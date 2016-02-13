Африканский стиль в дизайне интерьера

Африканский стиль можно разделить на два очень разных мира – северный и южный. На побережье Средиземноморья вы найдете белоснежные интерьеры, полные серебра, изысканной ковки по металлу, домов из глины и плоских крыш. Здесь очень велико влияние арабской части населения на культуру возведения строений и дизайна интерьера.

В этой же статье мы поговорим о традиционном африканском стиле – стиле саванн, кочевых племен, народных ремесел и глубокой связи с природой.