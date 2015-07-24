Эстетика урбанизма или кухня в стиле лофт

В таких лофт-галереях собирался весь культурный цвет, обсуждая новые картины и устраивая закрытые вечеринки, поэтому со временем стиль стал признаком богемности, непохожести на других. Это было свежей идеей, подхваченной архитекторами. Одно из самых знаменитых арт-пространств – фабрика Энди Уорхолла, немало повлиявшая на популярность лофтов. Теперь прогрессивные дизайнеры уже намеренно стилизуют комнаты под чердачный стиль, и это течение находит все больше поклонников. Несмотря на то, что стиль зародился еще в прошлом веке, до России он дошел всего несколько лет назад, поэтому можно сказать, что он сейчас находится на пике моды. Больше всего лофт подходит творческим, смелым натурам, которым не нравится обыденность и требуется больше воздуха и пространства для свежих идей и полета мысли. В индустриальном стиле может быть выдержана как вся квартира или дом, так и отдельные комнаты. Преимуществом создания лофт-пространства является то, что на отделку уйдет минимум затрат, при этом технику и мебель менять на новую не обязательно. Если вы решили обзавестись лофт-кухней, то вам обязательно пригодятся наши советы.