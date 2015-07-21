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Спальня в классическом стиле

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homify Спальня в классическом стиле
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Центром домашнего уюта и комфорта всегда становится спальня. Это та комната, где человек снимает все маски , освобождается от ежедневной рутины. Именно поэтому спальня должна стать зоной полного комфорта, восстановления сил. 

Спальня в классическом стиле – верное решение для тех, кто желает проводить ночи в красивом и тихом окружении. Спокойная цветовая гамма, натуральные фактуры, простые линии и формы – вот что характерно для классической спальни. Мебель для спальни в классическом стиле не лишена изящества и при этом она рациональная и очень удобная.

Строгий классицизм

Принцип семейного совета AR-KA architectural studio Спальня в классическом стиле
AR-KA architectural studio

Принцип семейного совета

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

Начиная разговор о спальне в классическом стиле, необходимо в первую очередь рассмотреть строгий классический стиль. Неотъемлемыми чертами подобного интерьера является массивная деревянная мебель, обитая качественными дорогими тканями. Напольное покрытие – паркет или ламинат. В качестве элементов декора используются тяжелые шторы, хрустальные люстры, а также украшения из дерева, фарфора и хрусталя.

Пастельные тона

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Любителям нежных пастельных оттенков без сомнения понравилась бы представленная комната. Хрустальная свисающая люстра; невесомые, прозрачные тюли и хрупкие стеклянные  прикроватные столики. От подобного интерьера веет изяществом и уютом.

Монохромный интерьер

Спальня Студия Павла Полынова Спальня в классическом стиле
Студия Павла Полынова

Спальня

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

Классическая спальня может быть выдержана в одном или двух цветах. Сочетание белого и бежевого,  подержанное бронзовыми аксессуарами, придает спальне легкость, воздушность и уют. Стеклянный шкаф визуально удлиняет небольшую по размерам комнату. А встроенная подсветка на потолке облегчат интерьер комнаты, делая его более современным.

Преимущества и недостатки

Сохраняя традиции, Студия интерьера "SENSE" Студия интерьера 'SENSE' Спальня в классическом стиле
Студия интерьера <q>SENSE</q>

Сохраняя традиции

Студия интерьера "SENSE"
Студия интерьера <q>SENSE</q>
Студия интерьера "SENSE"

Преимуществом классического стиля является то, что он не выходит из моды уже долгое время. Будучи нейтральным, этот дизайн практически не надоедает, а его элементы не устаревают. Недостатком же является высокая стоимость оформления спальни в таком стиле.

Провинциальная изысканность

Projeto Residencial, Dani Santos Arquitetura Dani Santos Arquitetura Спальня в классическом стиле
Dani Santos Arquitetura

Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura
Dani Santos Arquitetura

Для придания интерьеру большего уюта и тепла, можно добавить в интерьер немного провинциального стиля. Его помогут создать грамотно подобранный текстиль и мебель. А флористические мотивы помогут сделать интерьер более облегченным и уютным для комфортного пребывания в спальне.

Неоклассический интерьер

Благородная неоклассика, Студия Маликова Студия Маликова Спальня в классическом стиле
Студия Маликова

Благородная неоклассика

Студия Маликова
Студия Маликова
Студия Маликова

Перед создателями данного интерьера стояла задача создать красивый неоклассический интерьер с богатым убранством. Много декора, позолоты и дамасских текстур на обоях таковы были пожелания заказчика. Хотя риск уйти в излишнюю помпезность все же был велик, дизайнеры смогли последовать общим пожеланиям заказчика и следованиям своего вкуса не испортив общего хорошего впечатления от больших открытых пространств и не переборщив с барочными элементами.

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Балдахин

Dentelle homify Спальня в классическом стиле
homify

Dentelle

homify
homify
homify

Первое что приходит на ум при упоминании спальни, выполненной в классическом стиле – кровать с балдахином. Именно этот предмет придает спальне величественность и изысканность. Балдахин скрывает спящего от посторонних глаз, создает атмосферу уединенности, спокойствия, защищенности и уюта. С практической точки зрения этот предмет может оказаться очень полезным в спальне: балдахин из плотной ткани защитит ваш утренний сон от солнечных лучей, а также приглушит внешние громкие звуки из соседних комнат. Помимо этого, сможет блокировать холодные потоки воздуха, сквозняки

Совмещение стилей

Дизайн коттеджа " Воздушный зефир" Samarina projects Спальня в классическом стиле
Samarina projects

Дизайн коттеджа Воздушный зефир

Samarina projects
Samarina projects
Samarina projects

Данный проект был выполнен для молодой девушки, пожелавшей его исполнение в розовых тонах. Создателям удалось удовлетворить и потребности хозяйки комнаты и потребности родителей, задумавших исполнение интерьера квартиры в классическом стиле. Проектировщиками сохранены черты, характерные для классического стиля, а именно: тяжелые портьеры, двуспальная кровать, декорированная изысканным текстилем. В то же время интерьеру придали больше девичьих красок некоторую кукольность.

До и После: Как выглядит эта квартира после ремонта?

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