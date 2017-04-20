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homify 360°: Разговоры о беседках

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Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле
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Лето – это пора отдыха, дарящая каждому человеку множество незабываемых моментов. Когда оно балует нас хорошими выходными, мы с удовольствием проводим эти дни за гордом в кругу семьи или веселых друзей. Пожалуй, мало что может сравниться с уютным потрескиванием углей любимого мангала, видом на озеро, невообразимым закатом и приятной тишиной, пропитанной тонким шепотом воды и листьев. Кто-то из нас любит обустроиться на веранде, другой – под открытым небом на лужайке. Но бесспорным лидером по комфортабельности времяпрепровождения является дачная беседка или патио. Дизайны современных беседок стали настоящими произведениями архитектурного искусства, и сегодня нам предстоит увидеть один из таких изящных проектов.

Излюбленное место для отдыха

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Вот уже много столетий подряд беседки являются самым популярным и функциональным украшением садового декора и местом отдыха. Под крышей садовой беседки можно спрятаться от палящего солнца и небольшого дождя, уединиться, почитать книгу или поработать. В беседках устанавливают столики для небольших трапез, а также гриль. Счастливчики, владеющие загородной недвижимостью с собственным садом, в котором установлена беседка, могут оценить все её достоинства.

Ландшафт

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Какими бы захватывающими ни были путешествия, дни, проведенные в семейном кругу с простыми радостями вроде общения, прослушивания музыки, совместной трапезы – бесценны. Разрабатывая проект открытого строения, важно учесть материал и стиль исполнения главного здания. Хорошо, если беседка выдержана в общей с домом концепции и гармонично вписывается в ландшафт сада или приусадебного участка. Не стоит забывать, что на помощь всегда готовы подоспеть специалисты, занимающиеся  ландшафтной архитектурой

Оснащение

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,интерьер,дизайн,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Беседка, которую мы видим на фотографии, имеет всё необходимое для комфортного отдыха: мангал, гриль, русскую печь, собственную кухню с кухонным островом. Совершенно очевидно, что под её крышей можно не только обезопасить себя от капризов природы, но и наслаждаться деликатесами за обеденным столом и непосредственно на свежем воздухе.

Единение с природой

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Столовая комната в классическом стиле беседка,обеденный стол,дизайн,интерьер,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Эта постройка возвышается над водной гладью небольшого искусственного пруда – такое архитектурное решение привносит в атмосферу спокойствие и нотки волшебства, — стеклянный пол позволяет наблюдать за многочисленными жителями подводного мира.

Только натуральные материалы

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Кухня в классическом стиле беседка,кухня,гриль,мангал,японский тепланом,русская печь,дизайн,интерьер,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Излюбленный материал для строительства беседки или патио – дерево. Однако альянс с камнем будет верой и правдой служить долгие годы. Удобная и уютная атмосфера была создана благодаря максимальной «погруженности» постройки в природу, в том числе и за счет использования натуральных материалов.

В любое время суток…

Беседкав п.Гринфилд, ARCHDUET&DA ARCHDUET&DA Дома в классическом стиле беседка,дизайн,интерьера,искусство
ARCHDUET&amp;DA

Беседкав п.Гринфилд

ARCHDUET&DA
ARCHDUET&amp;DA
ARCHDUET&DA

Стеклянные стены позволяют наслаждаться видом на прекрасный сад и довольствоваться естественным светом практически весь день. В вечернее время в беседке зажигаются уютные золотистые светильники, поэтому в этом пространстве всегда присутствует ощущение семейного тепла.

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