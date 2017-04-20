homify 360°: Разговоры о беседках

Лето – это пора отдыха, дарящая каждому человеку множество незабываемых моментов. Когда оно балует нас хорошими выходными, мы с удовольствием проводим эти дни за гордом в кругу семьи или веселых друзей. Пожалуй, мало что может сравниться с уютным потрескиванием углей любимого мангала, видом на озеро, невообразимым закатом и приятной тишиной, пропитанной тонким шепотом воды и листьев. Кто-то из нас любит обустроиться на веранде, другой – под открытым небом на лужайке. Но бесспорным лидером по комфортабельности времяпрепровождения является дачная беседка или патио. Дизайны современных беседок стали настоящими произведениями архитектурного искусства, и сегодня нам предстоит увидеть один из таких изящных проектов.