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Нежность по-скандинавски

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Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Столовая комната в стиле модерн
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Кто познал Алупку, тот познал самые изящные черты всего ЮБК, – писал Евгений Марков, известный писатель и краевед. Каждый год на отдых в городе, что расположен на южном склоне Крымских гор, возле подножия горы Ай-Петри, собираются тысячи туристов. В начале июня море взрывается мелкими брызгами, которые приветливо встречают начало купального сезона. Сами жители города говорят, что Алупка – это место для активных любителей природных красот и чистого моря.

Сегодня нам предстоит оказаться в одной из квартир ЖК «Арабская ночь», интерьер которой выполнен в скандинавском стиле. Предлагаем вашему вниманию фотографии проекта, реализованного дизайн студией ROMM.

Светлая гостиная

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Столовая комната в стиле модерн
ROMM

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка)

ROMM
ROMM
ROMM

Наверняка поклонники помпезной классики и элегантного ар-деко свысока смотрят на обаятельный и комфортный скандинавский стиль, который стремится свести к минимуму какой-либо декор, однако, стоит хотя бы раз оказаться в его интерьерах, чтобы окончательно влюбиться в столь стильный подход к оформлению и декорированию пространства, лишенного и намека на помпезность.

Светлая кухня

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Кухня в стиле модерн
ROMM

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка)

ROMM
ROMM
ROMM

Алупка – город солнечный, поэтому при оформлении квартиры или дома, такой «подарок природы» стоит подчеркнуть и сделать основополагающим. В светлом и нежном интерьере этой квартиры, кажется, сделано все исключительно с целью создания неповторимого уюта курортного города. Совершенно очевидно, что жить здесь будут любители природных красот и чистого моря.

Солнечный островок для отдыха

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Кухня в стиле модерн
ROMM

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка)

ROMM
ROMM
ROMM

Эта квартира относительно небольшая, поэтому нашлось применение эргономике. Гостиная объединена с кухней: для удобства привычный обеденный стол заменен на высокую барную стойку, столешница которого выполнена из светлой породы дерева, как и столешница кухонного гарнитура и настенные полки. В комнате нашлось место и для стола, за которым хозяевам будет определенно приятно пить утренний кофе.

Камин согреет в зимнее время

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Столовая комната в стиле модерн
ROMM

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка)

ROMM
ROMM
ROMM

В оформлении этой гостиной мы видим удачное сочетание скандинавского стиля и современных элементов дизайна. Камин в данном случае является своеобразным центром притяжения остальных предметов мебели, которые расположены вокруг. Все вместе выглядит и изящно, и современно.

Комфортная спальная комнатя

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка), ROMM ROMM Детская комната в стиле модерн
ROMM

Дизайн интерьера объединенной квартиры в ЖК «Арабская ночь» (Алупка)

ROMM
ROMM
ROMM

Оформление спальной комнаты не вызвало много сложностей, так как планировка сложилась естественно, исходя из логики помещения. Как известно, интерьер минималистической спальни не приемлет излишнего декора и узоров, таким образом, лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Стоит отметить, что, выбранный дизайнерами марсала – цвет 2015 года. Комфортная небольшая спальня оборудована удобной системой хранения, она лишена фурнитуры и лишних деталей.

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