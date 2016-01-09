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Небольшие изменения, которые могут полностью преобразить дом

Перла Вереника Перла Вереника
Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
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Самый идеальный и выверенный до мелочей интерьер со временем становится уж слишком привычным и знакомым, хочется не расставаясь с удобными решениями, все-таки несколько преобразить комнату. Наша жизнь – это не каменный монумент, все течет и меняется. Пусть интерьер живет вместе с вами – подстраиваясь под ваше настроение и увлечения, помогая справится с трудностями и выразить свои идеи. Небольшие идеи декора помогут вмиг преобразить комнату и сделать ее не только удобной, но и всегда адекватной вашему стилю жизни.

Один дизайнерский элемент

homify ГостинаяШкафы и серванты
homify

homify
homify
homify

Позвольте себе небольшую шалость в интерьере – добавьте к достаточно простым и функциональным предметам нечто более креативное: дизайнерский аксессуар, оригинальную конструкцию, яркий декор. Конечно ваш интерьер вполне может обойтись без таких дополнений, все практичные вопросы благополучно решают обычные предметы интерьера. Но несравнимо более яркие ощущения  и творческую атмосферу интерьеру дарят образцы дизайнерского искусства.

Новый рисунок на стене

Дизайн двухкомнатной квартиры в "Московском" «Студия 3.14» Гостиная в скандинавском стиле
«Студия 3.14»

Дизайн двухкомнатной квартиры в Московском

«Студия 3.14»
«Студия 3.14»
«Студия 3.14»

Все мы с детства знаем – нет ничего проще, чем изобразить цветными мелками на свободном пространстве асфальтной дорожки или стены дома свой собственный мир: цветы и диковинные деревья, сказочных птиц и  яркую улыбку радуги. Дизайнеры предлагают не забывать о детской мудрости и продолжать во взрослой жизни воплощать свои мечты, желания, любимые образы в виде декора на стенах. Любой обычны интерьер приобретет индивидуальность  и свежесть с оригинальной росписью на стене. Красочное панно или монохромная графика, трафаретный рисунок или виниловые наклейки – главное чтобы образ соответствовал вашим идеям и мыслям.

Смена чехлов на подушках

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Даже такие маленькие акценты, как декоративные диванные подушки могут сыграть первую скрипку в интерьере комнаты. Попробуйте изменить баланс цветовой гаммы с помощью новых чехлов. Например, вместо холодных оттенков сделайте подушки ярко-оранжевыми, и интерьер сразу станет более ярким и насыщенным. Или акцентируйте определенный стиль: декор широкого низкого диванчика подушками с арабскими узорами придаст интерьеру настроение восточного релакса, а черно-белые графичные орнаменты – подчеркнут легкость и минимализм интерьера.

Новые растения и цветы в вашем интерьере

Cuadros Vivos, Kentia Decosustentable Kentia Decosustentable Домашнее хозяйство Хозяйственные товары Дерево
Kentia Decosustentable

Kentia Decosustentable
Kentia Decosustentable
Kentia Decosustentable

Жизненная энергия зелени, изысканная красота домашних цветов – маленький штрих, преображающий всю комнату. Даже самый маленький кактус на столе добавит живости вашему интерьеру. Оригинальные решения озеленения: вертикальный сад, рамки с растениями – привнесут не только природную красоту растений, но и индивидуальность. 

Редизайн галереи на стене

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores Гостиная в стиле модерн
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

Небольшая композиция изображений на стене комнаты несет в себе на самом деле много значений: это и напоминание о ярких жизненных моментах, и цветовой акцент интерьера, и геометрическая форма, влияющая на интерьер. Поэтому даже легкие перемены такой настенной галереи помогут вам изменить атмосферу в комнате: 

- поэкспериментируйте с форматами размещения рамок – вертикальными колоннами, горизонтальными линиями, в виде образных композиций,

- измените изображения в рамках – черно-белые фотографии подчеркнут изысканность интерьера, яркие краски добавят комнате энергичности

- смените образы в рамках – добавьте летнего тепла комнате в зимнюю стужу или создайте романтичный интерьер с помощью фотографий.

Перестановка мебели

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture ГостинаяПолки
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Кардинально новый образ интерьера можно сложить из прежних элементов, просто разместив их в другом порядке. Не привнося ничего нового в комнату, переставьте уже имеющиеся предметы несколько иначе: поменяйте местами шкаф и диван, сгруппируйте в одной части комнаты общую зону отдыха, а в другой – уединенный уголок с креслом и маленьким столиком. Такие перестановки полезны не только для интерьера, это оживляет и нашу жизнь, избавляя нас от автоматичности повседневных действий.

Декоративные поделки

Rompecabezas de ornamentos, BIMAGO BIMAGO ГостинаяАксессуары и декорации
BIMAGO

BIMAGO
BIMAGO
BIMAGO

Изготовление предметов интерьера своими руками радует и самим процессом, и результатом. Непередаваемы ощущения рождения в ваших руках новых образов из заурядных предметов, то самое преображение силой творческого воображения десятка пуговиц, мотка ниток, дюжины разноцветных лоскутов  - в нечто цельное и новое. И интерьер дома с такими поделками также обновляется каждый раз, впитывая красочность образов, отражая ваше настроение, мысли, идеи.

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