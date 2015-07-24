Весеннее настроение в московской квартире

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Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
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Невероятно нежный дизайн квартиры был создан и выполнен  профессионалом Анной Теклюк. Сегодня нам предстоит прогуляться по четырехкомнатной московской квартире, в которой, уверены, вам понравится абсолютно все.  Уют и свобода передвижения для автора проекта стали основополагающими в процессе работы. Дизайнер стремилась воссоздать нежную атмосферу для комфортного отдыха от городского шума, в которой легко расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке.

Зонирование пространства

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Так, зону гостиной от широкой прихожей отделяет открытый стеллаж, а со стороны прихожей функцию зонирования выполняет гардероб, украшенный зеркалами и деревянными панелями. Декором служит напольная плитка бирюзового цвета с орнаментом. Дизайнер «поиграл» с палитрой и зеркалом, создав интересный оптический эффект.

Создание проёма между кухней и гостиной

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Гостиная в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Несмотря на то, что пространство квартиры состоит из четырех комнат, ни создателям интерьера, ни хозяевам не хотелось терять сантиметры. Этот проект требовал обязательного согласования и подключение инженера, который выполнил необходимые работы по расчету усиления стены металлоконструкциями. В итоге архитектору удалось организовать проем в несущей стене между кухней и гостиной.

Характер интерьера

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Гостиная в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

В оформлении квартиры превалируют белый и бежевый цвета, которые прекрасно подчеркивают простоту линий, форм и общий характер интерьера квартиры. На этом фоне особенно эффектно выглядят обои с крупным цветочным рисунком, натуральное дерево и текстильная обивка мебели.

Кухонный рай

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Кухня в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Уютная кухня покоряет сердце. В её дизайне отражена вся красота природы, стремление хозяев к жизни в гармонии, которая исключает чрезмерную пышность. Интерьер кухни ассоциироваться с милым аристократичным уютом.

Спальная комната

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва, Анна Теклюк Анна Теклюк Спальня в стиле кантри
Анна Теклюк

Дизайн-проект 4-х комнатной квартиры, г. Москва

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

В спальной комнате за основу дизайнер взяла спокойную бежево-розовую гамму и дополнила её ярким орнаментом, присутствующем на обоях, мебели и текстиле. Таким образом, была создана интересная вариация традиционной классики и мотивов а-ля прованс, которые усложнили интерьер комнаты, сделали его душевным и уютным.

Курс на детскую комнату!

Детская в пиратском стиле Анна Теклюк Детские комната в эклектичном стиле
Анна Теклюк

Детская в пиратском стиле

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

Детская в пиратском стиле оснащена всем, что необходимо для маленького школьника. Здесь нашлось не только место для сна и выполнения домашних заданий, но также и для спортивных занятий. В компании сверстников, молодой капитан покорит множество стран и откроет не один остров.

Все фото проекта

Дизайн квартиры в классическом стиле
Понравился ли вам проект? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях к этой книге идей.

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