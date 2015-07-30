Нежность по-скандинавски

Кто познал Алупку, тот познал самые изящные черты всего ЮБК , – писал Евгений Марков, известный писатель и краевед. Каждый год на отдых в городе, что расположен на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри, собираются тысячи туристов. В начале июня море взрывается мелкими брызгами, которые приветливо встречают начало купального сезона. Сами жители города говорят, что Алупка – это место для активных любителей природных красот и чистого моря.

Сегодня нам предстоит оказаться в одной из квартир ЖК «Арабская ночь», интерьер которой выполнен в скандинавском стиле. Предлагаем вашему вниманию фотографии проекта, реализованного дизайн студией ROMM.