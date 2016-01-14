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Свет мой зеркальце…

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OPTIC MIRROR by BONESSI, BONESSI BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор
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Зеркала в нашей жизни стали настолько привычны, что мы совершенно не обращаем на них внимания. Хотя и придаем достаточное значение.  В эпоху повальных «селфи» зеркала получили  иную функциональность в добавок к той, что была у этого предмета исторически. Первые зеркала появились в интерьерах людей в начале XIII века. Позволить себе приобретение  данного предмета могли лишь только прогрессивные и весьма обеспеченные люди. Тогда  зеркало было чем-то, вроде новой модели сверхмодного и всеми ожидаемого гаджета,  некоторым приходилось продавать имения, чтобы заполучить сверкающий гладкий  прямоугольник работы венецианских мастеров.  Тогда обычное зеркало стоило дороже работ  Рафаэля, при этом, имея весьма заурядный вид. 

На любой вкус

Зеркало с вешалкой голубое Enjoyme Ванная комнатаДекор
Enjoyme

Зеркало с вешалкой голубое

Enjoyme
Enjoyme
Enjoyme

Стоит порадоваться, что в настоящее время зеркала стали доступны и разнообразны во всех  смыслах: дизайн, цена – отвечают требованиям любого индивидуума. Функциональность зеркал в полной мере оценена и дизайнерами интерьера, и декораторами, и архитекторами, и проектировщиками мебели. 

Скандинавский стиль

Зеркало OPTIC BONESSI Спальная комната Аксессуары и декор зеркало,декор,дизайн,интерьер,настольное зеркало,предметы интерьера
BONESSI

Зеркало OPTIC

BONESSI
BONESSI
BONESSI

В интерьерах стран Скандинавии не терпят лишних предметов. Каждый несет свое настроение и свою функцию. Поэтому и такой декоративный предмет, как зеркало должен нести максимум пользы. А за позитивные эмоции всегда отвечает яркий цвет.

Классика – есть классика

Классическая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни Спальная комната Шкафы для одежды и комоды
Немецкие кухни

Классическая мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Существует множество вариаций на тему зеркал в классическом интерьере.  Причем не только обрамленное багетом зеркальное стекло может вписаться в такой декор.  Дизайнеры предлагают обрамлять зеркала керамикой, с характерным классическим рисунком или нанести контрастный  узор по краям зеркала.  А чтобы смягчить консерватизм классики вполне допускается поиграть с цветом багета или вариантами его исполнения.

Оптические иллюзии

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Интерьер малогабаритных городских квартир, как правило, нуждается в более детальном планировании. Обратите внимание, как хорошо смотрится овальное зеркало в этом маленьком и слегка угловатом жилище. Зеркальные поверхности круглой формы помогают избавиться от ощущения жизни в «коробке», а также отвлекают от квадратных проемов и острых углов, которые, напротив, всегда подчеркивают малогабаритность пространства.

Зеркалу везде найдется место!

Кухня 13 кв.м. Oleggio КухняКухонная мебель
Oleggio

Кухня 13 кв.м.

Oleggio
Oleggio
Oleggio

И с этим согласится любой. Отныне зеркало уместно не только в ванной комнате, прихожей или  будуаре. Время экспериментировать! Решения не должны ограничиваться привычными зонами, ведь нам очень важно быть уверенными в том, что мы прекрасно выглядим, и в гостиной, и на кухне.

Хорошее настроение

Пример использования модулей для прихожей ООО 'Сфера' Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
ООО <q>Сфера</q>

Пример использования модулей для прихожей

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

Не стоит считать, что лишний взгляд в зеркало – признак эгоцентризма, порой стоит улыбнуться и самому себе. И поможет в этом всё то же зеркало.

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