Золотая классика. Трехкомнатная квартира в Казани

В дизайне интерьеров зачастую мы сталкиваемся с разными видами металла, такими как хром или бронза. Однако наиболее роскошным принято считать именно золото, которое символизирует достаток и благополучие. Этот цвет встречается в украшениях мебели, узорах на плитке, картинных рамах, а также других предметах декора. В производстве мебели и аксессуаров, безусловно, уже давно используется не драгоценный металл, а его имитация – напыление или краска, однако, это не отражается негативным образом на популярности золотого цвета. Дизайнеры студии DECOR&DESIGN предлагают нам прогуляться по роскошным интерьерам квартиры в Казани, стиль которой можно охарактеризовать как «золотая классика».