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Минималистичный фасад загородной резиденции

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Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
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Нам полюбился минимализм за свою простоту, которую с легкостью можно реализовать и в интерьере, и в экстерьере. В стремлении свести все к лаконичности без привлечения дополнительных декоративных элементов, специалисты переосмыслили архитектурные традиции и акцентировали свое внимание на практичности и функциональности. Архитектурное бюро HEUT DESIGN проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Основными чертами этого проекта являются простой и элегантный дизайн, а также использование исключительно натуральных материалов.

Несложная геометрия

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Здесь характерны предельное упрощение и максимальная сложность композиции. Визуальное выделение горизонтальных и вертикальных плоскостей достигается при помощи отделки из натурального дерева.

Экстерьер

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых линий и четких форм. В глаза бросается строгий, деловой характер: минимум лишнего, максимум результата. Экстерьер выдержан в едином  стиле минимализма и практичности, предпочтение отдано светлым тонам, большому единому  пространству, с выделением функциональных зон.

Игра цвета

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Использование деревянных реек акцентирует внимание на контрастном цвете стен. Белый часто ассоциируется со стерильностью, однако, естественная текстура дерева создает атмосферу спокойствия и безмятежности, придает минималистичному фасаду уютный вид.

Любимый стиль

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

В минималистском стиле есть ряд преимуществ. Например, можно использовать для отделки фасада стекло, камень и дерево, и эти материалы станут отличными декоративными изюминками. Дерево – это всегда отличное решение, которое поддерживают структуру проекта, а также помогает вписаться в эко-ландшафт.

Милый дом

Suburban House, Heut Architects Heut Architects Дома в стиле минимализм
Heut Architects

Suburban House

Heut Architects
Heut Architects
Heut Architects

Деревянные конструкции как нельзя лучше вписываются в любой архитектурный проект загородного дома, создавая приветливый и уютный образ домашнего очага. Использование современных и натуральных материалов является главнейшим элементом декоративного оформления этого дома. Обратите внимание, как двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в любое время суток. Пространство можно разделить на несколько функциональных зон, чтобы насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца, позаниматься йогой или приготовить вкусный обед.

Как визуально увеличить кухню
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