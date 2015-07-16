Как живется французам в Москве

Все, кому приходилось подолгу жить заграницей, знают, как быстро восторг от погружения в новую культуру может смениться мучительной ностальгией. В памяти то и дело всплывают образы любимых друзей, тропинки исхоженных вдоль и поперек улиц и, конечно же, родные четыре стены , в которых было проведено столько незабываемых лет.

Чтобы тоска по родине не мешала добиваться амбициозных целей в другой стране, пусть новая квартира будет хотя бы слегка напоминать вам оставленный за сотни километров дом. Именно так поступил хозяин апартаментов, интерьер которых будет продемонстрирован в этой Книге идей. Переехав с семьей в Москву, молодой гражданин Франции пожелал видеть в новом жилье нотки его Родины, и дизайнеры из студии Massimos с удовольствием решили удовлетворить его просьбу.