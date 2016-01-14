Свет мой зеркальце…

Зеркала в нашей жизни стали настолько привычны, что мы совершенно не обращаем на них внимания. Хотя и придаем достаточное значение. В эпоху повальных «селфи» зеркала получили иную функциональность в добавок к той, что была у этого предмета исторически. Первые зеркала появились в интерьерах людей в начале XIII века. Позволить себе приобретение данного предмета могли лишь только прогрессивные и весьма обеспеченные люди. Тогда зеркало было чем-то, вроде новой модели сверхмодного и всеми ожидаемого гаджета, некоторым приходилось продавать имения, чтобы заполучить сверкающий гладкий прямоугольник работы венецианских мастеров. Тогда обычное зеркало стоило дороже работ Рафаэля, при этом, имея весьма заурядный вид.