Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Какие часы вы выберете?

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
homify Детские комната в эклектичном стиле
Loading admin actions …

В процессе обустройства своего дома или квартиры многие из нас часто забывают о функциональности предметов декора. На поиски необходимого украшения может уйти уйма времени, поэтому сегодня мы решили поговорить о самой незаменимой вещи, которая поможет нам оставаться пунктуальными в работе и точными в делах – о часах и дизайне времени.

Какие часы выбрать?

Гостиная-кухня Студия Искандарова Гостиная в стиле модерн
Студия Искандарова

Гостиная-кухня

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Человек, привыкший к планированию, не обойдется без часов. Порой, даже незаметно для себя мы поглядываем на циферблат наручных часов или отображающееся время на экране мобильного телефона. Время неумолимо движется вперед, а этот предмет  остаётся востребованным и по сей день. Согласитесь, что электронные часы или их классический вариант в вашем доме является функциональной необходимостью. 

Часы для вашего дома

Холл 2-го этажа Abwarten! Коридор, прихожая и лестница в колониальном стиле
Abwarten!

Холл 2-го этажа

Abwarten!
Abwarten!
Abwarten!

Многие дизайнеры предпочитают использовать массивные часы, которые могут красоваться прямо на полу или столе. Они идеально подойдут для пространства над камином или столиком возле стены в прихожей. Такое украшение смотрится просто и загадочно одновременно даже в небольших пространствах.

Украшение для ваших комнат

Проект загородного дома г.Екатеринбург, Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья Детская комната в стиле модерн
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Проект загородного дома г.Екатеринбург

Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья
Частный дизайнер и декоратор Девятайкина Софья

Практическая значимость часов остается бесспорной, но они также имеют собственную эстетическую сторону и могут передавать характер и вкус владельца. К тому же, с помощью них можно легко освежить интерьер любой комнаты и внести неповторимую изюминку.

Часы для детской

homify Детские комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Часы для детской комнаты – полезный и функциональный предмет, который может стать её незамысловатым украшением. Однако стоит позаботиться о громкости механизма, который никак не должен волновать покой ребенка в ночное время. Тем не менее, большие размеры часов отнюдь не означает их громкий ход, а производители уже давно придумали бесшумные механизмы.

Часы на любой вкус

homify Рабочий кабинет в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Ушло в прошлое то время, когда на полках и столах красовались однотипные круглые или квадратные будильники. Теперь мы можем подобрать для себя часы на любой вкус и кошелек. Дизайнерские магазины предлагают широкий выбор часов-картин с оригинальными и необычными формами циферблатов. В каком бы стиле ни был интерьер вашего дома или квартиры, вы всегда сможете найти достойный вариант, который подойдет именно вам.

Дизайнерские работы

Настенные часы DISCO ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
ИноВид

Настенные часы DISCO

ИноВид
ИноВид
ИноВид

Стильные настенные часы напоминают диско-шар в ночном клубе, так как они сделаны из зеркального материала, который создает иллюзию объема. Дизайн этих великолепных часов подходит для современных интерьеров, а также для неожиданных экспериментов в молодежных комнатах. Они создают праздничное настроение, а у некоторых даже способны вызвать острую потребность в танцах. 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Картонный циферблат

Настенные часы Madera ИноВид ГостинаяАксессуары и декорации
ИноВид

Настенные часы Madera

ИноВид
ИноВид
ИноВид

Шик и изысканность привносят часы классической формы с циферблатом из отполированного шпона ореха или дуба. У некоторых из них может отсутствовать  разметка или стрелки, однако такой дизайн удивительным образом вписывается в различные стили интерьера и будет превосходно смотреться как в офисе, так и дома. Разнообразие дизайнерских часов воодушевляет нас на размышление об уникальных возможностях и мимолетных событиях.

Любимая классика

Салон мебели Сквирел Dialma Brown, anydesign anydesign ГостинаяАксессуары и декорации
anydesign

Салон мебели Сквирел Dialma Brown

anydesign
anydesign
anydesign

Винтажные часы являются важным декоративным элементом и играют особую роль в создании интерьера. Часы в духе середины прошлого столетия несут в себе высокую эстетическую функцию. Циферблаты некоторых из них встречаются с римскими цифрами или даже ржавчиной. Дизайнеры намеренно используют потертости или имитацию паутины. Такой вариант подойдет для квартиры в современном или промышленном (лофт) стиле

Веяния старины

Белая гора, Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ ГостинаяАксессуары и декорации
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Белая гора

Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ
Дизайн студия Александра Скирды ВЕРСАЛЬПРОЕКТ

Антикварные часы несут в себе дух старины и ушедших эпох. Они прекрасно смотрятся в классических интерьерах. Позолоченные, выполненные из бронзы или с хрустальной отделкой, элегантные и консервативные – такие часы являются своего рода произведением искусства и готовы стать идеальным украшением вашей гостиной или кабинета.

Гостиная в стиле лофт
Какие часы вы выберете?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо