Минималистичный фасад загородной резиденции

Нам полюбился минимализм за свою простоту, которую с легкостью можно реализовать и в интерьере, и в экстерьере. В стремлении свести все к лаконичности без привлечения дополнительных декоративных элементов, специалисты переосмыслили архитектурные традиции и акцентировали свое внимание на практичности и функциональности. Архитектурное бюро HEUT DESIGN проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Основными чертами этого проекта являются простой и элегантный дизайн, а также использование исключительно натуральных материалов.
Декоративное решение: простая геометрия форм, объединенная в сложную целостную группу. Здесь характерны предельное упрощение и максимальная сложность композиции. Визуальное выделение горизонтальных и вертикальных плоскостей достигается при помощи отделки из натурального дерева.
Этот дом является прекрасным примером гармоничного единства прямых линий и четких форм. В глаза бросается строгий, деловой характер: минимум лишнего, максимум результата. Экстерьер выдержан в едином стиле минимализма и практичности, предпочтение отдано светлым тонам, большому единому пространству, с выделением функциональных зон.
Использование деревянных реек акцентирует внимание на контрастном цвете стен. Белый часто ассоциируется со стерильностью, однако, естественная текстура дерева создает атмосферу спокойствия и безмятежности, придает минималистичному фасаду уютный вид.
В минималистском стиле есть ряд преимуществ. Например, можно использовать для отделки фасада стекло, камень и дерево, и эти материалы станут отличными декоративными изюминками. Дерево – это всегда отличное решение, которое поддерживают структуру проекта, а также помогает вписаться в эко-ландшафт.
Деревянные конструкции как нельзя лучше вписываются в любой архитектурный проект загородного дома, создавая приветливый и уютный образ домашнего очага. Использование современных и натуральных материалов является главнейшим элементом декоративного оформления этого дома. Обратите внимание, как двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в любое время суток. Пространство можно разделить на несколько функциональных зон, чтобы насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца, позаниматься йогой или приготовить вкусный обед.