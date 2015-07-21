Центром домашнего уюта и комфорта всегда становится спальня. Это та комната, где человек снимает все маски , освобождается от ежедневной рутины. Именно поэтому спальня должна стать зоной полного комфорта, восстановления сил.
Спальня в классическом стиле – верное решение для тех, кто желает проводить ночи в красивом и тихом окружении. Спокойная цветовая гамма, натуральные фактуры, простые линии и формы – вот что характерно для классической спальни. Мебель для спальни в классическом стиле не лишена изящества и при этом она рациональная и очень удобная.
Начиная разговор о спальне в классическом стиле, необходимо в первую очередь рассмотреть строгий классический стиль. Неотъемлемыми чертами подобного интерьера является массивная деревянная мебель, обитая качественными дорогими тканями. Напольное покрытие – паркет или ламинат. В качестве элементов декора используются тяжелые шторы, хрустальные люстры, а также украшения из дерева, фарфора и хрусталя.
Любителям нежных пастельных оттенков без сомнения понравилась бы представленная комната. Хрустальная свисающая люстра; невесомые, прозрачные тюли и хрупкие стеклянные прикроватные столики. От подобного интерьера веет изяществом и уютом.
Классическая спальня может быть выдержана в одном или двух цветах. Сочетание белого и бежевого, подержанное бронзовыми аксессуарами, придает спальне легкость, воздушность и уют. Стеклянный шкаф визуально удлиняет небольшую по размерам комнату. А встроенная подсветка на потолке облегчат интерьер комнаты, делая его более современным.
Преимуществом классического стиля является то, что он не выходит из моды уже долгое время. Будучи нейтральным, этот дизайн практически не надоедает, а его элементы не устаревают. Недостатком же является высокая стоимость оформления спальни в таком стиле.
Для придания интерьеру большего уюта и тепла, можно добавить в интерьер немного провинциального стиля. Его помогут создать грамотно подобранный текстиль и мебель. А флористические мотивы помогут сделать интерьер более облегченным и уютным для комфортного пребывания в спальне.
Перед создателями данного интерьера стояла задача создать красивый неоклассический интерьер с богатым убранством. Много декора, позолоты и дамасских текстур на обоях таковы были пожелания заказчика. Хотя риск уйти в излишнюю помпезность все же был велик, дизайнеры смогли последовать общим пожеланиям заказчика и следованиям своего вкуса не испортив общего хорошего впечатления от больших открытых пространств и не переборщив с барочными элементами.
Первое что приходит на ум при упоминании спальни, выполненной в классическом стиле – кровать с балдахином. Именно этот предмет придает спальне величественность и изысканность. Балдахин скрывает спящего от посторонних глаз, создает атмосферу уединенности, спокойствия, защищенности и уюта. С практической точки зрения этот предмет может оказаться очень полезным в спальне: балдахин из плотной ткани защитит ваш утренний сон от солнечных лучей, а также приглушит внешние громкие звуки из соседних комнат. Помимо этого, сможет блокировать холодные потоки воздуха, сквозняки
Воздушный зефир
Данный проект был выполнен для молодой девушки, пожелавшей его исполнение в розовых тонах. Создателям удалось удовлетворить и потребности хозяйки комнаты и потребности родителей, задумавших исполнение интерьера квартиры в классическом стиле. Проектировщиками сохранены черты, характерные для классического стиля, а именно: тяжелые портьеры, двуспальная кровать, декорированная изысканным текстилем. В то же время интерьеру придали больше девичьих красок некоторую кукольность.