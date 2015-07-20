5 самых популярных дизайнов гостиной

Гостиная – это место приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к ее обустройству, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики, которая будет соответствовать настроению и характеру хозяев, зависит очень многое. Стиль должен быть близким по духу, в нем должно быть комфортно, в первую очередь, самим владельцам, в этом случае и гости будут чувствовать себя, как дома.

Самых разнообразных дизайнов так много, что порой сложно самостоятельно в них разобраться. Но зная ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе стиля гостиной, нетрудно будет создать комнату мечты самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Мы рассмотрим 5 самых популярных дизайнов гостиных, которые помогут определиться с верным направлением.