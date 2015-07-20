5 самых популярных дизайнов гостиной

Гостиная – это место приема гостей, а значит, впечатления именно от этой комнаты будут создавать образ хозяев дома. Первое, о чем нужно задуматься перед тем, как приступить к ее обустройству, – в каком стиле вы хотите видеть это помещение. От правильно выбранной тематики, которая будет соответствовать настроению и характеру хозяев, зависит очень многое. Стиль должен быть близким по духу, в нем должно быть комфортно, в первую очередь, самим владельцам, в этом случае и гости будут чувствовать себя, как дома.
Самых разнообразных дизайнов так много, что порой сложно самостоятельно в них разобраться. Но зная ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание при выборе стиля гостиной, нетрудно будет создать комнату мечты самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Мы рассмотрим 5 самых популярных дизайнов гостиных, которые помогут определиться с верным направлением.
Минимализм характеризуется лаконичностью и практичностью, поэтому все лишние детали должны быть полностью исключены. В гостиной должно остаться только самое необходимое, поэтому если вам нравится большое количество декоративных аксессуаров, то этот стиль – не самое удачное решение. Дизайн минималистичной гостиной строится на основе нескольких принципов: лаконичность, функциональность, просторность и монохромность. Соблюдаются строгие геометрические пропорции, чистые цвета гармонируют между собой и составляют единую композицию, отсутствие лишних деталей создает больше пространства.
С помощью освещения достигается зонирование пространства; можно использовать встроенные лампы в шкафах или установить светильники в полу помимо основного освещения. Например, обратите внимание на проект гостиной от студии дизайна интерьера Space. Можно заметить как минимум 4 источника света: напольный торшер, подвесные светильники, настольная лампа и встроенные светодиоды над диваном.
Пара ярких штрихов в декоре не будет лишней, но в целом палитра должна оставаться монохромной. Стоит учесть, что при таком дизайне гостиной придется постоянно поддерживать ощущение, что только вчера была сделана генеральная уборка. Захламленность и вещи не на своих местах – плохие спутники минимализма.
Классический стиль гостиной подойдет тем, кто чтит традиции и не боится быть старомодным. Элегантность и утонченность – вот основные черты классического дизайна. На такой гостиной ни в коем случае нельзя экономить: для оформления используются самые лучшие материалы и дорогой декор, создающие атмосферу роскоши. Приветствуется мебель в колониальном стиле, антиквариат, тяжелые портьеры на окнах, гобелены на стенах, хрустальные люстры, бронзовые подсвечники, большие зеркала и резные рамы.
Классический аквамарин
Палитру лучше всего выбрать светлую и мягкую, располагающую к дружеским посиделкам и отдыху. Классическая гостиная украшается разнообразными элементами, которые будут говорить о высоком статусе хозяев. Но даже в роскоши должна быть умеренность, иначе комната станет пестрой и безвкусно оформленной. Выбирая классический дизайн для гостиной, нужно помнить, что это высокая заявка на уровень, которому придется соответствовать.
Модерн – своего рода универсальное направление, которое вобрало в себя черты нескольких стилей. Здесь проглядывается влияние и классики, и минимализма, и даже хай-тека. Модерну присуща аристократичность и утонченность, но, в отличие от классики, здесь нет четких прямых линий и строгой геометрии. Изогнутые края, полусферы, плавные формы – все это присутствует в мебели, аксессуарах, окнах, дверных проемах. Модерн, как и минимализм, любит простор, но предметы декора становятся обязательной частью дизайна комнаты.
Один из самых узнаваемых элементов в стиле модерн – стекло, как правило, в виде цветных витражей на дверях, окнах, настольных лампах. Также в качестве декора подойдут любые оригинальные вещи: необычное кресло, фарфоровая статуэтка, авангардная картина – вообще любой эксклюзивный аксессуар. В гостиной в стиле модерн можно найти природные мотивы: изображения цветов, бабочек, листьев, животных. Как ни странно, бытовая техника дружно соседствует с этой атмосферой элегантности. Многие современные хозяева выбирают модерн для дизайна гостиной, чтобы подчеркнуть изысканный вкус и при этом оставаться современными.
Наверное, почти у каждого человека есть теплые воспоминания о поездке к бабушке и дедушке в деревню, где все кажется таким домашним и уютным. В основе кантри стиля лежит как раз такой «деревенский» уют, воссоздаваемый в духе разных стран. Но все ответвления, независимо от того, какой менталитет они подчеркивают, имеют схожие черты: простота, близость к природе, естественность. Исходя из этих признаков формируются общие принципы для создания дизайна гостиной в стиле кантри. Основным материалом должно быть дерево, причем это касается не только мебели, но и пола, стен, оконных рам, дверных проемов и даже потолка. Из-за этой особенности стиль кантри чаще всего выбирают при оформлении загородного дома. Гармонично будут смотреться плетеные и кованые изделия.
Особый шарм комнате придает текстиль, который тоже выполнен из натуральных материалов (хлопок, лен, шерсть). Украшением на ткани служат растительные мотивы, узоры цветов. Все декоративные аксессуары должны дополнять общую картину гармонии и единства с природой. Если вы любите хэнд-мейд, то обязательно добавьте в дизайн кантри-гостиной что-то, сделанное своими руками: вязаный кружевной плед, вышитая крестиком картина, декор из бисера и тесьмы – все это красиво завершит интерьер. Много интересных идей можно почерпнуть из дизайна подмосковной дачи в духе русского кантри.
С тех пор, как шведская компания IKEA пришла на российский рынок, число ее поклонников не переставало
расти с каждым днем. Скандинавский стиль часто ассоциируют именно с этим
брендом, и он действительно является ярким представителем скадинавского
течения, зародившегося в прошлом веке в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании.
Главный девиз оформления в стиле северных стран
всё гениальное – просто.
И самое интересное, что простота не навевает скуку; при всей функциональности
дизайн остается красивым, уютным и оригинальным, за что его и любят во всем мире.
Для гостиной в скандинавском стиле выбирайте светлую пастельную гамму; в основе может быть белый оттенок, разбавленный приглушенными тонами других цветов. За счет светлой палитры пространство будет выглядеть больше, ярче и приветливее, а для гостиной это очень важно. Мебель должна быть безыскусной и практичной, все внимание в интерьере приковано к броским деталям – это изюминка дизайна по-скандинавски. Для экзотичных или просто любых оригинальных, красочных аксессуаров обязательно должно найтись местечко в гостиной, они служат эффектными акцентами и в то же время не дают пространству стать унылым и слишком простым.