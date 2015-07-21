Центром домашнего уюта и комфорта всегда становится спальня. Это та комната, где человек снимает все маски , освобождается от ежедневной рутины. Именно поэтому спальня должна стать зоной полного комфорта, восстановления сил.

Спальня в классическом стиле – верное решение для тех, кто желает проводить ночи в красивом и тихом окружении. Спокойная цветовая гамма, натуральные фактуры, простые линии и формы – вот что характерно для классической спальни. Мебель для спальни в классическом стиле не лишена изящества и при этом она рациональная и очень удобная.