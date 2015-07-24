Эстетика урбанизма или кухня в стиле лофт

Мировая индустриализация породила массу явлений, в том числе культурных. Например, в 40-х годах прошлого столетия появилось такое направление в дизайне и архитектуре, как лофт, и возникло оно вполне спонтанно. В Нью-Йорке пустовали бывшие мануфактурные помещения, которые было решено сдавать в качестве квартир, офисов, творческих мастерских. Собственно, лофт в переводе с английского означает «чердак, мансарда», и эти помещения действительно были похожи на чердак: отделка не делалась специально, голые кирпичные и бетонные стены соседствовали с мебелью, на потолке виднелись трубы и система вентиляции. Как такое «переоборудование» вошло в моду?
В таких лофт-галереях собирался весь культурный цвет, обсуждая новые картины и устраивая закрытые вечеринки, поэтому со временем стиль стал признаком богемности, непохожести на других. Это было свежей идеей, подхваченной архитекторами. Одно из самых знаменитых арт-пространств –
фабрика Энди Уорхолла, немало повлиявшая на популярность лофтов. Теперь прогрессивные дизайнеры уже намеренно стилизуют комнаты под
чердачный стиль, и это течение находит все больше поклонников. Несмотря на то, что стиль зародился еще в прошлом веке, до России он дошел всего несколько лет назад, поэтому можно сказать, что он сейчас находится на пике моды. Больше всего лофт подходит творческим, смелым натурам, которым не нравится обыденность и требуется больше воздуха и пространства для свежих идей и полета мысли. В индустриальном стиле может быть выдержана как вся квартира или дом, так и отдельные комнаты. Преимуществом создания лофт-пространства является то, что на отделку уйдет минимум затрат, при этом технику и мебель менять на новую не обязательно. Если вы решили обзавестись лофт-кухней, то вам обязательно пригодятся наши советы.
У лофта, как у любого другого направления дизайна, есть свои отличительные особенности, соблюдая которые вы без труда создадите комфортное и стильное индустриальное жилище. Во-первых, идеальное площадь для лофта – это так называемый
open space, то есть обширное открытое пространство, где нет разделителей в виде стен и дверей, а огромные окна не имеют границ. Во-вторых, высокие потолки, многоуровневая планировка и грубая отделка – это то, что делает лофт неповторимым и таким привлекательным. Что касается кухонь в квартирах, то лофт в чистом виде здесь невозможен, но стилизация в этом стиле – вполне, что доказывают многочисленные работы дизайнеров.
Перед тем, как приступить к воссозданию лофта в кухне, нужно безжалостно избавиться от обоев и плитки на стенах. Если под ними обнаружится кирпичная стена – то это несказанная удача для тех, кто грезит индустриальной комнатой. Но если таковой не найдется – не беда: можно оставить просто оштукатуренные стены или сымитировать кирпичную кладку с помощью облицовочного кирпича, который продается в магазинах стройматериалов. Одну стену желательно выкрасить в любой яркий цвет, а в интерьере кухни продублировать этот цвет в деталях. Остальной антураж лучше выполнить в белом, черном и сером тонах – в итоге должен получиться брутальный стиль с оригинальными акцентами. Не бойтесь, что поверхности будут выглядеть слишком
необработанными и простыми: именно этот эффект и достигается в лофте.
Полы на кухне в стиле лофт должны быть бетонными или деревянными. Если вы выбираете последний вариант, то пол можно отциклевать, а затем нанести лак прозрачного или матового типа. Как вариант, можно использовать плитку из графита, которая напоминает асфальтовую кладку. Не забывайте, что лофт имитирует промышленное помещение, поэтому от изысканных напольных покрытий и узорчатых половичков придется избавиться. При выборе плинтусов опирайтесь на цвет стен, тон плинтуса и стен должен максимально совпадать.
На заре появления стиля особым шиком считалось полное отсутствие отделки; потолок вообще оставался в неизменном виде, а выступающие балки и трубы выставлялись на всеобщее обозрение. Сейчас мало кто решится на такой смелый шаг, тем более что индустриальный интерьер теперь не вписывается в рамки заводского помещения, а воссоздается в современных апартаментах. Тем не менее, потолок так же не должен претерпевать серьезные изменения, как и стены и полы. Наиболее оптимальным решением станет покраска потолка в белый цвет, который визуально создаст еще больше пространства.
Освещение занимает особое место при оформлении кухни в стиле лофт. Света должно быть не просто много, а в избытке. Источниками служат не только громадные окна (кстати, максимально открытые, нечем не зашторенные; при необходимости можно использовать жалюзи), но и разнообразные светильники и торшеры. Дополнительный свет устанавливается над рабочей поверхностью, обеденным столом, бытовой техникой. Люстры самого невероятного дизайна в подходящей тематике или точечный свет – приветствуется любая форма подсветки.
В лесу
В основе цветовой гаммы стиля лофт лежат ахроматические цвета: белый, черный, оттенки серого. Но это только основа холста, на который наносятся штрихи любой палитры. Штрихи обычно воплощаются в одной из стен, а так же в декоративных аксессуарах. Без ярких пятен интерьер не будет выглядеть таким модным и неповторимым, но слишком усердствовать тоже не стоит – нескольких броских акцентов в одном цветовом спектре будет вполне достаточно.
Удивительно, но в таком современном направлении как лофт отлично чувствует себя мебель любого стиля. Годами хранившийся бабушкин буфет может оказаться очень к месту, главное, выдержать цветовую гамму и общий стиль во всем остальном. Недорогая отделка с минимумом затрат не влияет на то, как будет выглядеть мебель в кухне стиля лофт. Кстати, более уместными будут не закрытые шкафчики, а полностью открытые или прозрачные полки; они соответствуют общей идее
открытого пространства. Мебель так же выступает элементом зонирования площади. Например, барная стойка или столешницы могут разделять рабочую и обеденную зону кухни. Выбирайте функциональные и лаконичные предметы мебели, кухня должна оставаться просторной.
Один из парадоксов лофта – поразительное сочетание нового и старого. Возможно, такая гармония достигается как раз за счет грубой, простой отделки помещения. Смело возвращайте из дачи советский пузатый холодильник, а на стену устанавливайте плазму. Не нужно прятать ультрасовременную кухонную технику, она не испортит общую картину, а только наоборот прибавит креативности. Чем больше в размерах будет блендер или кофемашина – тем лучше и брутальнее. В кухню стиля лофт отлично впишутся металлические и хромированные поверхности, их можно сочетать с техникой.
Стиль лофт соответствует духу того времени, когда он возник. 20 век характерен новыми течениями, прогрессивными идеями, появлением массового и уличного искусства. Опираясь на это, нужно подбирать декоративные элементы для кухни в стиле лофт. Классическую картину в раме замените на постер или граффити на стене, хрустальную вазу – на сюрреалистичную фигурку, шторы и тюль – на жалюзи. Любые вещи из современной культуры, которые подойдут по настроению, не раздумывая, несите на кухню. Урбанистичная кухня не перестанет быть стильной, ведь она отражает динамизм и смелый характер жителей мегаполиса.