Выбирая идеальную цветовую палитру для фасада

Сочетание формы и цвета – архитектуры дома и оттенков отделочных материалов, один из наиболее важных вопросов, решающих целостность восприятия композиции. Чтобы цвет не спорил с архитектурой дома, а подчеркивал ее достоинства – установите целевые рамки, какого визуального эффекта вы хотите достичь. Благородство сдержанных оттенков превосходно оттеняет геометрию конструкций, подчеркивает детали декора на фасаде. Темные, глубокие тона – выделяют очертания фасада на фоне пейзажа, светлые оттенки – придают легкость.
Привычный и элегантный вариант сочетания светлых стен с темным, насыщенным цветом черепичной крыши делает даже маленькое строение стильным и ярким. Простой прием – контрастность цветовой гаммы позволяет подчеркнуть достоинства материалов – лаконичную сдержанность фасада и фактурность черепицы.
Интересный эффект дает выполнение и фасада, и кровли дома в одном цвете. Такой прием особенно хорошо работает в случае четкой, графичной архитектуры дома, подчеркивая каждую линию, каждую деталь фасада. Светлые оттенки в сочетании с подсветкой дома сделают строение легким и воздушным, несмотря на большие размеры. Фасад и крыша в темных тонах подчеркнут очертания строения, что особенно выгодно смотрится в домах в сочетании с современными формами архитектуры.
Оригинальность фасаду дома придаст темная цветовая гамма стен в контрасте со светлой кровлей. Темно-синий, насыщенно-зеленый, графитовый фасад дома – решение само по себе яркое, а светлые детали окон и кровли еще более подчеркнут благородство глубоких оттенков.
Выбирая оригинальный цвет для фасада дома обязательно нужно помнить о гармоничности и целостности облика, подбирая дополняющие или контрастные тона. Теплые оттенки натуральной древесины сочетаются и с ярко-охристой черепицей, и с серым цветом натурального камня и черной крышей. Образ дома получается совершенно разный – от русской избы до альпийского шале, главное выбрать заранее что вам ближе.
В стилевых традициях сложилось достаточно много вариантов цветовых гамм для фасадов, ставших уже своеобразными визитными карточками того или иного образа: темные строгие фасады готических особняков и смелые контрасты модерна, теплые оттенки натуральной древесины и массивные каменные строения, легкость белого известняка средиземноморской архитектуры и монументальность домов северных широт.
Архитектуре классических особняков присущи сдержанные геометрические формы и такие же цветовые сочетания. Благородные светлые оттенки бежевого, светло-серого цветов в сочетании с более светлыми деталями подчеркивают архитектурные элементы, отдельные конструкции и украшения фасадов.
Дворцовые мотивы в архитектуре домов присущи не только роскошным строениям прошлых веков, но и вполне современным особнякам. Изящество барокко в таком случае проявляется в деталях отделки фасада, мягких линиях, витиеватой лепнине. Цветовое решение фасада также стремится подчеркнуть легкость вертикалей и тонкость деталей: вся гамма пастельных тонов от нежно-персикового до небесно-голубого в сочетании с освежающим белым. В декоре фасадов стилистики барокко как ни в одном другом стиле популярны также элементы позолоты, бронзовые, медные украшения.
Стилистика ренессанса в современных домах проявляется геометричностью элементов, симметричностью и пропорциональностью. Интересным приемом стиля ренессанс является переплетение в цветовой гамме фасадов темных и белых узоров. Стилистике возрождения свойственно использование темных оттенков – коричневого, пурпурного, синего цветов и строгих узоров, сочетающих геометрические элементы.
Дома романской архитектуры отличаются строгостью линий, стремящихся ввысь: заостренные треугольники крыш, узкие высокие арки, башенки и каждый элемент декора подчеркивает вертикальную геометрию строения. Материалы фасадов и цвет – натуральный, сдержанный, без излишних красок и разнообразия оттенков. Серый камень, коричневатый кирпич, темная штукатурка. Романский особняк похож на рыцарский замок, средневековую крепость – и по стилю, и по цветовой гамме фасадов.