Весеннее настроение в московской квартире

Невероятно нежный дизайн квартиры был создан и выполнен профессионалом Анной Теклюк. Сегодня нам предстоит прогуляться по четырехкомнатной московской квартире, в которой, уверены, вам понравится абсолютно все. Уют и свобода передвижения для автора проекта стали основополагающими в процессе работы. Дизайнер стремилась воссоздать нежную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.
Так, зону гостиной от широкой прихожей отделяет открытый стеллаж, а со стороны прихожей функцию зонирования выполняет гардероб, украшенный зеркалами и деревянными панелями. Декором служит напольная плитка бирюзового цвета с орнаментом. Дизайнер «поиграл» с палитрой и зеркалом, создав интересный оптический эффект.
Несмотря на то, что пространство квартиры состоит из четырех комнат, ни создателям интерьера, ни хозяевам не хотелось терять сантиметры. Этот проект требовал обязательного согласования и подключение инженера, который выполнил необходимые работы по расчету усиления стены металлоконструкциями. В итоге архитектору удалось организовать проем в несущей стене между кухней и гостиной.
В оформлении квартиры превалируют белый и бежевый цвета, которые прекрасно подчеркивают простоту линий, форм и общий характер интерьера квартиры. На этом фоне особенно эффектно выглядят обои с крупным цветочным рисунком, натуральное дерево и текстильная обивка мебели.
Уютная кухня покоряет сердце. В её дизайне отражена вся красота природы, стремление хозяев к жизни в гармонии, которая исключает чрезмерную пышность. Интерьер кухни ассоциироваться с милым аристократичным уютом.
В спальной комнате за основу дизайнер взяла спокойную бежево-розовую гамму и дополнила её ярким орнаментом, присутствующем на обоях, мебели и текстиле. Таким образом, была создана интересная вариация традиционной классики и мотивов а-ля прованс, которые усложнили интерьер комнаты, сделали его душевным и уютным.
Детская в пиратском стиле оснащена всем, что необходимо для маленького школьника. Здесь нашлось не только место для сна и выполнения домашних заданий, но также и для спортивных занятий. В компании сверстников, молодой капитан покорит множество стран и откроет не один остров.