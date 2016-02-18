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Как форма дома влияет на ваше подсознание

Перла Вереника Перла Вереника
Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood Кухня в стиле лофт
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Проектирование дома и создание нужного восприятия пространства закладывается на уровне форм. Какое настроение вам более близко – спокойное и умиротворяющее или динамичное? Какой интерьер вам хотелось бы создать в своем доме – респектабельный и монументальный или артистично-изысканный? Чтобы формы и оттенки, рисунок отделочных материалов и линии мебели не спорили друг с другом в интерьере, задавайте сразу единый вектор оформления пространства, исходя из базовых принципов восприятия. 

Четкие линии квадратов и прямоугольников

STL_03, TRAMA arquitetos TRAMA arquitetos Дома в стиле модерн
TRAMA arquitetos

TRAMA arquitetos
TRAMA arquitetos
TRAMA arquitetos

Стабильность и упорядоченность, основательность и респектабельность – ощущения важные для нашей жизни, именно поэтому большинство архитектурных и интерьерных форм стремятся к квадратам или прямоугольникам. Эти четкие формы внушают нам уверенность в завтрашнем дне, успокаивают тревоги и сомнения. Нет ничего более стабильного в природе, чем квадрат – его не сдвинешь и не пошатнешь легким движением руки. Симметричность углов, прямые линии – быстро считываются нашим зрением, не вызывая проблем с определением пространства, что придает уверенность и легкость бытия.

Круглые формы и очертания

В круге света ММ-design Спальня в стиле минимализм
ММ-design

В круге света

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Круг всегда воспринимается человеком как остров покоя и размеренного бытия. Не зря говорят – в своем кругу, впустить в свой круг. Это свой мир, безопасный и доброжелательный, где нас ждет любовь, забота и принятие такими, как мы есть.  Круг – это и воплощение идеальной симметрии, и структура близкая ко всему природному, натуральному. 

Используйте округлые очертания предметов в интерьерах, функцией которых является отдых и общение. Круглые формы расслабляют, настраивают нас на доверительность, близость и гармонию.

Вертикаль в пространстве

Пентхаус в Санкт-Петербурге, Very'Wood Very'Wood Кухня в стиле лофт
Very&#39;Wood

Пентхаус в Санкт-Петербурге

Very'Wood
Very&#39;Wood
Very'Wood

Вертикальные линии – основа пространства, они задают объему комнаты стремление вверх, ввысь, активность и позитивную энергию развития. Подчеркните имеющиеся в вашем интерьере вертикали – и все пространство сразу соберется, сконцентрируется и поможет вам также настроится на реализацию задуманных планов и самых амбициозных идей.

Горизонтальные линии

Баня в английском стиле, RRdesign RRdesign Гостиная в рустикальном стиле
RRdesign

Баня в английском стиле

RRdesign
RRdesign
RRdesign

Линия горизонта – мягкая и плавная, будь то широкая равнина или холмы предгорья, морской простор или лесная опушка. Горизонтальные линии придают упорядоченность нашему миру, с одной стороны – ограничивая объем, но и придавая ему некую определенность и понятность. Такие линии визуально увеличивают ширину пространства, придают ему устойчивость. 

Гармоничное сочетание вертикальный и горизонтальные линий в пространстве поможет вам создать баланс, акцентируя нужный эффект: больше вертикалей – легкость и энергичность, больше горизонталей – стабильность и уверенность.

Мягкие изгибы

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. Спальня в стиле модерн
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

Мягкие изгибы, плавные линии без острых углов и четких граней воспринимаются человеком как пространство защищенное, где он может расслабится и отдохнуть. Именно такие элементы в интерьере настроят на релакс, заставят ваше сердце биться спокойнее. При одном только взгляде на плавность форм хочется занять более спокойное положение, прилечь, распрямив уставшую спину, позабыть о делах и бытовой суете.

Острые, угловатые линии

Апартаменты TriBeCa в стилистике Ар Деко Anna Clark Interiors Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Anna Clark Interiors

Апартаменты TriBeCa в стилистике Ар Деко

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Острые углы и очертания, пересечения прямых штрихов в узорах, ассиметричная графика предметов – придают динамику и движение, ритмичность и деловитость помещению. Такой декор может стать стильным элементом интерьеров модерн, минимализма, арт-деко – изящным и легким. 

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