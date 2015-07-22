Какие часы вы выберете?

Ушло в прошлое то время, когда на полках и столах красовались однотипные круглые или квадратные будильники. Теперь мы можем подобрать для себя часы на любой вкус и кошелек. Дизайнерские магазины предлагают широкий выбор часов-картин с оригинальными и необычными формами циферблатов. В каком бы стиле ни был интерьер вашего дома или квартиры, вы всегда сможете найти достойный вариант, который подойдет именно вам.