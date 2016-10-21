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Как скрыть стиральную машину в ванной комнате?

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Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO Ванная комнатаХранение
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Так или иначе, наиболее популярным местом для установки стиральной машины в доме становится ванная комната. Конечно, ее можно установить на кухне или в прихожей, однако ее расположение именно в ванной для наших соотечественников считается наиболее целесообразным, не взирая на размеры самого помещения. Даже в просторной ванной комнате нельзя позволить себе поставить стиральную машину куда попало, не говоря уже о миниатюрном помещении. Вторым по значимости вопросом является скрытие стиральной машинки. Зачастую вид бытовой техники не вписывается в общий интерьер ванной комнаты и приходится прибегать к различным способам маскировки стиральной машины.

Если не уделить этому вопросу должного внимания, а установить технику на любое свободное место, внешний вид ванной комнаты вряд ли будет удачным. Во-первых, стиральная машинка будет резко выделяться, во-вторых, непродуманность планировки повлечет за собой неэффективное использование пространства.

Давайте рассмотрим основные варианты маскировки стиральной машины в ванной комнате.

Скройте ее в мебели

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO Ванная комнатаХранение
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

Сегодня на мебельном рынке представлены специальные гарнитуры для ванной комнаты, предусматривающие наличие места под бытовую технику. Перед покупкой таких модулей необходимо заранее убедиться в том, что размер ниши соответствует параметрам стиральной машинки. Если не устраивают по каким-то причинам имеющиеся в наличии гарнитуры, их можно изготовить по индивидуальному заказу. Обойдется такое решение недешево, но зато вы гарантированно получите идеальный вариант, соответствующий габаритам комнаты. Основное преимущество такого размещения машинки в том, что мебель можно подобрать под стиль комнаты.

Прикройте ее шторками

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое, MJMarchdesign MJMarchdesign Ванная комната в рустикальном стиле
MJMarchdesign

Дизайн интерьера дома в п.Зеленое

MJMarchdesign
MJMarchdesign
MJMarchdesign

Шторки предоставляют собой отличный прием для маскировки машины в ванной комнате. Очевидный плюс – возможность изолировать не только стиральную машину, но и всевозможные сантехнические коммуникации:  шланги и провода. 

При наличии в ванной комнате пестрой плитки для шторки лучше подойдет однотонная ткань. Также можно проявить творческий подход и украсить шторку на свой вкус, сделав ее неповторимой и оригинальной.

Создаем конструкцию с раздвижными дверями

Дом в неоклассическом стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Ванная в классическом стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в неоклассическом стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

В случае же, если вы не жалуетесь на недостаток свободного места, стоит подумать об установке встроенного шкафа-купе. В такой обьемный шкаф купе поместятся не только полотенца и другие мелкие банные принадлежности, но даже стиральная машина и вся ваша бытовая химия. Кроме того, вид стиральной машины не будет портить ванные комнаты в классическом стиле. При этом вы не только сможете сэкономить на покупке многочисленных столиков, шкафчиков и полочек и хранить все нужное в одном шкафу, но и освободить остальное помещение, где можо поставить сушилку для белья или гладильную доску.

Встроенное решение

homify Ванная комнатаМебель для ванной
homify

homify
homify
homify

Хорошим вариантом размещения станет встроенная машина. Сегодня такая техника весьма популярна. Однако располагать машинку придется в уже имеющейся мебели ванной, поэтому есть один нюанс: такой гарнитур придется делать на заказ непосредственно под дизайн комнаты и стиральной машинки.

Используйте вертикальные пространства ( стиральная машина на верхней полке)

Белый интерьер, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Ванная комната в стиле минимализм Серый
Tatiana Zaitseva Design Studio

Белый интерьер

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Стиральная машинка, расположенная на верхней полке, несмотря на нестандартное для нашего человека расположение, имеет свои неоспоримые преимущества. Во- первых, это конечно же экономия пространства. Согласитесь, в ситуации, когда каждый квадратный метр на счету приходится перебирать множество вариантов планировки, которые могли бы позволить максимально удобно разместить необходимые в хозяйстве предметы. Так, подвешивая стиральную машинку, Вы вполне можете разместить под ней бак для белья, мусорное ведро и т.д. 

Вторым плюсом подобной планировки является гигиеничность. Устанавливая стиральную машинку традиционным образом на полу, мы так или иначе не всегда можем протереть, вымыть пространство под ней. А установив ее на более высокий уровень, эта проблема отпадает.

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А как установлена стиральная машина в Вашей ванной комнате?

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