Брутальная нежность на Цветном бульваре

Цветной бульвар соединяет Мещанский и Тверской районы Москвы. На его территории находится ряд важнейших достопримечательностей столицы – Московский цирк Никулина, особняк поэта Брюсова, дом общества гимназистов. Большинство зданий бульвара имеют богатую историю и относятся к объектам культурного значения.

Но есть среди них спрятанное от посторонних глаз жилое пространство, ценность которого пока не была признана широкой общественностью, но мы не сомневаемся, что когда-нибудь это обязательно произойдет.

Речь идет о частной квартире, оформленной талантливейшими дизайнерами из студии Art-B.O.S. Прогулка по яркому и эксцентричному интерьеру этих апартаментов похожа на увлекательное приключение. Здесь вас на каждом шагу поджидают приятные сюрпризы. Вы заинтригованы? Тогда присоединяйтесь к нам!