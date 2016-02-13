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Африканский стиль в дизайне интерьера

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Lamp Shades, From Africa From Africa Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Удивительный мир этнического дизайна интерьера большинство открывает для себя с помощью арабского мира – марокканских светильников, средиземноморской мозаики, искусства обустройства патио.

Приятные сюрпризы

Peponi House STUDIO [D] TALE Гостиная в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Но африканский стиль – один из самых брутальных этнических – тоже может преподнести вам приятные сюрпризы. Например, в его силах сделать маленькую комнату похожей на удивительный сказочный мир для ваших детей и для вас. Он может обыграть маленькую гостиную так, будто ее размер идеален и просто создан именно для него.

Два африканских мира

Peponi House STUDIO [D] TALE Сад в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Африканский стиль можно разделить на два очень разных мира – северный и южный. На побережье Средиземноморья вы найдете белоснежные интерьеры, полные серебра, изысканной ковки по металлу, домов из глины и плоских крыш. Здесь очень велико влияние арабской части населения на культуру возведения строений и дизайна интерьера.

В этой же статье мы поговорим о традиционном африканском стиле – стиле саванн, кочевых племен, народных ремесел и глубокой связи с природой.

Компромиссы современности

Peponi House STUDIO [D] TALE Кухня в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Многие вещи, которые есть в стандартном современном дизайн-проекте квартиры или загородного дома (кухонный гарнитур, шкаф-купе с зеркалами, люстры, встроенные в потолок светильники и вся ванная комната) могут сильно выделяться из созданного африканского стиля в интерьере из-за того, что в африканской культуре им просто нет аналогов.

Для того, чтобы скомпенсировать разрыв в двух культурах, вы можете использовать арабский стиль или современный минимализм. Например, если вы добавите в брутальный, грубо отесанный африканский стиль ручной работы немного ближневосточной роскоши, плитку под мрамор, золото, блестящую керамику, зеркала и стекло, то сможете оформить всю квартиру в интересующем вам стиле.

​Основа африканского стиля

Lamp Shades, From Africa From Africa Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
From Africa

Lamp Shades

From Africa
From Africa
From Africa

Африканский стиль в интерьере базируется на нескольких вещах – глинистых тонах, этническом декоре (украшения, текстиль, предметы быта) и натуральной древесине. В принципе, эти основные вещи и есть составляющие стиля, так как он не может существовать сам по себе в городской квартире – ему обязательно нужна современная отделка под цвет, для фона. Например, обои цвета меда и современный паркет венге с сиреневым отливом.

Аксессуары и декор

Zulu Basets, From Africa From Africa ГостинаяАксессуары и декорации
From Africa

Zulu Basets

From Africa
From Africa
From Africa

Аксессуары и декор в африканском стиле – любимая часть дизайна для большинства людей. В основном, это предметы быта – различные кувшины, чаши, плошки, сделанные из глины и имеющие оригинальные росписи. У каждого племени есть свои особенные узоры, они придерживаются определенного исполнения многие поколения и не отходят от придуманного орнамента.

Например, на фотографии вы видите изысканную работу племени зулу в виде плетеных корзинок.

Отделка в африканском стиле

Mozambique Platter From Africa Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
From Africa

Mozambique Platter

From Africa
From Africa
From Africa

Африканский стиль в отделке помещения всегда будет подразумевать теплые, охристые стены. Для современной квартиры можно выбрать оттенки от бежевого до ярко-оранжевого, включая глинистый, фиесту, апельсиновый, песочный. Можно использовать и древесные оттенки или, например, кофе с молоком или шоколадный для оформления стен.

Для пола лучше всего выбрать паркет с грубым рельефом, а мебель не плоскую, а скорее слегка рустикальную. Темные и яркие оттенки древесины подходят под африканский стиль больше, чем светлые и нейтральные.

Например, этот яркий живописный орнамент был выполнен в традиционной мозамбикской технике.

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Минимализм vs оригинал

Peponi House STUDIO [D] TALE Спальня в тропическом стиле
STUDIO [D] TALE

Peponi House

STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE
STUDIO [D] TALE

Если же вы ищите компромисс между современным минимализмом и африканским стилем, то вы найдете его в стиле этнический шик, который позволяет использовать абсолютно все блага цивилизации и создает luxury-атмосферу в любой комнате.

Африканский стиль «в оригинале» привнесет в детскую или гостиную особенное умиротворение и сделает мир более солнечным, даже в холодное время года. Натуральная древесина, ее насыщенные тона, яркие ткани и их интересные рельефы сделают комнату более «живой» и природной.

Ванная комната в африканском стиле

homify ГостинаяОсвещение Медь / Бронза / Латунь
homify

homify
homify
homify

Для ванной комнаты вы можете выбрать белоснежную, песочную, желтую или золотую цветовую гамму. Она может быть оформлена как с помощью тематических вставок керамического декора, так и с помощью мебели на фоне простой плитки под цвет африканского антуража. Мебель в данном случае будет либо арабской – роскошной, с позолотой, арочными сводами и орнаментами, либо быть продолжением стиля рустик – деревянной, грубо сколоченной. Еще один вариант оформления ванной комнаты в «африканской квартире» – стиль SPA, который в определенной вариации подойдет под африканский стиль благодаря своим тропическим корням.

Например, на фотографии выше вы найдете традиционные египетские светильники , созданные в арабских традициях в северной Африке в филигранной технике из меди, латуни и бронзы. Они идеально дополнят вашу ванную или любую другую комнату северо-африканским арабским шиком.

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