Как живется французам в Москве

Все, кому приходилось подолгу жить заграницей, знают, как быстро восторг от погружения в новую культуру может смениться мучительной ностальгией. В памяти то и дело всплывают образы любимых друзей, тропинки исхоженных вдоль и поперек улиц и, конечно же, родные
четыре стены, в которых было проведено столько незабываемых лет.
Чтобы тоска по родине не мешала добиваться амбициозных целей в другой стране, пусть новая квартира будет хотя бы слегка напоминать вам оставленный за сотни километров дом. Именно так поступил хозяин апартаментов, интерьер которых будет продемонстрирован в этой Книге идей. Переехав с семьей в Москву, молодой гражданин Франции пожелал видеть в новом жилье нотки его Родины, и дизайнеры из студии Massimos с удовольствием решили удовлетворить его просьбу.
В русской и французской культурах немало различий, но и немало схожестей. К последним относится любовь к классическому интерьеру, просторным помещениям, элегантной и дорогой мебели. Центральное место в интерьере гостиной занимают
пышная хрустальная люстра и бирюзовое кресло необычной формы. Цветовую гармонию в пространстве поддерживают отливающие глянцем атласные шторы и бежевая обивка мягкого уголка. Классический антураж интерьера подчеркивает рельефная плитка, украшающая потолок.
В представленном интерьере европейская практичность проявляется прежде всего в экономном использовании жилого пространства. Вместо массивного книжного шкафа – встроенные полки, телевизор и тумбочка размещены в нише и не препятствуют свободному передвижению по квартире. Дизайн основан на принципе рефлективной симметрии, когда практически каждый объект имеет свое зеркальное отражение.
По всей видимости, живущая в доме семья ориентируется на глобальные ценности. Комната детей оформлена в цветах британского флага. Она слегка выбивается из общей концепции дизайна, что лишь подчеркивает демократичность родителей, которые не стремятся навязывать подрастающему поколению свой вкус.
Любовь к открытой планировке также пришла к нам из Европы, где архитекторы давно начали сносить не несущие стены, чтобы выполнить заветное желание заказчиков – связать воедино части квартиры, избавив помещение от ненужных перегородок. Эта московская квартира не стала исключением. Дизайнеры избавились от части стены, разделяющей гостиную и кухню.
Интерьер спальни снова возвращает нас к европейской классике. На крупных досках из темного дерева расположилась массивная мебель с бархатной отделкой. Высокое, утянутое пуговицами изголовье кровати смотрится очень элегантно и аристократично. Впрочем, жители этой квартиры вряд ли похожи на придворных особ, проводящих время в праздном безделье. Они живут быстро, динамично и ценят свое время, о чем свидетельствуют висящие на стене круглые часы – столь редкий для спальной комнаты атрибут.
Кстати, если вы подумываете о том, чтобы слегка изменить интерьер собственной спальни, рекомендуем заглянуть в Книги идей ’15 способов изменить спальню без ремонта’.
Ванная комната оформлена скромно, но со вкусом. Сдержанный стиль этой комнаты прекрасно вписывается в общую концепцию дизайна квартиры. Мебель и аксессуары в классическом стиле вовсе не вступают в противоречие с белоснежной, современной сантехникой.