Как форма дома влияет на ваше подсознание

Круг всегда воспринимается человеком как остров покоя и размеренного бытия. Не зря говорят – в своем кругу, впустить в свой круг. Это свой мир, безопасный и доброжелательный, где нас ждет любовь, забота и принятие такими, как мы есть. Круг – это и воплощение идеальной симметрии, и структура близкая ко всему природному, натуральному.

Используйте округлые очертания предметов в интерьерах, функцией которых является отдых и общение. Круглые формы расслабляют, настраивают нас на доверительность, близость и гармонию.