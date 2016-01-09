Небольшие изменения, которые могут полностью преобразить дом

Самый идеальный и выверенный до мелочей интерьер со временем становится уж слишком привычным и знакомым, хочется не расставаясь с удобными решениями, все-таки несколько преобразить комнату. Наша жизнь – это не каменный монумент, все течет и меняется. Пусть интерьер живет вместе с вами – подстраиваясь под ваше настроение и увлечения, помогая справится с трудностями и выразить свои идеи. Небольшие идеи декора помогут вмиг преобразить комнату и сделать ее не только удобной, но и всегда адекватной вашему стилю жизни.
Позвольте себе небольшую шалость в интерьере – добавьте к достаточно простым и функциональным предметам нечто более креативное: дизайнерский аксессуар, оригинальную конструкцию, яркий декор. Конечно ваш интерьер вполне может обойтись без таких дополнений, все практичные вопросы благополучно решают обычные предметы интерьера. Но несравнимо более яркие ощущения и творческую атмосферу интерьеру дарят образцы дизайнерского искусства.
Московском
Все мы с детства знаем – нет ничего проще, чем изобразить цветными мелками на свободном пространстве асфальтной дорожки или стены дома свой собственный мир: цветы и диковинные деревья, сказочных птиц и яркую улыбку радуги. Дизайнеры предлагают не забывать о детской мудрости и продолжать во взрослой жизни воплощать свои мечты, желания, любимые образы в виде декора на стенах. Любой обычны интерьер приобретет индивидуальность и свежесть с оригинальной росписью на стене. Красочное панно или монохромная графика, трафаретный рисунок или виниловые наклейки – главное чтобы образ соответствовал вашим идеям и мыслям.
Даже такие маленькие акценты, как декоративные диванные подушки могут сыграть первую скрипку в интерьере комнаты. Попробуйте изменить баланс цветовой гаммы с помощью новых чехлов. Например, вместо холодных оттенков сделайте подушки ярко-оранжевыми, и интерьер сразу станет более ярким и насыщенным. Или акцентируйте определенный стиль: декор широкого низкого диванчика подушками с арабскими узорами придаст интерьеру настроение восточного релакса, а черно-белые графичные орнаменты – подчеркнут легкость и минимализм интерьера.
Жизненная энергия зелени, изысканная красота домашних цветов – маленький штрих, преображающий всю комнату. Даже самый маленький кактус на столе добавит живости вашему интерьеру. Оригинальные решения озеленения: вертикальный сад, рамки с растениями – привнесут не только природную красоту растений, но и индивидуальность.
Небольшая композиция изображений на стене комнаты несет в себе на самом деле много значений: это и напоминание о ярких жизненных моментах, и цветовой акцент интерьера, и геометрическая форма, влияющая на интерьер. Поэтому даже легкие перемены такой настенной галереи помогут вам изменить атмосферу в комнате:
- поэкспериментируйте с форматами размещения рамок – вертикальными колоннами, горизонтальными линиями, в виде образных композиций,
- измените изображения в рамках – черно-белые фотографии подчеркнут изысканность интерьера, яркие краски добавят комнате энергичности
- смените образы в рамках – добавьте летнего тепла комнате в зимнюю стужу или создайте романтичный интерьер с помощью фотографий.
Кардинально новый образ интерьера можно сложить из прежних элементов, просто разместив их в другом порядке. Не привнося ничего нового в комнату, переставьте уже имеющиеся предметы несколько иначе: поменяйте местами шкаф и диван, сгруппируйте в одной части комнаты общую зону отдыха, а в другой – уединенный уголок с креслом и маленьким столиком. Такие перестановки полезны не только для интерьера, это оживляет и нашу жизнь, избавляя нас от автоматичности повседневных действий.
Изготовление предметов интерьера своими руками радует и самим процессом, и результатом. Непередаваемы ощущения рождения в ваших руках новых образов из заурядных предметов, то самое преображение силой творческого воображения десятка пуговиц, мотка ниток, дюжины разноцветных лоскутов - в нечто цельное и новое. И интерьер дома с такими поделками также обновляется каждый раз, впитывая красочность образов, отражая ваше настроение, мысли, идеи.