Минималистичный фасад загородной резиденции

Нам полюбился минимализм за свою простоту, которую с легкостью можно реализовать и в интерьере, и в экстерьере. В стремлении свести все к лаконичности без привлечения дополнительных декоративных элементов, специалисты переосмыслили архитектурные традиции и акцентировали свое внимание на практичности и функциональности. Архитектурное бюро HEUT DESIGN проектирует уникальные здания, создавая каждый раз неповторимое произведение со сложными формами. Основными чертами этого проекта являются простой и элегантный дизайн, а также использование исключительно натуральных материалов.