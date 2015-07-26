Золотая классика. Трехкомнатная квартира в Казани

В дизайне интерьеров зачастую мы сталкиваемся с разными видами металла, такими как хром или бронза. Однако наиболее роскошным принято считать именно золото, которое символизирует достаток и благополучие. Этот цвет встречается в украшениях мебели, узорах на плитке, картинных рамах, а также других предметах декора. В производстве мебели и аксессуаров, безусловно, уже давно используется не драгоценный металл, а его имитация – напыление или краска, однако, это не отражается негативным образом на популярности золотого цвета. Дизайнеры студии DECOR&DESIGN предлагают нам прогуляться по роскошным интерьерам квартиры в Казани, стиль которой можно охарактеризовать как «золотая классика».
Прихожая – это система координат в пространстве квартиры, оси которой ведут в разные комнаты. Такая планировка является классической и используется в архитектуре на протяжении столетий. Попадая в дом, вы моментально ощущаете уют и комфорт. Это достигается благодаря правильному сочетанию злотого с другими теплыми цветами.
Хрустальные светильники и мягкая кушетка в прихожей – образец сочетания классической и утонченной изысканности. Кожаная обивка придает роскошный вид, а использование теплого кремового цвета обеспечивает комфортную и не слишком строгую атмосферу.
Ошибочно считается, что золото придает помещению излишнее ощущение помпезности и торжественности. Интерьеры эпохи Возрождения и стиль барокко находят гармонию с современными гаджетами и предметами декора, благодаря умеренному использованию в них яркого золотого цвета. Такое сочетание матовых и глянцевых поверхностей в гостиной создает атмосферу мистической роскоши и аристократического благородства.
Хрустальные люстры в лепных розетках, позолоченные молдинги и карнизы, а также характерные формы мебели являются классическими элементами в интерьере. Обои с дамасским узором на стене незаметно, но ощутимо привносят элемент экзотики. В интерьере комнаты мы видим пример традиционных часов. Их элегантный дизайн с использованием римских цифр и обрамление великолепно смотрится на стене сочного синего оттенка. И, как результат, новая классика наполняет интерьер комнаты.
Золотой цвет прекрасно смотрится как в просторных, так и небольших помещениях. Лаконичная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю. Стены ванной оформлены разной плиткой, что делает пространство достаточно легким и воздушным. Сочетание цвета шоколада, золота, слоновой кости и сливок – в тренде времени. Позолоченная массивная рама зеркала поддержана легким узором на плитке, светильниками и изящной фурнитурой.