Небольшие изменения, которые могут полностью преобразить дом

Небольшая композиция изображений на стене комнаты несет в себе на самом деле много значений: это и напоминание о ярких жизненных моментах, и цветовой акцент интерьера, и геометрическая форма, влияющая на интерьер. Поэтому даже легкие перемены такой настенной галереи помогут вам изменить атмосферу в комнате:

- поэкспериментируйте с форматами размещения рамок – вертикальными колоннами, горизонтальными линиями, в виде образных композиций,

- измените изображения в рамках – черно-белые фотографии подчеркнут изысканность интерьера, яркие краски добавят комнате энергичности

- смените образы в рамках – добавьте летнего тепла комнате в зимнюю стужу или создайте романтичный интерьер с помощью фотографий.