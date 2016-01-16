Фасад дома является своеобразной визитной карточкой его владельцев. Он представляет собой показатель их гостеприимства, создает впечатление о них. Если вы не желаете, чтобы фасад вашего дома имел тусклый, серый и унылый внешний вид, то нужно серьезно подойти к выбору цвета фасада. Но для этого важно знать некоторые нюансы и правила выбора цвета, факторы, влияющие на определение в этом вопросе. Если все это не соблюдать, то дом будет выглядеть негармонично.
В данной статье вы ознакомитесь с тем, что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома. Вы узнаете некоторые правила, которых нужно придерживаться.
Дома, расположенные в северных районах, обычно выполняются в более тёмных цветах, так как они поглощают немалое количество солнечных лучей, а также сильнее нагреваются. В южных районах отдавайте предпочтение светлым цветам, которые отражают солнечный свет, а значит, не способствуют перегреву.
При выборе оттенка красящего состава нужно обязательно учитывать тот факт, что при солнечном свете цвет будет иметь более яркий вид, а в тени он станет насыщенным, но тусклым. Также колер подбирается с учетом того, как сильно освещена прилегающая к дому территория. Цвет в каталоге и на фасаде из-за разной обстановки будет все же отличаться, не забывайте про этот нюанс. Если вы выбрали глянцевую краску, а ваш дом попадает под яркое солнце, то глянец будет иметь слишком блестящий вид. В такой ситуации больше подойдет матовая краска. Небольшой блеск будет уместен в том случае, если дом будет находиться в затененном месте.
Как вы уже поняли, важным является не только пейзаж, окружающая обстановка в целом, но и располагающиеся дома по соседству. Ваш дом обязательно должен с ними гармонировать. В связи с этим обратите внимание на ведущую цветовую гамму всей улицы. Если у вас есть желание отличиться, то для покраски фасада дома возьмите более насыщенный цвет. Если соседние дома покрашены в песочные оттенки, а вы решитесь на розовый или сиреневый цвет фасада, то ваше строение будет выделяться на общем фоне. Перед тем как выбрать явно контрастный цвет, подумайте хорошо. Также очень важно учитывать цвета построек, находящиеся на приусадебной территории. Беседка, скамейки, ворота должны гармонировать с цветом фасада. Если неправильно подобрать цвет, то ваш дом будет иметь слишком серый или слишком вульгарный вид на фоне соседствующих сооружений.
Что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома? Также подумайте и о сочетании с окружающим ландшафтом. Если имеется большое количество растительности, то смело используйте палитру из зеленых, коричневых и серых тонов. Для домов прибрежной зоны актуальны бирюзовые, коралловые, бежевые и голубые тона.
Что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома? Цвет для фасада и способ покраски нужно выбирать, исходя из того, из какого материала сделан фасад. Антисептические, алкидные и масляные краски ложатся на поверхность фасада по-разному. Это значит, что цвет будет больше или меньше насыщен в зависимости от вида краски. Фасад из дерева впитывает красящие составы сильнее, поэтому их возможно придется красить в несколько слоев. Также на деревянном фасаде отлично смотрится глянец. На оштукатуренные и бетонные фасады в основном наносят матовую акриловую краску. Одного слоя будет мало для получения равномерного цвета, но в такой ситуации вполне можно обойтись двумя слоями краски.
Что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома? Цвета для фасада во многом определяет и форма дома, продиктованная стилем архитектуры. Так в классическом стиле не рекомендуют использовать яркие цветовые оттенки. Лучше выбирать пастельные, желтые, белые тона, которые плавно переходят к темной кровле. Популярно такое сочетание, как белый фасад и красная крыша. При наличии альпийского стиля нужны благородные оттенки, присущие натуральному дереву. Учтите, что важна форма не только всего дома, но и элементов декора, которые используются в отделке. Сложная форма строения не терпит яркие цвета, так как они будут подчеркивать все его изгибы.
Цвет оказывает непосредственное влияние и на размеры дома. К примеру, темные оттенки уменьшат объемы, а вот светлые наоборот визуально увеличат. Если у вас маленький дом, то цвет фасада обязательно должен быть светлым. Жилище большого размера можно окрасить в любой колер, так как риск визуального уменьшения размера в этом случае минимален. Помните, что яркие цвета также зрительно увеличивают размер строения.
Что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома еще? Стоит отметить, что цвет дома должен комбинироваться не только с окружающей средой, но и с частями самого строения, к примеру, с окнами и дверьми. Если вы хотите подчеркнуть эти элементы дома, то покрасьте их в цвет, который будет отличаться от основного.
Если красиво сочетать несколько цветов или оттенков, то это поможет создать удивительную картину, которая полностью поменяет представление о доме. Но если вы захотели комбинировать цвета, то нужно учесть следующее:
- Расстановка главных акцентов. Подумайте, что вы хотите выделить цветом, будет ли это крыльцо или дверь. Воспользуйтесь в этом вопросе советами и консультацией с профессионалами.
- Стиль внешнего интерьера и фасада должен быть одинаковым. Перед выбором цвета наружных стен подумайте о цветовом решении внутри дома. Крыша и фасад могут быть выполнены в едином колере, который будет гармонично подобран. Также можно применить и стильный контраст. Самым распространенным вариантом является коричневая крыша и желтый фасад.
Таким образом, вы узнали, что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома, как правильно осуществить этот выбор и не ошибиться.