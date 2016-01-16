Фасад дома является своеобразной визитной карточкой его владельцев. Он представляет собой показатель их гостеприимства, создает впечатление о них. Если вы не желаете, чтобы фасад вашего дома имел тусклый, серый и унылый внешний вид, то нужно серьезно подойти к выбору цвета фасада. Но для этого важно знать некоторые нюансы и правила выбора цвета, факторы, влияющие на определение в этом вопросе. Если все это не соблюдать, то дом будет выглядеть негармонично.

В данной статье вы ознакомитесь с тем, что нужно знать, чтобы выбрать цвет дома. Вы узнаете некоторые правила, которых нужно придерживаться.