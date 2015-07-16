Брутальная нежность на Цветном бульваре

Цветной бульвар соединяет Мещанский и Тверской районы Москвы. На его территории находится ряд важнейших достопримечательностей столицы – Московский цирк Никулина, особняк поэта Брюсова, дом общества гимназистов. Большинство зданий бульвара имеют богатую историю и относятся к объектам культурного значения.
Но есть среди них спрятанное от посторонних глаз жилое пространство, ценность которого пока не была признана широкой общественностью, но мы не сомневаемся, что когда-нибудь это обязательно произойдет.
Речь идет о частной квартире, оформленной талантливейшими дизайнерами из студии Art-B.O.S. Прогулка по яркому и эксцентричному интерьеру этих апартаментов похожа на увлекательное приключение. Здесь вас на каждом шагу поджидают приятные сюрпризы. Вы заинтригованы? Тогда присоединяйтесь к нам!
Взглянув на фото гостиной, нам просто хочется сказать
Вау! Вот, это эклектика!В простанстве просторной комнаты очень комфортно чувствуют себя вещи из разных стилей и эпох. Люстры-пауки, гигантское зеркало, невероятный металлический шкаф, фасад которого украшен тремя полуколоннами, деревянный обеденный стол со срезанными краями и прилагающимися к нему стульями с бархатной обивкой. Самое поразительное, что столь разные по форме и фактуре предметы мебели и материалы чудесным образом уживаются друг с другом и создают в квартире очень теплую и гостеприимную атмосферу.
Интерьер этих роскошных апартаментов – это смешение лофта и рустики. Эти, не лишенные некоторой жесткости стили, плохо совместимы с кружевными скатертями и нарезными досками с нарисованными на них бутонами ярких цветов. Поэтому дизайнеры не стали перегружать
сердце дома излишним декором, сделав упор на обеспечение максимального комфорта в рабочей зоне кухни.
Специалисты, работавшие над оформлением квартиры, рассказали, что сам заказчик предпочитает называть апартаменты
гнездом, а значит в них он намерен поселиться надолго.
Особой похвалы заслуживает цветовая гамма квартиры. Дизайнеры приложили немало усилий, чтобы создать гармоничный интерьер, каждый элемент которого имеет свой характер, но при этом не выбивается из общей концепции. Взаимодополнение вместо противоречия!
Благодаря безупречному художественному вкусу и безудержной фантазии заказчика и ребят из Art-B.O.S, в этой квартире вам уж точно не будет скучно. Практически в каждом уголке вас поджидает небольшой сюрприз, например, деревянный шкаф в форме лодки, скромно стоящий в углу ванной комнаты.
В этой квартире много внимания уделяется деталям. Авторы проекта иронизируют и нарушают правила. Художественным картинам не место на стенах, ведь их золотистые рамы гораздо лучше гармонируют с рисунком светлого паркета.
Вот такие забавные фигурки украшают широкий обеденный стол, стоящий посередине между зоной гостиной и кухни. Благодаря им, интерьер
гнездышка из кирпича и бетона выглядит тоньше, нежнее и легче.
Не будем скрывать, что именно эта комната вызывала у нас наибольшее любопытство. Мы предполагали, что увидим нечто похожее на красную комнату из
Твин пикс или
50 оттенков серого, но… нас встретила низкая двуспальная кровать с очаровательными декоративными подушками и солнечно желтый ковер с повторяющимся узором в форме больших цветов. Что тут скажешь… творцы этого пространства – это люди, которые умеют удивлять!
Еще один незаурядный проект дизайнерской студии вы можете посмотреть в Книге идей ’Чудесное преображение: из сталинки в лофт’.