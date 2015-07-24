Весеннее настроение в московской квартире

Невероятно нежный дизайн квартиры был создан и выполнен профессионалом Анной Теклюк. Сегодня нам предстоит прогуляться по четырехкомнатной московской квартире, в которой, уверены, вам понравится абсолютно все. Уют и свобода передвижения для автора проекта стали основополагающими в процессе работы. Дизайнер стремилась воссоздать нежную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.