Свет мой зеркальце…

Зеркала в нашей жизни стали настолько привычны, что мы совершенно не обращаем на них внимания. Хотя и придаем достаточное значение. В эпоху повальных «селфи» зеркала получили иную функциональность в добавок к той, что была у этого предмета исторически. Первые зеркала появились в интерьерах людей в начале XIII века. Позволить себе приобретение данного предмета могли лишь только прогрессивные и весьма обеспеченные люди. Тогда зеркало было чем-то, вроде новой модели сверхмодного и всеми ожидаемого гаджета, некоторым приходилось продавать имения, чтобы заполучить сверкающий гладкий прямоугольник работы венецианских мастеров. Тогда обычное зеркало стоило дороже работ Рафаэля, при этом, имея весьма заурядный вид.
Стоит порадоваться, что в настоящее время зеркала стали доступны и разнообразны во всех смыслах: дизайн, цена – отвечают требованиям любого индивидуума. Функциональность зеркал в полной мере оценена и дизайнерами интерьера, и декораторами, и архитекторами, и проектировщиками мебели.
В интерьерах стран Скандинавии не терпят лишних предметов. Каждый несет свое настроение и свою функцию. Поэтому и такой декоративный предмет, как зеркало должен нести максимум пользы. А за позитивные эмоции всегда отвечает яркий цвет.
Существует множество вариаций на тему зеркал в классическом интерьере. Причем не только обрамленное багетом зеркальное стекло может вписаться в такой декор. Дизайнеры предлагают обрамлять зеркала керамикой, с характерным классическим рисунком или нанести контрастный узор по краям зеркала. А чтобы смягчить консерватизм классики вполне допускается поиграть с цветом багета или вариантами его исполнения.
Интерьер малогабаритных городских квартир, как правило, нуждается в более детальном планировании. Обратите внимание, как хорошо смотрится овальное зеркало в этом маленьком и слегка
угловатом жилище. Зеркальные поверхности круглой формы помогают избавиться от ощущения жизни в «коробке», а также отвлекают от квадратных проемов и острых углов, которые, напротив, всегда подчеркивают малогабаритность пространства.
И с этим согласится любой. Отныне зеркало уместно не только в ванной комнате, прихожей или будуаре. Время экспериментировать! Решения не должны ограничиваться привычными зонами, ведь нам очень важно быть уверенными в том, что мы прекрасно выглядим, и в гостиной, и на кухне.
Не стоит считать, что лишний взгляд в зеркало – признак эгоцентризма, порой стоит улыбнуться и самому себе. И поможет в этом всё то же зеркало.
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