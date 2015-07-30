Нежность по-скандинавски

Кто познал Алупку, тот познал самые изящные черты всего ЮБК, – писал Евгений Марков, известный писатель и краевед. Каждый
год на отдых в городе, что расположен на южном склоне Крымских гор, возле
подножия горы Ай-Петри, собираются тысячи туристов. В начале июня море
взрывается мелкими брызгами, которые приветливо встречают начало купального
сезона. Сами жители города говорят, что Алупка – это место для активных
любителей природных красот и чистого моря.
Сегодня нам предстоит оказаться в одной из квартир ЖК «Арабская ночь», интерьер которой выполнен в скандинавском стиле. Предлагаем вашему вниманию фотографии проекта, реализованного дизайн студией ROMM.
Наверняка поклонники помпезной классики и элегантного ар-деко свысока смотрят на обаятельный и комфортный скандинавский стиль, который стремится свести к минимуму какой-либо декор, однако, стоит хотя бы раз оказаться в его интерьерах, чтобы окончательно влюбиться в столь стильный подход к оформлению и декорированию пространства, лишенного и намека на помпезность.
Алупка – город солнечный, поэтому при оформлении квартиры или дома, такой «подарок природы» стоит подчеркнуть и сделать основополагающим. В светлом и нежном интерьере этой квартиры, кажется, сделано все исключительно с целью создания неповторимого уюта курортного города. Совершенно очевидно, что жить здесь будут любители природных красот и чистого моря.
Эта квартира относительно небольшая, поэтому нашлось применение эргономике. Гостиная объединена с кухней: для удобства привычный обеденный стол заменен на высокую барную стойку, столешница которого выполнена из светлой породы дерева, как и столешница кухонного гарнитура и настенные полки. В комнате нашлось место и для стола, за которым хозяевам будет определенно приятно пить утренний кофе.
В оформлении этой гостиной мы видим удачное сочетание скандинавского стиля и современных элементов дизайна. Камин в данном случае является своеобразным центром притяжения остальных предметов мебели, которые расположены вокруг. Все вместе выглядит и изящно, и современно.
Оформление спальной комнаты не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической спальни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом, лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Стоит отметить, что, выбранный дизайнерами марсала – цвет 2015 года. Комфортная небольшая спальня оборудована удобной системой хранения, она лишена фурнитуры и лишних деталей.