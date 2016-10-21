Как скрыть стиральную машину в ванной комнате?

Так или иначе, наиболее популярным местом для установки стиральной машины в доме становится ванная комната. Конечно, ее можно установить на кухне или в прихожей, однако ее расположение именно в ванной для наших соотечественников считается наиболее целесообразным, не взирая на размеры самого помещения. Даже в просторной ванной комнате нельзя позволить себе поставить стиральную машину куда попало, не говоря уже о миниатюрном помещении. Вторым по значимости вопросом является скрытие стиральной машинки. Зачастую вид бытовой техники не вписывается в общий интерьер ванной комнаты и приходится прибегать к различным способам маскировки стиральной машины.
Если не уделить этому вопросу должного внимания, а установить технику на любое свободное место, внешний вид ванной комнаты вряд ли будет удачным. Во-первых, стиральная машинка будет резко выделяться, во-вторых, непродуманность планировки повлечет за собой неэффективное использование пространства.
Давайте рассмотрим основные варианты маскировки стиральной машины в ванной комнате.
Сегодня на мебельном рынке представлены специальные гарнитуры для ванной комнаты, предусматривающие наличие места под бытовую технику. Перед покупкой таких модулей необходимо заранее убедиться в том, что размер ниши соответствует параметрам стиральной машинки. Если не устраивают по каким-то причинам имеющиеся в наличии гарнитуры, их можно изготовить по индивидуальному заказу. Обойдется такое решение недешево, но зато вы гарантированно получите идеальный вариант, соответствующий габаритам комнаты. Основное преимущество такого размещения машинки в том, что мебель можно подобрать под стиль комнаты.
Шторки предоставляют собой отличный прием для маскировки машины в ванной комнате. Очевидный плюс – возможность изолировать не только стиральную машину, но и всевозможные сантехнические коммуникации: шланги и провода.
При наличии в ванной комнате пестрой плитки для шторки лучше подойдет однотонная ткань. Также можно проявить творческий подход и украсить шторку на свой вкус, сделав ее неповторимой и оригинальной.
В случае же, если вы не жалуетесь на недостаток свободного места, стоит подумать об установке встроенного шкафа-купе. В такой обьемный шкаф купе поместятся не только полотенца и другие мелкие банные принадлежности, но даже стиральная машина и вся ваша бытовая химия. Кроме того, вид стиральной машины не будет портить ванные комнаты в классическом стиле. При этом вы не только сможете сэкономить на покупке многочисленных столиков, шкафчиков и полочек и хранить все нужное в одном шкафу, но и освободить остальное помещение, где можо поставить сушилку для белья или гладильную доску.
Хорошим вариантом размещения станет встроенная машина. Сегодня такая техника весьма популярна. Однако располагать машинку придется в уже имеющейся мебели ванной, поэтому есть один нюанс: такой гарнитур придется делать на заказ непосредственно под дизайн комнаты и стиральной машинки.
Стиральная машинка, расположенная на верхней полке, несмотря на нестандартное для нашего человека расположение, имеет свои неоспоримые преимущества. Во- первых, это конечно же экономия пространства. Согласитесь, в ситуации, когда каждый квадратный метр на счету приходится перебирать множество вариантов планировки, которые могли бы позволить максимально удобно разместить необходимые в хозяйстве предметы. Так,
подвешивая стиральную машинку, Вы вполне можете разместить под ней бак для белья, мусорное ведро и т.д.
Вторым плюсом подобной планировки является гигиеничность. Устанавливая стиральную машинку традиционным образом на полу, мы так или иначе не всегда можем протереть, вымыть пространство под ней. А установив ее на более высокий уровень, эта проблема отпадает.
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