еще более подчеркнут благородство глубоких оттенков. 

Совместимость материалов

Проект дома в стиле шале Way-Project Architecture & Design Дома в классическом стиле Проект дома в стиле шале
Way-Project Architecture &amp; Design

Проект дома в стиле шале

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Выбирая оригинальный цвет для фасада дома обязательно нужно помнить о гармоничности и целостности облика, подбирая дополняющие или контрастные тона. Теплые оттенки натуральной древесины сочетаются и с ярко-охристой черепицей, и с серым цветом натурального камня и черной крышей. Образ дома получается совершенно разный – от русской избы до альпийского шале, главное выбрать заранее что вам ближе.

Выбор цвета фасада в зависимости от стиля

Casa Levene, Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Дома в стиле лофт
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores

Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores

В стилевых традициях сложилось достаточно много вариантов цветовых гамм для  фасадов, ставших уже своеобразными  визитными карточками того или иного образа: темные строгие фасады готических особняков и смелые контрасты модерна, теплые оттенки натуральной древесины и массивные каменные строения, легкость белого известняка средиземноморской архитектуры и монументальность домов северных широт.

Классический дом

Дом в Дагомысе, Креазон Креазон Дома в классическом стиле
Креазон

Дом в Дагомысе

Креазон
Креазон
Креазон

Архитектуре классических особняков присущи сдержанные геометрические формы и такие же цветовые сочетания. Благородные светлые оттенки бежевого, светло-серого цветов в сочетании с более светлыми деталями подчеркивают архитектурные элементы, отдельные конструкции и украшения фасадов. 

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Дом в стилистике барокко

Русская усадьба, СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ Дома в классическом стиле
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Русская усадьба

СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ
СТУДИЯ ЮЛИИ НЕСТЕРОВОЙ

Дворцовые мотивы в архитектуре домов присущи не только роскошным строениям прошлых веков, но и вполне современным особнякам. Изящество барокко в таком случае проявляется в деталях отделки фасада, мягких линиях, витиеватой лепнине. Цветовое решение фасада также стремится подчеркнуть легкость вертикалей и тонкость деталей: вся гамма пастельных тонов  от нежно-персикового до небесно-голубого в сочетании с освежающим белым. В декоре фасадов стилистики барокко как ни в одном другом стиле популярны также элементы позолоты, бронзовые, медные украшения.

Ренессанс в архитектуре

Дом в классическом стиле Architoria 3D Дома в классическом стиле
Architoria 3D

Дом в классическом стиле

Architoria 3D
Architoria 3D
Architoria 3D

Стилистика ренессанса в современных домах проявляется геометричностью элементов, симметричностью и пропорциональностью. Интересным приемом стиля ренессанс является переплетение в цветовой гамме фасадов темных и белых узоров.  Стилистике возрождения свойственно использование темных оттенков – коричневого, пурпурного, синего цветов и строгих узоров, сочетающих геометрические элементы.

Романский стиль особняков

La Hulpe, Iceberg Architectes Iceberg Architectes Дома в стиле модерн
Iceberg Architectes

Iceberg Architectes
Iceberg Architectes
Iceberg Architectes

Дома романской архитектуры отличаются строгостью линий, стремящихся ввысь: заостренные треугольники крыш, узкие высокие арки, башенки и каждый элемент декора подчеркивает вертикальную геометрию строения. Материалы фасадов и цвет – натуральный, сдержанный, без излишних красок и разнообразия оттенков. Серый камень, коричневатый кирпич, темная штукатурка. Романский особняк похож на рыцарский замок, средневековую крепость – и по стилю, и по цветовой гамме фасадов.

​До и после: из пустого бунгало в эко-дом
Какие сочетания цвета и архитектуры домов вам кажутся наиболее впечатляющими?

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