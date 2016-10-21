Как скрыть стиральную машину в ванной комнате?

Так или иначе, наиболее популярным местом для установки стиральной машины в доме становится ванная комната. Конечно, ее можно установить на кухне или в прихожей, однако ее расположение именно в ванной для наших соотечественников считается наиболее целесообразным, не взирая на размеры самого помещения. Даже в просторной ванной комнате нельзя позволить себе поставить стиральную машину куда попало, не говоря уже о миниатюрном помещении. Вторым по значимости вопросом является скрытие стиральной машинки. Зачастую вид бытовой техники не вписывается в общий интерьер ванной комнаты и приходится прибегать к различным способам маскировки стиральной машины.

Если не уделить этому вопросу должного внимания, а установить технику на любое свободное место, внешний вид ванной комнаты вряд ли будет удачным. Во-первых, стиральная машинка будет резко выделяться, во-вторых, непродуманность планировки повлечет за собой неэффективное использование пространства.

Давайте рассмотрим основные варианты маскировки стиральной машины в ванной комнате.