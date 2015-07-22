Какие часы вы выберете?

В процессе обустройства своего дома или квартиры многие из нас часто забывают о функциональности предметов декора. На поиски необходимого украшения может уйти уйма времени, поэтому сегодня мы решили поговорить о самой незаменимой вещи, которая поможет нам оставаться пунктуальными в работе и точными в делах – о часах и дизайне времени.
Человек, привыкший к планированию, не обойдется без часов. Порой, даже незаметно для себя мы поглядываем на циферблат наручных часов или отображающееся время на экране мобильного телефона. Время неумолимо движется вперед, а этот предмет остаётся востребованным и по сей день. Согласитесь, что электронные часы или их классический вариант в вашем доме является функциональной необходимостью.
Многие дизайнеры предпочитают использовать массивные часы, которые могут красоваться прямо на полу или столе. Они идеально подойдут для пространства над камином или столиком возле стены в прихожей. Такое украшение смотрится просто и загадочно одновременно даже в небольших пространствах.
Практическая значимость часов остается бесспорной, но они также имеют собственную эстетическую сторону и могут передавать характер и вкус владельца. К тому же, с помощью них можно легко освежить интерьер любой комнаты и внести неповторимую изюминку.
Часы для детской комнаты – полезный и функциональный предмет, который может стать её незамысловатым украшением. Однако стоит позаботиться о громкости механизма, который никак не должен волновать покой ребенка в ночное время. Тем не менее, большие размеры часов отнюдь не означает их громкий ход, а производители уже давно придумали бесшумные механизмы.
Ушло в прошлое то время, когда на полках и столах красовались однотипные круглые или квадратные будильники. Теперь мы можем подобрать для себя часы на любой вкус и кошелек. Дизайнерские магазины предлагают широкий выбор часов-картин с оригинальными и необычными формами циферблатов. В каком бы стиле ни был интерьер вашего дома или квартиры, вы всегда сможете найти достойный вариант, который подойдет именно вам.
Стильные настенные часы напоминают диско-шар в ночном клубе, так как они сделаны из зеркального материала, который создает иллюзию объема. Дизайн этих великолепных часов подходит для современных интерьеров, а также для неожиданных экспериментов в молодежных комнатах. Они создают праздничное настроение, а у некоторых даже способны вызвать острую потребность в танцах.
Шик и изысканность привносят часы классической формы с циферблатом из отполированного шпона ореха или дуба. У некоторых из них может отсутствовать разметка или стрелки, однако такой дизайн удивительным образом вписывается в различные стили интерьера и будет превосходно смотреться как в офисе, так и дома. Разнообразие дизайнерских часов воодушевляет нас на размышление об уникальных возможностях и мимолетных событиях.
Винтажные часы являются важным декоративным элементом и играют особую роль в создании интерьера. Часы в духе середины прошлого столетия несут в себе высокую эстетическую функцию. Циферблаты некоторых из них встречаются с римскими цифрами или даже ржавчиной. Дизайнеры намеренно используют потертости или имитацию паутины. Такой вариант подойдет для квартиры в современном или промышленном (лофт) стиле
Антикварные часы несут в себе дух старины и ушедших эпох. Они прекрасно смотрятся в классических интерьерах. Позолоченные, выполненные из бронзы или с хрустальной отделкой, элегантные и консервативные – такие часы являются своего рода произведением искусства и готовы стать идеальным украшением вашей гостиной или кабинета.